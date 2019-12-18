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Все про:закон (798) Зеленський (3909) Донбас (12773)

 Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей"(№2569), який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

В ухваленій редакції першої статті цього закону зазначається, що "на термін до 31 грудня 2020 року включно вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.

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12 грудня Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166077
 
   
 Топ коментарі
 
Oго. Говорили что Порох наживается на войне.
А теперь кто ?
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Хроника одного резЕдента ...
18.12.2019 г.
Зеленский провел встречу с Разумковым, и руководством фракции СН. Категорическое указание - закон о земле должен быть принят до Нового года.
Разумков затребовал от МВД внутреннюю охрану здания ВР Украины.
Французский источник. Макрон при разговоре с Путиным рекомендовал воздержаться от долгосрочных обязательств по транзиту через Украину.
Корниенко, Богдан, Аваков, Ермак убеждают Зеленского немедленно отстранить Баканова от руководства СБУ.
Немецкий источник Меркель при разговоре с Путиным категорически настаивает на заключении долгосрочного контракта п транзиту газа.
Никаких реальных договоренностей во время визита в Азербайджан заключено не было.
Комитет Гетманцева отправил на доработку все законопроекты по игровому бизнесу, включая президентский. Дикий конфликт по этому поводу с зам. главы ОПУ Тимошенко закончился вызовом на утро сегодня Гетманцева в ОПУ.

17.12.2019 г.
В СБУ идет расширенная коллегия
В бой против СБУ брошено ГБР Трубы. Возбуждено 26 дел против высших руководителей СБУ и начальников главков.
В принципе вся тактика Тимошенко - заставить Зеленского наделать ошибок в процедуре принятия и спокойно отменить закон в суде.
По не подтвержденным пока данным Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект №1014 о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Это второй удар от группы Суркисы - Баканов- Сытник уже сегодня в КСУ.

Милованов и Малюсько хором заявили, что ничего не писали, не уходят и все их вопросы уже решены.

События которые тихо и незаметно прошли вчера в Большой палате Верховного Суда Украины уже точно и неопровержимо свидетельствуют о создании нового олигархически-административного блока Суркисы - Баканов- Сытник. Мы не можем и не будем вдаваться в подробности, но факт состоялся. Мы уже писали 13.09.2019 г. каким потрясением для Зеленского стал факт давнего знакомства Баканова и Суркиса. Это потрясение будет много сильнее. Это не союз "против кого то", это союза "за себя", но сам факт его формирования делает украинскую политическую ситуацию еще более сложной и непредсказуемой.
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Oго. Говорили что Порох наживается на войне.
А теперь кто ?
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Этот закон отличается от Петиного только одним числом.
Вместо 2019 года написано 2020 год. Ни точек ни запятых не меняли.
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в пушиліна запитали: який у вас статус?
- десь сантиметрів з 15... - сором'язливо відповів той
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А от поперло з старої бомбажної гедеерівської консерви :
«18 декабря 2019 Меркель выступила против антироссийских санкций США.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.
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Так.

Це стара схема Бабиюлі.

Весільний Канцлер, і Всесильний Премьєр.
Але Директор театру, може дещо відкоректувати сюжетну лінію.
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Нет такого документа "Особый статус Донбасса" Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса на год - Цензор.НЕТ 4614. Есть Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а это далеко е одно и тоже
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Спасибо. Если бы не продлили я наверное сдох бы.
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До чого це? Порошенко голосував ЗА цей Закон.
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а кажуть, що Зеленський більше відпочиває, ніж працює
брешуть люди!
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Гига? А тебе еще до сих пор платят за 24 % Парашенка.
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кацапа,в отличие от тебя.мне не платят Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 1270.я сам заробляю
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А говорит что нет? Срать всю жизнь на других это прыбыльное дело.
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мне на твою? то твои проблемы,излишнкхромосомный Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 7928
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Ты уже определись. Пора уже за 10 лет. То ты за Януковича, то ты за Парашенка. Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 6281
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ты туповат,кацаплянин....я всегда был за Украину...то вы с восшдишками носитесь Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 7208.иллича для начала закопайте
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пшло,залетное...с читаемыми 1 и читающеим 0 Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 5085.и с погонялом баранин
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Не притворяйся шлангом Гиг. Ты меня и без "поганяла" помнишь.
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Только на год? А Папашенко на всю жизнь подписал. (Думал что вечно будет).
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это действия против суверенитета Украины! статья есть 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Еще рано. Вот когда подморозит тогда уж.
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Петро Олексійович сказав: "ми державники" і проголосував ЗА. Як тепер йому оце читати, що Ви йому від десяти до п'ятнадцяти?
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Мне тоже неясно. Кто эти 24процента манкуртов проголосовавших за человека дважды подписавшего капитуляцию Украины перед рф? И это каждый четвертый кто рядом со мной живёт! Вдумайтесь! Каждый четвертый готов капитулировать перед руским на любых условиях!
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А це все тому, що ти восени не повісив Зеленського на майдані, як ти особисто тут обіцяв!
Тобто вся зрада зрадна нині із за тебе!
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Лучше запость фото свиноматки в мятом пиджачке, застегнутом на одну пуговку ниже, когда он выступал на митинге.
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Я весь час думав про те, чого не вистачає українцям. Після продовження закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" все встало на свої місця. Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 214
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закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
Джерело: https://censor.net.ua/n3166077

Де там особливий статус ????
Навіщо лити воду на кацапський млин ?
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він такого не заявляв.
слухай відео.
він сказав ЦЕЙ закон.
а назва закону знаєш яка ?
читай вище.
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Тобто ця стаття на "Цензорі" минулого тижня бреше?
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тобто автори статті ллють воду на кацапський млин.
а ти відео хоч подивився ?
чи проговорює Порошенко ті слова, які йому приписують в цій статті ?
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А як попередній алєнь той закон впроваджував, то це робилося з гідністю і абсолютно неочікуано. Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 381
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Надо прекратить особый статус какой смысл?
Мы им идём на компромисс а от них???
Максимум на 3 месяца если от них нет ответа взаимных обязательств то досвидос. Принять закон что всё обеспечение на оказание то есть России пенсии и все.до восстановления контроля границы и точка!
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Всё правильно!
Мы чё, хуже Расии?
Всё подписать и нихрена не выполнять!
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Сейчас порохоботы начинают поливать лайном закон Зеленского про децентрализацию. А оказалось, что это тот же Порошенковский, который они дико хвалили, но в нем убраны статьи об особом статусе Донбасса. Лживые циничные уроды
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Позорники зеленский и порошенко.
*уки из ордло убили тысячи солдат Украины, и за это им особый статус.
Позор вам бендюхи. Вы не руководители страны, а случайные бендюхи.
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уродець Цахес пустився берега
(і це не значить зовсім, що парашенко, януковичь чи аваков- супергерої. це все- лайно української свинюшні, яке однаково доведеться вичистити)
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