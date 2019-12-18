 Вирок Марківа базувався, серед іншого, на матеріалах російської пропаганди, - New York Times

Про це пише видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що прокуратура спиралася на 2 відеоролики каналу Russia Today і матеріал з сайту "Русская весна", "який український уряд назвав неправдивим".

Навіть те, що звинувачення у вбивстві Рокелле пред'явили саме Марківу, засноване на публікації ЗМІ, підкреслює New York Times.

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"Влітку 2016 року, за словами пана Занончеллі (прокурора. - Ред.), в пошуковій системі Google він знайшов статтю, опубліковану провідною італійською щоденною газетою Corriere della Sera. Це було нібито інтерв'ю з анонімним капітаном з української армії, який дислокувався в цьому районі. "Не приїжджайте сюди, це стратегічна зона", - сказав капітан. "Зазвичай ми не стріляємо по місту або мирних жителях, але як тільки ми бачимо, що щось рухається, ми запускаємо важку артилерію. Ось що сталося з двома журналістами та їхнім перекладачем". Прокурор розцінив це як визнання провини, незважаючи на те, що італійська журналістика відрізняється браком об'єктивності", - пише New York Times.

Анонімного "капітана" з публікації Corriere della Sera італійська поліція ідентифікувала як Віталія Марківа.

Крім того, "серед представлених (прокуратурою. - Ред.) доказів були відеоматеріали, описані як "з відкритих джерел", "знайдені на YouTube" або "з місцевого телеканалу", і всі вони мали логотип Russia Today і досі розміщені на каналі цього ресурсу в YouTube", - зазначає New York Times.

Глава Асоціації журналістів Ломбардії Паоло Перуккіні прокоментував включення російської пропаганди в матеріали справи ось так: "Не мені вирішувати, чи поширює "Russia Today" фальшиві новини", - сказав він. "Навіть зламаний годинник показує правильний час два рази на день".

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.