 У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, найбільше у Святого Миколая вірять у західній частині України, там у цьому зізналися 58%. У решті регіонів вірять у Святого Миколая - близько половини опитаних.
У 76% українців є традиція дарувати подарунки на день Святого Миколая.
У Діда Мороза вірять переважно жителі півдня країни, городяни і молодші українці.
Близько 40% опитаних зазначили, що їхні улюблені новорічні свята - Новий рік і Різдво. Ще для 7% опитаних улюблене свято - День Святого Миколая, для 3% - Старий Новий рік. Лише 3% українців сказали, що не люблять жодне з перерахованих свят.
На півдні, сході та в центрі країни більше люблять Новий рік, а на заході - Різдво. До Нового року більше прив'язані чоловіки, жителі міст і молодь. Тоді як Різдву надають перевагу жителі сіл, люди старшого віку і жінки.
В рамках дослідження було опитано 2000 жителів України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за типом поселення, регіоном, віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%, стверджують автори дослідження.
Петро Олексійович Йолопуккі реальний господар а ці два шлємазла чисто примазались, бо справжній Дід Мороз Микола це Петро Олексійович і його вірні олені!
Идет - по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.
…..
Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать в жилах,
И мозг в голове леденить.
Домой удирают скорей.
А пьяных, и конных, и пеших
Дурачить еще веселей.
Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,
И бороду так приморожу
К вожжам - хоть руби топором!
"...зима настає тому, що десять тисяч Морр сіли на землю..."
У слов'ян зустрічаються також і її інші імена: Марена, Морена, Моржана. У західних слов'ян Вона іменується Маржана чи Марцана. Це ім'я Мари родинно таким словам, як: «мор», «морок», «марево», «примара», «хмара», «мерзнути», «смерть».
За давньоруською легендою, Мара - дружина Чорнобога - сіє на землі чвари, брехні, недуги, вночі ходить з головою під пахвою попід людськими оселями й вигукує імена господарів - хто відгукнеться, той вмирає. Любить душити сплячих та смоктати їхню кров. Разом зі Змієм породила 13 доньок-хвороб, яких пустила по світу (Вогневицю[1], Глуханю, Коркушу, Лякливицю, Лінь, Ломоту, Лідницю, Кікімору, Жовтяницю, Гризачу, Очницю, Трясовицю, Черевуху).
Мара (англ. mare в nightmare) принадлежит к тому же семейству, что и оборотни. Внешне она напоминает прекрасную женщину, но на деле относится к самым вредоносным троллям. Она проникает сквозь запертые двери и нападает на спящих, садится на них и ужасно мучает. О людях, которых посетила такая ночная гостья, говорят, что на них ездит мара (mareritt), и часто они задыхаются почти насмерть. Она не удовлетворяется тем, что мучает спящих людей, но ездит на конях и на овцах. В Телемарке ее называют "муро", и там, как и в других местах, существует множество способов избавиться от нее.
Один из самых действенных - обернуть нож одеждой и предписанным образом трижды обвести им вокруг тела, повторяя при этом особый стихотворный заговор. Подобно другим сверхъестественным существам, мара способна проникать в самое малое отверстие, но, опять-таки подобно им, непременно должна выйти тем же путем, каким вошла, хотя бы все окна и двери были открыты. Отсюда ответ Мефистофеля Фаусту, который спросил, почему демон не желает удалиться через окно: Чертям и призракам запрещено Наружу выходить иной дорогой, Чем внутрь вошли; закон на это строгий.
В «Саге об Инглингах» есть рассказ о Ванланди, короле шведов, которого мара задавила насмерть. Когда люди поддерживали ему голову, мара давила на ноги, когда же они стали держать ноги, так навалилась на голову, что король умер.
Скальд Тьодольв рассказывал об этом событии так:
Ведьма волшбой
Сгубила Ванланди,
К брату Вили
Его отправила,
Когда во тьме
Отродье троллей
Затоптало Даятеля злата.
