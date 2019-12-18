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 Через дії Кабміну можуть збанкрутувати три прибуткові держпідприємства, - Лямець

"Укргідроенерго", "Укрзалізния" та ОГХК тепер змушені будуть відраховувати до бюджету 90% свого прибутку.

4 грудня Кабінет Міністрів України затвердив постанову №1015 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", відповідно до якої збільшуються нормативи відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, передає УНІАН.

Зміни торкнулись трьох компаній, а саме ПрАТ "Укргідроенерго" та акціонерних товариств "Українська залізниця" та "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Відтепер ці компанії за підсумками своєї діяльності у 2018 році відрахують до бюджету 90% від прибутку замість 30%, як було раніше. Коментуючи такі дії Кабміну, блогер, екс-редактор "Економічної правди" Сергій Лямець зазначає, що це призведе до конфлікту з Наглядовими радами вказаних підприємств. Адже ці компанії змінили форму власності і відтепер вони – акціонерні товариства, а не державні підприємства. З відповідною затвердженою структурою корпоративного управління.

Крім цього, ці компанії вже виплатили до держбюджету дивіденди за 2018 рік і Наглядові ради порушать законодавство, якщо сплатять до держбюджету різницю у 60%. Лямець відзначає, що "Постанову, яка діяла раніше (Постанова КМУ №364 від 24 квітня 2019 р., - Ред.), виконано. І в цю вже мертву постанову "заднім числом" Уряд вносить зміни". На його думку, якщо Наглядові ради цих підприємств виконають Постанову №1015, це негативно відобразиться на фінансових показниках компаній, адже вони будуть змушені вилучати обігові кошти та шукати кредити. "А це вже нанесення шкоди в особливо великих розмірах, що має усі ознаки кримінального злочину", - наголошує блогер. Зазначимо, що для державного "Ощадбанку" Уряд зробив виняток та залишив норматив відрахувань чистого прибутку з виплати дивідендів на рівні 30%.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166089
 
 
 Топ коментарі
 
Все к чему прикасается зеленое стадо... все превращается в гавно..
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Ну, так правильно, все по плану.... По плану деребана та прихватизації.
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Да-да, всё как всегда: национализация расходов, приватизация прибылей...)
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Делетанты у власти которые надеятся только на продажу активов Украины, будут сидеть в тюрьме !
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дівиденти держпідприємств. це премії коболєва?
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Это лайно Витренко в твоих опорках, пацак Из-за действий Кабмина могут обанкротиться три прибыльных госпредприятия, - Лямец - Цензор.НЕТ 3205
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ти знову тут сопливе чмо? в дупі твоє місце брись
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Жаба мордовская, пшло вон из Украины1
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гази давлять? якщо сфінктер не працює, можеш голкою дюймовою проштурхать. як лікар кажу
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больше залоги петя вносить не сможет
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Все к чему прикасается зеленое стадо... все превращается в гавно..
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По собі це зрозумів боте.
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Показателем сего являются такие дебилы как ты...
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чтобы корова приносила больше молока и была менее затратной - ее надо больше доить и меньше кормить © народная еврейская мудрость
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Это жаба мордовская. Видишь, с номером на ошейнике Из-за действий Кабмина могут обанкротиться три прибыльных госпредприятия, - Лямец - Цензор.НЕТ 6073
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"Из-за действий Кабмина могут обанкротиться три прибыльных госпредприятия" - всё давно идёт по плану - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье.".
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"Что сказать Сергею? Гондон ты и чмо продажное, Лямец. Это и безотносительно этого эпизода не новость. Но раньше повода не было», - написал Бигус на своей странице в Facebook.
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Готов поспорить, что 73% работников этих предприятий голосовали за зелень
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Ну а шо дьелать ,, Сивохе нужны деньги , на пенсии лугандонцам .. .
Где ж их брать , кроме как забрать прибыль у тех кто её ещё имеет . .
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Вы, дебилы соевые, читать умеете. По буквам.Г О С п р е д п р и я т и я. Дивиденды. В казну. Уже простые и понятные слова извращают до наоборот. Козлы вы проплаченные,за пару гривен готовы мать родную обосрать. Тьфу. Мерзопакости.
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90 % від прибутку- це грабунок підприємств. Влада свідомо знищує державні підприємства. Відрахування мають бути знижені до 30 %.
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Александр, там написаны не отчисления,а ПРИБЫЛИ. По результатам хоз.деятельности. Не растаскиваться,не размываться,не по карманам растаскиваться. Если это АО,а контрольный пакет у государства,то государство вправе требовать свою прибыль. А куда же до сих пор эти денежки (прибыль)девалась?
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90% забирають? зелегномскіє мародьори!
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Читай черным по белому,придурок. 90% дивидендов в казну.
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дізнайся, придурку, хто зараз казной розпоряджається
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Значить хтось вже має план за дешево прихватизувати ті підприємства, як збиткові.
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