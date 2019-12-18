 Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
В ухваленій редакції першої статті цього закону зазначається, що "на термін до 31 грудня 2020 року включно вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.
12 грудня Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.
18.12.2019 г.
Зеленский провел встречу с Разумковым, и руководством фракции СН. Категорическое указание - закон о земле должен быть принят до Нового года.
Разумков затребовал от МВД внутреннюю охрану здания ВР Украины.
Французский источник. Макрон при разговоре с Путиным рекомендовал воздержаться от долгосрочных обязательств по транзиту через Украину.
Корниенко, Богдан, Аваков, Ермак убеждают Зеленского немедленно отстранить Баканова от руководства СБУ.
Немецкий источник Меркель при разговоре с Путиным категорически настаивает на заключении долгосрочного контракта п транзиту газа.
Никаких реальных договоренностей во время визита в Азербайджан заключено не было.
Комитет Гетманцева отправил на доработку все законопроекты по игровому бизнесу, включая президентский. Дикий конфликт по этому поводу с зам. главы ОПУ Тимошенко закончился вызовом на утро сегодня Гетманцева в ОПУ.
17.12.2019 г.
В СБУ идет расширенная коллегия
В бой против СБУ брошено ГБР Трубы. Возбуждено 26 дел против высших руководителей СБУ и начальников главков.
В принципе вся тактика Тимошенко - заставить Зеленского наделать ошибок в процедуре принятия и спокойно отменить закон в суде.
По не подтвержденным пока данным Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект №1014 о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Это второй удар от группы Суркисы - Баканов- Сытник уже сегодня в КСУ.
Милованов и Малюсько хором заявили, что ничего не писали, не уходят и все их вопросы уже решены.
События которые тихо и незаметно прошли вчера в Большой палате Верховного Суда Украины уже точно и неопровержимо свидетельствуют о создании нового олигархически-административного блока Суркисы - Баканов- Сытник. Мы не можем и не будем вдаваться в подробности, но факт состоялся. Мы уже писали 13.09.2019 г. каким потрясением для Зеленского стал факт давнего знакомства Баканова и Суркиса. Это потрясение будет много сильнее. Это не союз "против кого то", это союза "за себя", но сам факт его формирования делает украинскую политическую ситуацию еще более сложной и непредсказуемой.
А теперь кто ?
Та ті ж, кто говорілі.
Как і тогда.
Вместо 2019 года написано 2020 год. Ни точек ни запятых не меняли.
- десь сантиметрів з 15... - сором'язливо відповів той
«18 декабря 2019 Меркель выступила против антироссийских санкций США.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.
Це стара схема Бабиюлі.
Весільний Канцлер, і Всесильний Премьєр.
Але Директор театру, може дещо відкоректувати сюжетну лінію.
брешуть люди!
Мав вночі розмову в чатрулетці з цікавою особою
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Тобто вся зрада зрадна нині із за тебе!
Джерело: https://censor.net.ua/n3166077
Де там особливий статус ????
Навіщо лити воду на кацапський млин ?
За скільки білетів на "95 квартал" ти зрадила гетьмана?
слухай відео.
він сказав ЦЕЙ закон.
а назва закону знаєш яка ?
читай вище.
а ти відео хоч подивився ?
чи проговорює Порошенко ті слова, які йому приписують в цій статті ?
Мы им идём на компромисс а от них???
Максимум на 3 месяца если от них нет ответа взаимных обязательств то досвидос. Принять закон что всё обеспечение на оказание то есть России пенсии и все.до восстановления контроля границы и точка!
Мы чё, хуже Расии?
Всё подписать и нихрена не выполнять!
*уки из ордло убили тысячи солдат Украины, и за это им особый статус.
Позор вам бендюхи. Вы не руководители страны, а случайные бендюхи.
(і це не значить зовсім, що парашенко, януковичь чи аваков- супергерої. це все- лайно української свинюшні, яке однаково доведеться вичистити)