Пеплом стал
У откоса Скуты
Мудрый князь,
Замученный марой.
Kampfar (Норвегія) - Mare
Зюзя (белор. Зюзя, Мароз, укр. Зюзя - одно из диалектных названий Мороза в некоторых белорусских и западно-русских говорах[2], мифический персонаж, известный в белорусском и украинском Полесье, олицетворящий зимнюю стужу[3], холод[4].
Изображался в виде лысого деда небольшого роста, с длинной седой бородой.
Ходит, согласно поверью, босиком, без шапки, в белом кожухе. В руке - железная булава. Под Новый год белорусы варили кутью, приговаривая «Зюзя на дворе - Кутья на столе»[5]. Чтобы мороз не был лютым и не повредил озимые, первую ложку кутьи хозяин кидал Зюзе в окно со словами: «Мароз, хадзі куццю есці!»[3].
Его дыхание - сильная стужа. Его слезы - сосульки. Иней - замерзшие слова. А волосы - снежные облака. Зимой он бегает по полям, лесам, улицам и стучит своей булавой (посохом). От этого стука трескучие морозы сковывают реки, ручьи, лужи льдами. А если он ударит посохом (булавой) об угол избы - непременно бревно треснет. С ноября по март Мороз так силен, что даже солнце перед ним робеет. Он очень не любит тех, кто жалуется на стужу, бодрым же и весёлым дарует здоровую телесную крепость и румянец. По фольклорным представлениям треск деревьев во время сильных морозов объясняется тем, что Зюзя стучит по деревьям[4].
(і згадуємо про "доброго" Мороза на ґринджолах з оленями...)
Как-то смотрел о нём передачу. Он оказывается из штетла то ли под Шполой, то ли под Смелой.
А ткт цілий DETH Мороз!
Трохи з іншої опери - тут нещодавно була новина про нові дослідження Юпітера черговим зондом НАСА. так в коментах повилазили прибічники теорії пласкої Землі. Зі своїми "ой, какой там космос? вы его видели, тот космос? картинки это всё, НАСА бабло пилит, а земля стоит на трёх слонах и черепахе! а в золотом колесе бегает огромный хомяк и вращает всю эту хрень! не рассказуйте нам тут сказки про этот ваш космос, мы в б-га веруем!"
серіалами зараз формують світогляд так тихо й небавом, як раніше це робилося кіном
...Теперь вместо «правильных» фильмов сталинской поры идут зарубежные сериалы. Они тоже правильные, только с точки зрения другой системы. Вот данные российской социологии о том, что смотрят теперь: «Среди ответов чаще всего звучали следующие сериалы: "Игра престолов" - 26 %, "Шерлок" - 25 %, "Доктор Хаус" - 24 %, "Чернобыль" и "Остаться в живых" - по 22 % каждый. Почти приблизился к пятерке лидеров сериал "Сверхъестественное" (15 %) - в основном за счет молодежной аудитории, среди людей в возрасте от 18 до 24 лет этот сериал занимает третье место (38 % опрошенных этой возрастной группы) после "Игры престолов" (42 %) и "Чернобыля" (40 %). Женщины чаще мужчин выбирали "Доктора Хауса" (28 % и 20 % соответственно), тогда как мужчины чаще отмечали "Игру престолов" (30 % и 24 % соответственно). Из других названных сериалов подобное расхождение интересов заметно на сериалах "Ходячие мертвецы" (14 % мужчин и 10 % женщин сказали, что смотрели его) и "Во все тяжкие" (11 % мужчин и 6 % женщин). Все остальные сериалы мужчины и женщины выбирали с примерно одинаковой частотой - разница между ответами не является статистически значимо. В целом треть населения (35 %) не смотрит современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23 %, а среди тех, кто не пользуется интернетом практически в три раза больше - 62 %». То есть управление мечтами плавно перешло в зарубежные руки. И оттуда же приходит образ будущего. - Г. Почепцов
https://ms.detector.media/trends/1411978127/kognitivnoe_prostranstvo_naseleniya_formatiruyut_rezhissery_i_stsenaristy_i_tolko_potom_zhurnalisty/
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Від такого імені та прізвища аж зкріпи з екрану посипалися.
