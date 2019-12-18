EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
  3430  170
Все про:Новий рік (145) опитування (442) Дід Мороз (1)

 У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування

Серед тих, хто вірять у святого Миколая переважно - жителі сіл, а в Діда Мороза переважно вірять городяни. При цьому 40% опитаних назвали улюбленим святом Новий рік і Різдво, а дню Святого Миколая віддали перевагу 7%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, найбільше у Святого Миколая вірять у західній частині України, там у цьому зізналися 58%. У решті регіонів вірять у Святого Миколая - близько половини опитаних.

У 76% українців є традиція дарувати подарунки на день Святого Миколая.

У Діда Мороза вірять переважно жителі півдня країни, городяни і молодші українці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадський транспорт у столиці на Новий рік працюватиме до 3-ї години ночі, - КМДА

Близько 40% опитаних зазначили, що їхні улюблені новорічні свята - Новий рік і Різдво. Ще для 7% опитаних улюблене свято - День Святого Миколая, для 3% - Старий Новий рік. Лише 3% українців сказали, що не люблять жодне з перерахованих свят.

На півдні, сході та в центрі країни більше люблять Новий рік, а на заході - Різдво. До Нового року більше прив'язані чоловіки, жителі міст і молодь. Тоді як Різдву надають перевагу жителі сіл, люди старшого віку і жінки.

В рамках дослідження було опитано 2000 жителів України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за типом поселення, регіоном, віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%, стверджують автори дослідження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166084
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Те кто ждет деда Мороза...Санта Клауса...св.Николая и прочих Йолло Пуку!))))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
В святого Николая верят 50%, в Новый Год 31%, в Парашенка 0,5 %.
 показати весь коментар
 
 
Снигуронька от Санта Клауса, А если сурьезно - ШВЕДСКАЯ СЕМЬЯ. Пойми теперь, кто там.
 показати весь коментар
 
 
Йо! А в Петра Олексійовича Сивочолого тільки 8% відсотків? Це неподобство!
Петро Олексійович Йолопуккі реальний господар а ці два шлємазла чисто примазались, бо справжній Дід Мороз Микола це Петро Олексійович і його вірні олені! У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування - Цензор.НЕТ 4474
 показати весь коментар
 
 
Дед Мороз есть порождение идеологии СССР. Хотя в детстве было приятно получать из его мешка подарки положенные туда родителями.
 показати весь коментар
 
 
Дєдмороз є субститут (сірєч підміна, фейк) на Санта-Клауса, тобто Св. Миколая Мірлікійського, чиї мощі італійці викрали з Туреччини та тримають у соборі міста Барі
 показати весь коментар
 
Чем граждане Украины будут дальше от комуняцко - совкодрочерских праздников, - тем лучше. Моисей 40 лет водил фараонистскую вату, пока та не научилась ценить свою нацию а самые упоротые ватники ушли естественным путем☝️☝️☝️
 показати весь коментар
 
 
ага, а в пороха 25%, а в зеленого 73% (вірили) зараз вже десь так як в пороха чи діда мороза 20-30%, ну ті що ближче до тела і корита...
 показати весь коментар
 
 
Про діда Мороза: У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування - Цензор.НЕТ 6120
Идет - по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.
…..
Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать в жилах,
И мозг в голове леденить.
 показати весь коментар
 
 
Бабенки, пеняя на леших,
Домой удирают скорей.
А пьяных, и конных, и пеших
Дурачить еще веселей.
Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,
И бороду так приморожу
К вожжам - хоть руби топором!
 показати весь коментар
 
 
Пфффф... Осьо Вона - фінською Mörkö, шведською Mårran, норвезькою Hufsa, а у нашому мерекладі - Морра або Мара... Жахливе втілення Холоду, що забирає ГЕТЬ УСЕ тепло там, куди приходить... залишаючи вимерзлу землю температурою НУЛЬ за Кельвіном...
"...зима настає тому, що десять тисяч Морр сіли на землю..."

