 Акція протесту проти ринку землі під Радою продовжиться і завтра, - Білецький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив лідер "Нацкорпусу", полковник Нацгвардії України Андрій Білецький.

"Завтра однозначно буде акція. Єдине, що може нас зупинити - якщо Аграрний комітет ухвалить рішення, що вони не будуть виносити законопроєкт про продаж землі на розгляд", - сказав Білецький.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.