 Вирок Марківа базувався, серед іншого, на матеріалах російської пропаганди, - New York Times

Про це пише видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що прокуратура спиралася на 2 відеоролики каналу Russia Today і матеріал з сайту "Русская весна", "який український уряд назвав неправдивим".
Навіть те, що звинувачення у вбивстві Рокелле пред'явили саме Марківу, засноване на публікації ЗМІ, підкреслює New York Times.
"Влітку 2016 року, за словами пана Занончеллі (прокурора. - Ред.), в пошуковій системі Google він знайшов статтю, опубліковану провідною італійською щоденною газетою Corriere della Sera. Це було нібито інтерв'ю з анонімним капітаном з української армії, який дислокувався в цьому районі. "Не приїжджайте сюди, це стратегічна зона", - сказав капітан. "Зазвичай ми не стріляємо по місту або мирних жителях, але як тільки ми бачимо, що щось рухається, ми запускаємо важку артилерію. Ось що сталося з двома журналістами та їхнім перекладачем". Прокурор розцінив це як визнання провини, незважаючи на те, що італійська журналістика відрізняється браком об'єктивності", - пише New York Times.
Анонімного "капітана" з публікації Corriere della Sera італійська поліція ідентифікувала як Віталія Марківа.
Крім того, "серед представлених (прокуратурою. - Ред.) доказів були відеоматеріали, описані як "з відкритих джерел", "знайдені на YouTube" або "з місцевого телеканалу", і всі вони мали логотип Russia Today і досі розміщені на каналі цього ресурсу в YouTube", - зазначає New York Times.
Глава Асоціації журналістів Ломбардії Паоло Перуккіні прокоментував включення російської пропаганди в матеріали справи ось так: "Не мені вирішувати, чи поширює "Russia Today" фальшиві новини", - сказав він. "Навіть зламаний годинник показує правильний час два рази на день".
Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
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Про ідентифікацію Марківа нічого не було.
За безопасность журналистов несет ответственность сторона их акредитирующая,т.е. т.н. армия днр.
Почему следствие не допросило их на предмет того какие меры они приняли для безопасности журеалистов?
А мне не надо)))
Тыкните лицом в минские соглашения гарантам.
Или вы только против азербайджаеских блогеров такие крутые?
Когда отдал ядерное оружие и украинский флот в Крыму.
Уже тогда все было запраграмировано.
Даже не по спирали.
1) Журналисты были акредитированы в Украине? Если нет, то Украина не несёт за них ответственности...
2) Если к тому же они попали на украинскую территорию со стороны кацапстана, для них ещё приятный бонус в виде срока за незаконный переход госграницы...
Но если не говорить об их акредитации при т.н. армии днр значит они просто "свободные художники" приехавшие в зону конфликта на свой страх и риск и в отношении них действуют такие же правила как и в отношении граждаеских местных жителей.
В какую сторону и гнет италия свое кривосудие.
Но это совсем не так.
Они были акредитованы при вооруженных формированиях,значит там совсем другие правила.
ОБСЕ признает эту акредитацию значит туда и все претензии должны быть.
А их вообще нет.
Даже вопросов нет.
Вы так полагаете? Я сильно сомневаюсь.
Все темные делишки делаются при наименьшей огласке.
Поэтому огласка вам помешает.
Вообще то предупреждать журналистов об опасности находдения в зоне боевых действий должен был не "капитан украинской армии".
Странно что итальянское кривосудие не интересует почему журналистов пустили в зону боевых действий не заботясь об из безопасности.
Если вдруг итальянское правосудие считает сторону не субъектной,то это не так.
ОБСЕ признает их субъектность признавая акредитацию.
Поэтому итальянское кривосудие просто куплено.других причин предъявления каких то претензий не надлежащей стороне я не вижу.
Пострелять захотелось может?
Даже родился и почти вырос в Украине.
А то что его мать забрала в Италию так,а что надо было ему делать?
Это ты колбасный мигрант поэтому тебе не ясно.
И если он так отвечал на явно провокационные вопросы журналистов, то кто ему доктор?
Интересно он тогда знал что это гавно акредитацию в раше получило?
Сегодня знакомый, завтра ключевой свидетель обвинения.
Мог сказать, что я не я и лошадь не моя!
Кто ж ему доктор?
Допит тривав близько 6 годин. Було непросто, але ми змогли надати багато корисної інформації. Мій клієнт заявив про свою невинуватість та несправедливість затримання, адже він ніяк не причетний до загибелі фотографа. Віталій сказав, що нікого не вбивав. По-друге, він заявив, що ситуація була геть іншою, ніж її змальовує сторона звинувачення. Прокурори твердять, що Марків був командиром батальйону і міг віддавати накази. Але мій клієнт наголосив, що був звичайним солдатом. Віталій також заявив, що не був авантюристом, якому закортіло піти на війну. Він, як громадянин України, захотів підтримати свою країну у війні, спершу пішов на фронт волонтером, а в березні 2014-го офіційно вступив до лав Національної гвардії та отримував за це зарплатню. Віталій був простим солдатом, який не міг віддавати накази будь-кому і не мав доступу до мінометів. У його розпорядженні був лише автомат, з якого він аж ніяк не міг поцілити в журналістів. Віталій засвідчив, що в той день він перебував на пагорбі Карачун, але в позиції, з якої не було видно місця інциденту. За його словами, стріляти туди навіть з автомата він не міг би, адже перебував з іншого боку пагорба та мав обмежений радіус огляду. Марків також сказав, що мінометні обстріли здійснювали обидві сторони конфлікту. Цілком можливо, що в журналістів поцілила міна, випущена проросійськими терористами, які контролювали територію. З огляду на все це, Віталій Марків наполягає на своїй повній невинуватості
Он подтвердил на суде, что был наводчиком и не убедился, что наводит артиллерию не на боевиков.
А твои басни - высланы из пальца.
Суды широко обсуждались в итальянской прессе и Маркив прознал свою вину.
Защита максимум чего просит - переквалифицировать в неумышленное убийство или служебное разгильдяйство повлекшее тяжкие последствия.
А получил он за умышленное убийство, поскольку итальянки были в белых касках и жилетах пресса.
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Т.е. он хотел сказать, что правдивости в тех роликах точно столько же в процентном отношении!
Болван какой-то пытающийся умничать, прикидываясь мудрецом!
Ну же! Кто может лучше?! Кто посадит посла Украины за Распятого Мальчика, ведь видео о нём тоже доступно на YouTube.