У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування - Цензор.НЕТ 5296
 показати весь коментар
 
 
Короче тепловизор их не читает.Мощный ледовый боец для Арктики
 показати весь коментар
 
 
Мара́ (Марена, пол. Marzana, Śmiertka, чеськ. Morana, Smrtka) - божество Наві, темної ночі, страшних сновидінь, привидів, хвороб (мору), смерті. Вона ототожнюється з грецькою богинею Гекатою.
У слов'ян зустрічаються також і її інші імена: Марена, Морена, Моржана. У західних слов'ян Вона іменується Маржана чи Марцана. Це ім'я Мари родинно таким словам, як: «мор», «морок», «марево», «примара», «хмара», «мерзнути», «смерть».
За давньоруською легендою, Мара - дружина Чорнобога - сіє на землі чвари, брехні, недуги, вночі ходить з головою під пахвою попід людськими оселями й вигукує імена господарів - хто відгукнеться, той вмирає. Любить душити сплячих та смоктати їхню кров. Разом зі Змієм породила 13 доньок-хвороб, яких пустила по світу (Вогневицю[1], Глуханю, Коркушу, Лякливицю, Лінь, Ломоту, Лідницю, Кікімору, Жовтяницю, Гризачу, Очницю, Трясовицю, Черевуху).
 показати весь коментар
 
 
В курсі, звичайно ж )) У скандинавів теж є ось таке:
Мара (англ. mare в nightmare) принадлежит к тому же семейству, что и оборотни. Внешне она напоминает прекрасную женщину, но на деле относится к самым вредоносным троллям. Она проникает сквозь запертые двери и нападает на спящих, садится на них и ужасно мучает. О людях, которых посетила такая ночная гостья, говорят, что на них ездит мара (mareritt), и часто они задыхаются почти насмерть. Она не удовлетворяется тем, что мучает спящих людей, но ездит на конях и на овцах. В Телемарке ее называют "муро", и там, как и в других местах, существует множество способов избавиться от нее.
Один из самых действенных - обернуть нож одеждой и предписанным образом трижды обвести им вокруг тела, повторяя при этом особый стихотворный заговор. Подобно другим сверхъестественным существам, мара способна проникать в самое малое отверстие, но, опять-таки подобно им, непременно должна выйти тем же путем, каким вошла, хотя бы все окна и двери были открыты. Отсюда ответ Мефистофеля Фаусту, который спросил, почему демон не желает удалиться через окно: Чертям и призракам запрещено Наружу выходить иной дорогой, Чем внутрь вошли; закон на это строгий.
В «Саге об Инглингах» есть рассказ о Ванланди, короле шведов, которого мара задавила насмерть. Когда люди поддерживали ему голову, мара давила на ноги, когда же они стали держать ноги, так навалилась на голову, что король умер.
Скальд Тьодольв рассказывал об этом событии так:
Ведьма волшбой
Сгубила Ванланди,
К брату Вили
Его отправила,
Когда во тьме
Отродье троллей
Затоптало Даятеля злата.
Пеплом стал
У откоса Скуты
Мудрый князь,
Замученный марой.

Kampfar (Норвегія) - Mare У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування - Цензор.НЕТ 3472
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ты хоть в Магомета веришь то? Смоктун Рошеновский?
 показати весь коментар
 
а насправді...