Волк подошёл к дому бабушки и постучал в дверь. Никто не отозвался на стук. Волк услышал доносящиеся из-за двери ужасные звуки. Это были звуки явно нечеловеческих музыкальных инструментов, ничего подобного на Земле никогда не было и не могло быть. Ритм был неестественным и нечеловеческим, ужасающим, сводящим с ума и гипнотизирующим. Волк толкнул дверь и она открылась.
Внутри дом был освещён неестественным светом, который невозможно встретить нигде в природе. Нельзя было и приблизительно описать этот ужасающий свет. Волк сделал шаг через порог и почувствовал невыносимую вонь. Этот ужасный запах невозможно было описать словами; лишь один из компонентов этого зловония можно было только весьма приблизительно соотнести с вонью гниющей рыбы. Волк сделал ещё шаг и, поскользнувшись на чёрной смолистой слизи, растянулся на полу. Подняв голову, волк увидел бабушку, сидящую на каменной плите, весьма похожей на алтарь древнего культа, о котором ему рассказывал один выживший из ума профессор антропологии Мискатоникского университета. Бабушка пристально посмотрела на волка. За стёклами её очков был ужас космической пустоты и безразличия. Ниже очков у бабушки сразу начинались щупальца с присосками, отдалённо напоминающие таковые у осьминога и доходящие до середины её грузного туловища. Нижняя половина тела была прикрыта одеялом, лишь из под нижнего края видны были огромные когти.
Бабушка начала вставать и потянула одеяло в сторону. Волк интуитивно понял, что если он увидит нижнюю часть этого монстра, то он тут же умрёт от страха и отвращения, настолько, следуя общей логике, должна быть неестественной и уродливой эта часть чудища. Волк рывком вскочил с покрытого зловонной слизью пола и бросился бежать.
В дверном проёме он столкнулся с Красной Шапочкой. За Шапочкой стояла толпа дикарей, редкостных по уродливости и общей дегенеративности. Здесь были представители разных рас: отвратительные негры, безобразные китайцы, ужасные эскимосы. Дикари, вооруженные ножами и кривыми дубинами, возбуждённо плясали омерзительный ритуальный танец и издавали ужасные, дикие крики, совершенно не свойственные человеческой гортани. Волк смог разобрать в этой чудовищной какофонии одну строчку "Пх'нглуи мглв'нафх КтулхуР'льех вгах'нагл фхтагн" и только лишь потому, что об этой ритуальной фразе ему говорил профессор антропологии Мискатоникского университета , который, как теперь оказалось, вовсе не был выжившим из ума старичком.
Красная Шапочка высоко занесла для удара свой ритуальный кинжал. Волк без промедления выхватил свой револьвер и всадил пулю прямо в лоб Красной Шапочке, остальные пять пуль он всадил в ближайших дикарей. Через брешь, возникшую на секунду, в рядах дикарей Волк бросился бежать. Волк бежал не оглядываясь, чувствуя за спиной отвратительное зловоние и дикие вопли дикарей, преследующих его по пятам. Волк бежал через мрачный лес, пропитанный ужасом тысячелетних кровавых ритуалов и разнузданных оргий, не разбирая дороги, ломясь через заросли и колючки. Остановился Волк лишь под утро, когда полностью лишившись сил, упал на дороге возле забытой всеми деревушки, населенной потомками последователей одной причудливой секты и давно уже страдавших от последствий вынужденных близкородственных браков.
Местные жители, обнаружив Волка, вызвали доктора из ближайшего города. Доктор диагностировал у Волка горячку на фоне общего волнения и атмосферных явлений и отправил его для лечения в психиатрическую клинику Мискатоника, где Волк и находился до скончания своих дней в полном беспамятстве.