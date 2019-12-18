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 Акція протесту проти ринку землі під Радою продовжиться і завтра, - Білецький

Акція протесту проти ринку землі під Верховною Радою продовжиться і завтра.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив лідер "Нацкорпусу", полковник Нацгвардії України Андрій Білецький.

"Завтра однозначно буде акція. Єдине, що може нас зупинити - якщо Аграрний комітет ухвалить рішення, що вони не будуть виносити законопроєкт про продаж землі на розгляд", - сказав Білецький.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166093
 
 
 Топ коментарі
 
Приходите! Главное парк не засрите и от передоза не загибайтесь как позавчерашний 33 летний сердечник-патриот с двумя ходками и четырмя судимостями) Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9407
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А я дурак свой ваучер завода продал за 25 саветских рубелей, сказал порохобот и пошел на митинг за землей.
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Так же, как если сутками напролет писать в тему и нет, что "Порошенко ни в чем не виноват".
Смягчающее - если вы бедствуете и пишете это бред за еду.
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ти заробляєш більше чим 1200 долларів на місяць?
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Понятно, что все цензоровские порохоботы олигархи - не первый раз слышу этот бред.
Ты еще больший "алеша", чем я думал о тебе.
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Как сказал сегодня по телику какой-то юморной украинец, ЦУЦЕНЯТА АВАКОВА НАПАЛИ НА ПСІВ АВАКОВА! Не совсем тонкий намек к тому, ЧЬИХ НацЖЕНЫ.
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Во-вон , а то ЗЕ-прокладки уже на другой ведко написали , шо типа бабло закончилось ...

Только конченные ********* верят в то, что можно 20 тысяч под Раду за бабки собрать .
Только Нацкорпус , Свобода и Батькивщина - оне по другим делам фунциклируют и не вписываются как ограниченные рамки как соевого мышления , так и рыгоблевотного или ватного с ЗЕленоватым поносным оттёнком .
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свобода - самая продажная партия всегда была! Они за любого кто больше заплатит.
Такие же националисты - как с14. Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий - Цензор.НЕТ 5257
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гаспарян просрав карабахську землю ти для свободи не аворитет.
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Чмошники . Вам не рынок земли важен , а бабло шо вам башляют . По этому потух тягнирило , ярош да и вы скоро .
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Вовремя войны на "рынке" может мастурбировать только прыщавый подросток .

Британия имела 700-летнюю традицию свободного рынка , но когда полетели бомбы нацистов на Лондон и Кавентри , то Уинстон Черчилль быстро ввел госрегулрирование продовольствием и выдал приказ брать под арес спекулянтов продуктами .
Рынок это когда десятки лет медленно меняется состав собственников и есть балланс предложения и спроса . А когда в один день 7 млн. продавцов появляется на "рынке" это называется галлопическая и цепная реакция падения цен . Когда , предложение в тысячи раз превышает спрос даже без слухов и без рекета по сёлам .
А когда по сёлам поедут бригады братков выбивать подписи и "селюков" ... то в Украине и 2 миллионов копов не хватит, чтобы защитить пайщиков от рекетиров !
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Приходите! Главное парк не засрите и от передоза не загибайтесь как позавчерашний 33 летний сердечник-патриот с двумя ходками и четырмя судимостями) Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9407
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Почем нынче стать "фермером" и постоять на митинге с флажком?
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АВАКОВСКАЯ МРАЗЬ БЕЛЕЦКИЙ

сказал что сново будет устраивать драки с МУСОРАМИ АВАКОВА
цирк для СМИ
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Продадут землю и что купят ?!
Что дороже земли ?
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Главный аграрий сказал свое заднее слово!
Шоу будет продолженно!
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Давайте приватизировать Днепр и Карпаты?

Наш могучий Днепр уже десятки милионов лет поит и кормит всех и вся, включая людей, живущих вдоль его берегов, и будет делать это еще миллионы лет после нас если мы будем бережно к нему относится. А еще у нас были и есть рыбхозы пользующиеся акваторией как средством производства, так же как колхозы пользовались сельхозугодиями. Следуя колхозной логике распаевания 90-х, нужно было тоже нарезать всем работникам рыбхозов на дату распаевания куски Днепра, чтобы через 25 лет в 2019 мы бы имели миллионы «собственников» Днепра, которые бы не могли реализовать свое «право собственности» на реку. Можно еще бывшим лесхозовцам нарезать Карпат. Звучит абсурдно? Но тоже самое сейчас происходит с землей. Обсуждается право собственности на природный ресурс - средство производства, который создавался миллиарды лет и будет существовать еще миллиарды лет после нас. Какое отношение бабка из колхоза имеет к владению и распоряжению этим бесценным ресурсом? Ежегодный урожай это и есть собственность и прибыль фермера на которую он имеет право, а земля может быть только в долгосрочной аренде у государства, и фермерство должно лицензироваться, чтобы к земле относились отвественно и берегли окружающую природу и фауну.
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я вважаю що тупому біомусору не дійде їм що земля що новорічний корпоратив,пир пі час чуми,пожрать посрать за рахунок зменшених субсидій пенсій,мін зарплат Українців які створили державу а вони як глисти пожирають свого господаря організовуючи продаж землі,і як глисти не розуміють,що загинуть разом із виснаженим господарем.
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Опять Титушки . Теперь вас будет мочить не полиция а народ . А народ у нас славный .Акция протеста против рынка земли под Радой продолжится и завтра, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8629
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это вы о Аваковских мразях с нацкорпуса которые дерутся с мусорами Авакова?
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