Зюзя (белор. Зюзя, Мароз, укр. Зюзя - одно из диалектных названий Мороза в некоторых белорусских и западно-русских говорах[2], мифический персонаж, известный в белорусском и украинском Полесье, олицетворящий зимнюю стужу[3], холод[4].
Изображался в виде лысого деда небольшого роста, с длинной седой бородой.
Ходит, согласно поверью, босиком, без шапки, в белом кожухе. В руке - железная булава. Под Новый год белорусы варили кутью, приговаривая «Зюзя на дворе - Кутья на столе»[5]. Чтобы мороз не был лютым и не повредил озимые, первую ложку кутьи хозяин кидал Зюзе в окно со словами: «Мароз, хадзі куццю есці!»[3].
Его дыхание - сильная стужа. Его слезы - сосульки. Иней - замерзшие слова. А волосы - снежные облака. Зимой он бегает по полям, лесам, улицам и стучит своей булавой (посохом). От этого стука трескучие морозы сковывают реки, ручьи, лужи льдами. А если он ударит посохом (булавой) об угол избы - непременно бревно треснет. С ноября по март Мороз так силен, что даже солнце перед ним робеет. Он очень не любит тех, кто жалуется на стужу, бодрым же и весёлым дарует здоровую телесную крепость и румянец. По фольклорным представлениям треск деревьев во время сильных морозов объясняется тем, что Зюзя стучит по деревьям[4].
 показати весь коментар
 
 
А ще читаємо про Asgardsrei - Дике Полювання
(і згадуємо про "доброго" Мороза на ґринджолах з оленями...)
 показати весь коментар
 
Новогодняя сказка, вот и верим. А пьем и за Николая, и за дед Мороза, и за Санта Клауса, ну и за святое, за Снегуроньку. С наступающими, НЕ УПИВАЙТЕСЬ, вредно для здоровья.
 показати весь коментар
 
 
Дед Отмороз и снегурочка-дурочка приносят и кладут под кремлёвскую ёлку не мишуру из фольги, а алмазы, злато и серебро, яхты, виллы и острова в океане. А вы, как ваши дети, пяльтесь на Дедушку Мороза с бородой из ваты, он подарки вам принёс, п***раст горбатый /прибавку к пенсии, повышение зарплаты, повышение тарифов, отсосули и облейка кипятком из ржавых труб, оборонную мощь страны с фельдмебелем Пердюковым, факелы от падающих спутников, фейерверки из артснарядов и много, много радости детишкам принесла/. Будете хорошо себя вести и голосовать правильно, я вам все ёлочки зажгу, а потом построю новые дома, вместо ваших трущоб. Деньги у нас есть!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да, видать у тебя не было детства, хотя ты ЧУРКА, каким боком к нашим праздникам? Ты же ОБРЕЗАННЫЙ.
 показати весь коментар
 
 
Али, ты номерному мордовскому фашисту правильную дорогу указал
 показати весь коментар
 
 
Может на кануне св. Мыколая и именно на этой ветке мы не будем вести учёную беседе на темы "Пеця - г! Зеля -г!"?!
 показати весь коментар
 
 
Я Дида Панаса сам вживую видел.
Как-то смотрел о нём передачу. Он оказывается из штетла то ли под Шполой, то ли под Смелой.
 показати весь коментар
 
ооо, знаменитому Петрові Весклярову міг скласти в 1970-х конкуренцію не менш знаменитий актор київського ТЮГу Володимир Коршун, якого тепер майже не згадувано: укропедія не містить жодних даних, але вони є на кинотєатр.ру... - https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/10320/bio/
 показати весь коментар
 
То ще фігня. Тут 73% вірять в обіцянки героїв серіалів
А ткт цілий DETH Мороз!
 показати весь коментар
 
 
Випередили )))
Трохи з іншої опери - тут нещодавно була новина про нові дослідження Юпітера черговим зондом НАСА. так в коментах повилазили прибічники теорії пласкої Землі. Зі своїми "ой, какой там космос? вы его видели, тот космос? картинки это всё, НАСА бабло пилит, а земля стоит на трёх слонах и черепахе! а в золотом колесе бегает огромный хомяк и вращает всю эту хрень! не рассказуйте нам тут сказки про этот ваш космос, мы в б-га веруем!"
 показати весь коментар
 
 
серіали, панове, це справа стратегічної ваги
серіалами зараз формують світогляд так тихо й небавом, як раніше це робилося кіном

