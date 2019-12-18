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Все про:бунт (45) Кропивницький (159) прокуратура (2006) СІЗО (452)

 Через бунт у СІЗО Кропивницького введено особливий режим

Через бунт для осіб, які перебувають під вартою в СІЗО Кропивницького, ввели особливий режим. Також відкрито кримінальне провадження.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Південного міжрегіонального управління Мін'юсту, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно зі статтею 19 Закону України, особливий режим передбачає посилення охорони, нагляду за особами, взятими під варту, припинення всіх заходів, що проводяться з цими особами, а також надання побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів", - йдеться в повідомленні .

Прокуратура Кіровоградської області повідомила, що за фактом насильства щодо працівника Кропивницького СІЗО відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, передбачає від 5 до 12 років ув'язнення.

Крім того, реагуючи на ситуацію, прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості з боку адміністрації Кропивницького слідчого ізолятора, що призвела до значних матеріальних збитків, за ч. 2 ст. 367 КК України. Зараз ситуація в СІЗО повністю контролюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лук'янівському СІЗО запустять пілотний проєкт сервісу "Онлайн скарга для засуджених", - Мін'юст

Як повідомлялося раніше, адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України повідомила, що 16 грудня близько 13:00 в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор" ув’язнений М. скоїв напад на співробітницю установи, погрожував їй та сім'ї фізичною розправою, висловлювався нецензурною лайкою і завдав тілесні ушкодження.

В той же день, близько 17:00 в установу з метою проведення слідчих (розшукових) дій, прибули співробітники прокуратури і СУ ГУНП України в Кіровоградській області. Вищевказаний ув’язнений М. в категоричній формі від дачі письмових пояснень відмовився, почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою в сторону працівників прокуратури і адміністрації установи, підбурював інших ув'язнених до неправомірної поведінки.

Так, на підтримку протиправних дій ув’язненого М., ув’язнені інших камер установи почали стукати в двері, намагалися пошкодити камерний інвентар. У зв'язку з цим начальником СІЗО був оголошений загальний збір персоналу, і вжиті першочергові заходи щодо стабілізації оперативної обстановки.

Через бунт у СІЗО Кропивницького введено особливий режим 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166057
 
 
 Топ коментарі
 
фермеры против продажи земли
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особий рєжим - це викликати дуболомів і отмєтєліть пацієнтов до полного погруженія в гавно
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кричать, що жити без потрошенка не хочуть!
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особий рєжим - це викликати дуболомів і отмєтєліть пацієнтов до полного погруженія в гавно
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кричать, що жити без потрошенка не хочуть!
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Звонил другу из тюремного спецназа, который сейчас там. Говорит - все ложь в сообщениях официальных лиц. Зэки тупо контролируют СИЗО, персонал разбежался, никто из начальников не готов взять на себя ответственность и дать приказ спецназу. Зэки вскрыли санчасть, обожрались спирта и колес, многие уже в неадеквате полном. Если пойдут на прорыв и массово выбегут в город - то будет тупо ужас.
Вместо решительных действий руководство минюста пытается уговорить воров в законе жать команду щэкам прекратить, обещая что никого не накажут.
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"Из-за бунта находящихся под стражей в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим"
А из-за ЧЕГО бунт произошёл?
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