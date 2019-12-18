EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1085  19
Матеріали за темою:
Все про:обмін (549) СБУ (4932) нормандська четвірка (943) полонені (590)

 У полоні в окупантів на Донбасі перебувають 250 осіб, - СБУ

250 осіб перебувають у полоні у підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо "Свобода".

"Станом на 16 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України запитуються як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях 250 осіб", - заявили в СБУ.

Як зазначає видання, в кінці жовтня Служба безпеки України повідомляла, що на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 осіб.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній поки масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою "306 на 74". Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте один з них вирішив залишитися на непідконтрольною української влади території. Київ передав бойовикам 233 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питанні обміну незаконно утримуваними особами раціонально реанімувати майданчик Україна-РФ, - Баканов

Як повідомлялося, в комюніке за результатами саміту в "нормандському форматі" зазначено, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ закликають Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх" , починаючи з "всіх встановлених на всіх встановлених".

10 грудня президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про узгодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників з ОРДЛО.

Пізніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі Валерія Лутковська заявила, що Київ в рамках першого етапу обміну "всіх на всіх" розраховує на повернення 77 українських заручників з ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166055
 
 
 Топ коментарі
 
Щось не те ляпнув і на підвал. А у нас тварі сєпарські свої канали купили, в ВР сидять та в плацах живуть. Їх СБУ не чіпає...
 показати весь коментар
 
250...
это предполагаемые или подтвержденные????
 показати весь коментар
 
Хороший вопрос! Может туда собрали ВСЕХ арестованных, в том числе и собственных отмороженных "шахтеров", задержанных за мародерство, изнасилование, кражу продуктов и т.п.?
Или мы будем менять пленного боевика, взятого с оружием в руках, на какого-то донецкого пенсионера, арестованного за публичное возмущение качеством колбасы в гуманитарной помощи из РФ?
Я думаю, что менять нужно только военнопленных и задержанных агентов СБУ, а также местных, которые активно помогали ВСУ и ССО - т.е. бойцов!
Остальные едут туда на свой страх и риск, о чем и расписываются при выезде. Может и трагедия, для тех, кто не успел выехать, на смог из-за болезни или отсутствия жилья здесь, но не больше, чем трагедия простой украинской семьи, которая потеряла на их Донбассе мужа, отца, сына - тех, о которых и должен думать в первую очередь Зеленский! Все остальное дожно делаться не в ущерб народу Украины, который платит налоги на АТО, гибнет в этом АТО, хоронит своих отцов, сыновей и детей, погибших в этом АТО, недополучает социальных благ из-за финансирования этого АТО!
И прежде, чем спросить, что делать с Донбасом у Сивохо или Богдана, нужно опросить семьи более чем 3 тысяч погибших и всех раненных и заболевших в тех окопах - на что они согласны!
Определится давно пора с ориентирами и приоритетами! И расстаться с нормандскими иллюзиями - там мира не отвоевать! Это для дебилов пустышка - тишина в Золотом и три убитых за ночь на остальных участках фронта...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
250...
это предполагаемые или подтвержденные????
 показати весь коментар
 
 
Щось не те ляпнув і на підвал. А у нас тварі сєпарські свої канали купили, в ВР сидять та в плацах живуть. Їх СБУ не чіпає...
 показати весь коментар
 
 
Хороший вопрос! Может туда собрали ВСЕХ арестованных, в том числе и собственных отмороженных "шахтеров", задержанных за мародерство, изнасилование, кражу продуктов и т.п.?
Или мы будем менять пленного боевика, взятого с оружием в руках, на какого-то донецкого пенсионера, арестованного за публичное возмущение качеством колбасы в гуманитарной помощи из РФ?
Я думаю, что менять нужно только военнопленных и задержанных агентов СБУ, а также местных, которые активно помогали ВСУ и ССО - т.е. бойцов!
Остальные едут туда на свой страх и риск, о чем и расписываются при выезде. Может и трагедия, для тех, кто не успел выехать, на смог из-за болезни или отсутствия жилья здесь, но не больше, чем трагедия простой украинской семьи, которая потеряла на их Донбассе мужа, отца, сына - тех, о которых и должен думать в первую очередь Зеленский! Все остальное дожно делаться не в ущерб народу Украины, который платит налоги на АТО, гибнет в этом АТО, хоронит своих отцов, сыновей и детей, погибших в этом АТО, недополучает социальных благ из-за финансирования этого АТО!
И прежде, чем спросить, что делать с Донбасом у Сивохо или Богдана, нужно опросить семьи более чем 3 тысяч погибших и всех раненных и заболевших в тех окопах - на что они согласны!
Определится давно пора с ориентирами и приоритетами! И расстаться с нормандскими иллюзиями - там мира не отвоевать! Это для дебилов пустышка - тишина в Золотом и три убитых за ночь на остальных участках фронта...
 показати весь коментар
 
 
...кто эти люди, откуда их столько?!...мрак какой то, почему не обнародовать списки?..
 показати весь коментар
 
думаю, їх там набагато більше і треба зробити все, щоб вони ( які хочуть) повернулись. якість і дії кожного то вже інше питання.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору