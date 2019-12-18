 Кабмін створив Офіс протидії рейдерству, - Гончарук

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мін'юст виконав надзвичайну роботу. Наше завдання - максимально захистити право власності людини. Реагувати миттєво. На сьогодні припинилося системне рейдерство", - зазначив прем'єр.

За словами Гончарука, за три місяці з 1404 скарг розглянуті і прийняті рішення щодо 1064 з них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів.

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