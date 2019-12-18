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Все про:Мін'юст (630) рейдерство (196) Гончарук_Олексій (373)

 Кабмін створив Офіс протидії рейдерству, - Гончарук

В Україні відкрили Офіс протидії рейдерству. Кожна людина, чиї права власності порушили, може сюди звернутися.

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мін'юст виконав надзвичайну роботу. Наше завдання - максимально захистити право власності людини. Реагувати миттєво. На сьогодні припинилося системне рейдерство", - зазначив прем'єр.

За словами Гончарука, за три місяці з 1404 скарг розглянуті і прийняті рішення щодо 1064 з них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська

Кабмін створив Офіс протидії рейдерству, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166071
 
 
 Топ коментарі
 
Так ведь недавно слуги урода заявляли что рейдерства нет. А комитет есть... во делаа...
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Администрация, Бюро, Офис -все это одна контора "Рога и копыта"
Кабмін створив Офіс протидії рейдерству, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3990
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Если правила не позволяют джентльменам выиграть, джентльмены меняют правила, - старая английская пословица. Если правила не позволяют мошенникам жульничать, они придумывают свои правила и называют их законом, - принцип новой власти.
И уже чётко вырисовался курс этой власти на политический, экономический и мировоззренческий разворот. Не сразу на 180 градусов. Сначала будет 10, потом ещё 10, потом ещё…

Говорящий полковник, арест волонтёров, «Звезда» в Киеве, передел энергорынка - всё имеет свой эксклюзивный смысл.
Полковник собирался увольняться, но особых денег не нажил. Сутки позора - через неделю о тебе забудут, но камень брошен. От камня пойдут круги, которые разгонят другие. Потом второй полковник, третий… А четвёртому и платить уже не придётся - настолько люди привыкнут к продвигаемым идеям.
Волонтёры… Путин и Богдан ясно сказали, кто мешает миру на московских условиях. Всех не уберёшь, а вот поджечь украинский Рейхстаг - легко! Не забывайте, что нынешняя власть - киношники, которые зелёную собаку съели на забористых сценариях. Но дело Шеремета НАСТОЛЬКО шито белыми нитками, что становится неудобно за постановщиков спектакля. Ни одной прямой улики, мотивы смехотворны, объект неочевиден…
Вывод прост как мозг инфузории: и полковник, и аресты, и «Звезда» - рукотворный хайп, отвлечение внимания на негодный объект. От того, что я назвал выше, и от того, чего мы ещё не знаем.
А тем временем… А тем временем президент рассказывает о «мире» и западных инвестициях. На чьих условиях будет мир, мы начинаем догадываться. Что касается инвестиций - один пример.
Бредогенератор Геруса уже выходит Украине боком. Его словоблудие о снижении задним числом гарантированных законом правил работы ВИЭ (солнечных и ветровых электростанций) закономерно привело к бегству иностранных инвесторов из Украины.
Вот две новости, между которыми менее года.
В первой указывается, что в Херсонской области начнется строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт. Электростанцию построят в Голопристанском районе области. Строить объект будет норвежская компания Scatec Solar.
Во второй говорится, что этот самый инвестор (Scatec Solar) остановил строительство СЭС из-за возможных изменений в законодательстве.
Посольства Дании, Норвегии и Швеции уже накатали письмо с требованием услышать инвесторов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Оно направлено в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса - об этом сообщило интернет-издание «РБК-Украина».
Важно понимать, что если Украина «кинет» инвесторов в зеленую энергетику (считавшуюся защищенную законом), об иностранных инвестициях в другие сектора экономики (даже формально не защищенные) придется забыть.
Вменяемые депутаты из комитета по экономической политике (включая некоторых Слуг), видя неадекватность и недоговороспособность Геруса даже подготовили компромиссный законопроект №2543, который поддержали большинство участников рынка, готовых идти на ДОБРОВОЛЬНЫЕ уступки.
Это чуть ли не последний шанс для Украины спасти лицо и инвестиционную репутацию. Сегодня этот законопроект обсуждается в комитете по энергетике. Вероятность того, что здравый смысл победит Геруса, невелика, но будем надеяться. Как будем надеяться, что этот здравый смысл победит и остальных украинцев, научив их отделять зёрна от плевел, а жизнь от сериалов.
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блин..нужно антирейдерское законодательство + реформа судов..а они офисы решал открывают... хотя бы с России срисуйте.....
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Так ведь недавно слуги урода заявляли что рейдерства нет. А комитет есть... во делаа...
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Гм...а только вчера они говорили что с рейдерством покончено...Зачем тогда офис...
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Шо, прям так офіс протидії ігорьвалєрічу і створили? Ніхвіга собі? Здивували?
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Администрация, Бюро, Офис -все это одна контора "Рога и копыта"
Кабмін створив Офіс протидії рейдерству, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3990
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Создали офис? ОК!
А полицию, прокуратуру, сбу, сапр, набу, напр, Трубу - их сократили за ненадобностью?
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Потужно!
І як раніше без цього жили...

А хто керівник? Сподіваюсь що не не Юзік, який нещодавно рейдерствовал в УВС Кривого рога.
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Теперь точно рейдерства не будет. Нужно только еще програмки напечатать.
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вваажайте наступне моєю заявою:
згідно конституції земля і всі багатства, що в ній знаходяться належать народу, і в зв'язку з цим влада у мене це вкрала.
1. мою частку газу качають вишки бойка і ко,і мені ж продають мені належне!
2. мою частку землі продають, навіть не спитавши моєї згоди
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работали бы нормально суды, ничего создавать не надо было бы.... а так в судах продажные твари сидят кто больше занес тот и выиграл суд....
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Полиция нравов у нас крышевала бордели, догадайтесь что будут делать эти дарования!
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Рейдерство побеждено рейдером Беней и КО.
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Кожна людина,що постраждала від рейдерства може в офіс звенутись і їй гарантовано безкоштовний обід...
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Рейдеры
будут бороться против рейдерства
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