...Теперь вместо «правильных» фильмов сталинской поры идут зарубежные сериалы. Они тоже правильные, только с точки зрения другой системы. Вот данные российской социологии о том, что смотрят теперь: «Среди ответов чаще всего звучали следующие сериалы: "Игра престолов" - 26 %, "Шерлок" - 25 %, "Доктор Хаус" - 24 %, "Чернобыль" и "Остаться в живых" - по 22 % каждый. Почти приблизился к пятерке лидеров сериал "Сверхъестественное" (15 %) - в основном за счет молодежной аудитории, среди людей в возрасте от 18 до 24 лет этот сериал занимает третье место (38 % опрошенных этой возрастной группы) после "Игры престолов" (42 %) и "Чернобыля" (40 %). Женщины чаще мужчин выбирали "Доктора Хауса" (28 % и 20 % соответственно), тогда как мужчины чаще отмечали "Игру престолов" (30 % и 24 % соответственно). Из других названных сериалов подобное расхождение интересов заметно на сериалах "Ходячие мертвецы" (14 % мужчин и 10 % женщин сказали, что смотрели его) и "Во все тяжкие" (11 % мужчин и 6 % женщин). Все остальные сериалы мужчины и женщины выбирали с примерно одинаковой частотой - разница между ответами не является статистически значимо. В целом треть населения (35 %) не смотрит современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23 %, а среди тех, кто не пользуется интернетом практически в три раза больше - 62 %». То есть управление мечтами плавно перешло в зарубежные руки. И оттуда же приходит образ будущего. - Г. Почепцов
https://ms.detector.media/trends/1411978127/kognitivnoe_prostranstvo_naseleniya_formatiruyut_rezhissery_i_stsenaristy_i_tolko_potom_zhurnalisty/
 показати весь коментар
 
Дед Мороз забирает украинские заводы на востоке, вывозит их в Раху и дарит детям олигархов, известный факт. За компанию с газпописят, мышебратьяи и вторым государственным, если это не английский.
 показати весь коментар
 
Верят в чудище, которое придумал красный московский социопат... Пздц нарид.
 показати весь коментар
 
 
Опрос явно политизирован, вата за деда мороза, украинцы за святого Николая, хотя сама формулировка "верят" мягко говоря некорректная, потому что если у нас в стране 31% взрослого населения верят в деда мороза (Николай как бы святой, а значит подразумевается что в него именно верят) то дела в стане совсем плохи, и последние выборы только это подтверждают.
 показати весь коментар
 
 
шкода, йому вдалось уникнути дупінгу.
 показати весь коментар
 
 
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
 показати весь коментар
 
Умар Кремлев

...
Від такого імені та прізвища аж зкріпи з екрану посипалися.
 показати весь коментар
 
Так он таджик.Взял фамилию жены после криминальных 90х.Классика русского мира У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування - Цензор.НЕТ 9433
 показати весь коментар
 
 
сделай себе сам добрую сказку . подобреешь . а добре живут долго и счастливо
 показати весь коментар
 
