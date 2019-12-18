 Через дії Кабміну можуть збанкрутувати три прибуткові держпідприємства, - Лямець

4 грудня Кабінет Міністрів України затвердив постанову №1015 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", відповідно до якої збільшуються нормативи відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, передає УНІАН.

Зміни торкнулись трьох компаній, а саме ПрАТ "Укргідроенерго" та акціонерних товариств "Українська залізниця" та "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Відтепер ці компанії за підсумками своєї діяльності у 2018 році відрахують до бюджету 90% від прибутку замість 30%, як було раніше. Коментуючи такі дії Кабміну, блогер, екс-редактор "Економічної правди" Сергій Лямець зазначає, що це призведе до конфлікту з Наглядовими радами вказаних підприємств. Адже ці компанії змінили форму власності і відтепер вони – акціонерні товариства, а не державні підприємства. З відповідною затвердженою структурою корпоративного управління.

Крім цього, ці компанії вже виплатили до держбюджету дивіденди за 2018 рік і Наглядові ради порушать законодавство, якщо сплатять до держбюджету різницю у 60%. Лямець відзначає, що "Постанову, яка діяла раніше (Постанова КМУ №364 від 24 квітня 2019 р., - Ред.), виконано. І в цю вже мертву постанову "заднім числом" Уряд вносить зміни". На його думку, якщо Наглядові ради цих підприємств виконають Постанову №1015, це негативно відобразиться на фінансових показниках компаній, адже вони будуть змушені вилучати обігові кошти та шукати кредити. "А це вже нанесення шкоди в особливо великих розмірах, що має усі ознаки кримінального злочину", - наголошує блогер. Зазначимо, що для державного "Ощадбанку" Уряд зробив виняток та залишив норматив відрахувань чистого прибутку з виплати дивідендів на рівні 30%.





