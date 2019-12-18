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 Від кулі російських окупантів у Мар'їнці загинув цивільний, - штаб ОС. ФОТО

Сьогодні, близько 12:00, в місті Мар'їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, був поранений цивільний, врятувати його не вдалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил було оперативно організовано евакуацію пораненого з під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу. Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні", - сказано в повідомленні.

Від кулі російських окупантів у Марїнці загинув цивільний, - штаб ОС 01
Фото: пресцентр ОС

У штабі наголосили, що ця загибель мирного жителя в Мар'їнці ще раз доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними МЗС України, збройна агресія Росії забрала 14 тис. життів, 1,5 млн осіб стали переселенцями.

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Від кулі російських окупантів у Марїнці загинув цивільний, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166069
 
   
 Топ коментарі
 
Треба відвести війська, тоді цивільні будуть гинути не в Мар'їнці, а в Дніпрі.
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Тихо.
Папа сказал что сына старается.
Но у него пока не получается.
Потерпите пока научится.
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Просто зла на них не хватает.Их там полно. Особенно по таким малым поселкам.В Донецке таких придурков на порядок меньше.- Все таки люди пообразованнее и анализируют ситуацию. А эти...Фиг им объяснишь.От телика не оторвешь.
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Новости как из Израиля.....мои соболезнования....
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Це війна, а на війні в першу чергу гинуть мирні жителі.
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Треба відвести війська, тоді цивільні будуть гинути не в Мар'їнці, а в Дніпрі.
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Тоді деяких зрадників повісять прямо на Майдані.
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Ну що ж, як показує ВЧЕРГОВЕ практика, ручкання, селфі і милі посиденьки з пуциним ніяким чином не сприяють припинення вогню і поранень фюі загибелі як військових, так і цивільних. Відвід ввюійськ і розвід лохів теж не дає результату. Це вже було на початку каденції Петра. Петро зрозумів. Чи зрозуміє Зєля, який не повірив Петру і перевірив міцність низького одвірка власним лобом? Якби був мудрий, подивився б на ґулі Петра. Але про що це я? Загиблого жаль, хто б він не був. Бо мабудь на його утриманні були або діти, або батьки-пенсіонери. Співчуття рідним і земля пухом. Дуже сподіваюся, що хоч ця смкюерть не була даремно і хоч когось таки щось навчить.
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Промолчу, потому как не знаю кем он был.
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ким би він не був, роспропаганда розтрубіт, що це укропи зробили.
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Все професиии хороши-особенно "таксеры" Констаха-через кпвв
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СТОП! ТАК ЗЕЛЯ ЖЕ ЛИЧНО ГАРАНТИРОВАЛ БЕЗОПАСТНОСТЬ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ! ПОЛУЧАЕТСЯ ОБМАНУЛ!
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Тихо.
Папа сказал что сына старается.
Но у него пока не получается.
Потерпите пока научится.
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О, це привід для ще більшого прохання - міра...... Ведення війни шляхом, прінуждениія до капітуляції, під "благим" наміром хатенія міра..
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ЗЕля з коМАНДОЮ гадали що Петро дурніший від них. Ну і чого добились ? Свинарчуки сидять а реші руки відрубали ? Воєнний контрабас і ********** в оборонпромі не припинились. Військових вбивають і калічать, розведення і припинення не допомагають. Якщо орки з того боку взяли в руки зброя то не для розведення і припинення, а для повного контролю над Україною включно по лінії Дніпра. Нехай орки просять миру і припинення вогню. Треба їх до цього змусити- побільше вбивати, обмежувати в правах, відключати воду. Мірному насєлєнію, підкуплене рос.пєнсіями, такий стан речей дуже подобається
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мона і не сообщать про такі случаї - шоп не портити "пєрємірійє" та не нагнітати - нам же скоро після амністії з ними жити, а дядька вже не верниш
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Нота протеста была кацапам или пох иудеям на украинца?
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А вы что хотели? ***** нужно как можно больше жертв и желательно среди мирных чтобы его опять все просили пойти на переговоры. Сами Дьявола воспитали.
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