Якби "Червону Шапочку" написав Говард Філліпс Лавкрафт

Волк подошёл к дому бабушки и постучал в дверь. Никто не отозвался на стук. Волк услышал доносящиеся из-за двери ужасные звуки. Это были звуки явно нечеловеческих музыкальных инструментов, ничего подобного на Земле никогда не было и не могло быть. Ритм был неестественным и нечеловеческим, ужасающим, сводящим с ума и гипнотизирующим. Волк толкнул дверь и она открылась.
Внутри дом был освещён неестественным светом, который невозможно встретить нигде в природе. Нельзя было и приблизительно описать этот ужасающий свет. Волк сделал шаг через порог и почувствовал невыносимую вонь. Этот ужасный запах невозможно было описать словами; лишь один из компонентов этого зловония можно было только весьма приблизительно соотнести с вонью гниющей рыбы. Волк сделал ещё шаг и, поскользнувшись на чёрной смолистой слизи, растянулся на полу. Подняв голову, волк увидел бабушку, сидящую на каменной плите, весьма похожей на алтарь древнего культа, о котором ему рассказывал один выживший из ума профессор антропологии Мискатоникского университета. Бабушка пристально посмотрела на волка. За стёклами её очков был ужас космической пустоты и безразличия. Ниже очков у бабушки сразу начинались щупальца с присосками, отдалённо напоминающие таковые у осьминога и доходящие до середины её грузного туловища. Нижняя половина тела была прикрыта одеялом, лишь из под нижнего края видны были огромные когти.
Бабушка начала вставать и потянула одеяло в сторону. Волк интуитивно понял, что если он увидит нижнюю часть этого монстра, то он тут же умрёт от страха и отвращения, настолько, следуя общей логике, должна быть неестественной и уродливой эта часть чудища. Волк рывком вскочил с покрытого зловонной слизью пола и бросился бежать.
В дверном проёме он столкнулся с Красной Шапочкой. За Шапочкой стояла толпа дикарей, редкостных по уродливости и общей дегенеративности. Здесь были представители разных рас: отвратительные негры, безобразные китайцы, ужасные эскимосы. Дикари, вооруженные ножами и кривыми дубинами, возбуждённо плясали омерзительный ритуальный танец и издавали ужасные, дикие крики, совершенно не свойственные человеческой гортани. Волк смог разобрать в этой чудовищной какофонии одну строчку "Пх'нглуи мглв'нафх КтулхуР'льех вгах'нагл фхтагн" и только лишь потому, что об этой ритуальной фразе ему говорил профессор антропологии Мискатоникского университета , который, как теперь оказалось, вовсе не был выжившим из ума старичком.
Красная Шапочка высоко занесла для удара свой ритуальный кинжал. Волк без промедления выхватил свой револьвер и всадил пулю прямо в лоб Красной Шапочке, остальные пять пуль он всадил в ближайших дикарей. Через брешь, возникшую на секунду, в рядах дикарей Волк бросился бежать. Волк бежал не оглядываясь, чувствуя за спиной отвратительное зловоние и дикие вопли дикарей, преследующих его по пятам. Волк бежал через мрачный лес, пропитанный ужасом тысячелетних кровавых ритуалов и разнузданных оргий, не разбирая дороги, ломясь через заросли и колючки. Остановился Волк лишь под утро, когда полностью лишившись сил, упал на дороге возле забытой всеми деревушки, населенной потомками последователей одной причудливой секты и давно уже страдавших от последствий вынужденных близкородственных браков.
Местные жители, обнаружив Волка, вызвали доктора из ближайшего города. Доктор диагностировал у Волка горячку на фоне общего волнения и атмосферных явлений и отправил его для лечения в психиатрическую клинику Мискатоника, где Волк и находился до скончания своих дней в полном беспамятстве.
 показати весь коментар
 
 
Тю... 50+31=81... А по выборам. дебилов только 73%. Неужели за время правления пархатого Вазелина дебилов прибавилось?
 показати весь коментар
 
Коли у садочках, школах нарешті декомунізують радянський персонаж Д. Мороза, в якого красний нос від алкоголю? А натомість хай діток вітає св. Миколай. Пс. Коли нарешті українська версія Цензора буде основною без приставки /ua?
 показати весь коментар
 
Все б нічого , але дітей в країні - 7% . Дивно що пенсія вірить в чудо . Всі чекають халяви з неба .
 показати весь коментар
 
в Николая Второго тоже веровали. Но пришел жид Ленин и расстрелял его. И сейчас 50 процентов ватников верят во Владимира. Не поймешь - какого.
 показати весь коментар
 
Я еще понимаю - в Святого Николая, как-никак общехристианский святой. Но блин в Деда Мороза?! Впрочем, именно эти 31 процент и проголосовали в первом туре за Гидранта
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору