 У полоні в окупантів на Донбасі перебувають 250 осіб, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо "Свобода".
"Станом на 16 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України запитуються як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях 250 осіб", - заявили в СБУ.
Як зазначає видання, в кінці жовтня Служба безпеки України повідомляла, що на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 осіб.
27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній поки масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою "306 на 74". Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте один з них вирішив залишитися на непідконтрольною української влади території. Київ передав бойовикам 233 людини.
Як повідомлялося, в комюніке за результатами саміту в "нормандському форматі" зазначено, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ закликають Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх" , починаючи з "всіх встановлених на всіх встановлених".
10 грудня президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про узгодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників з ОРДЛО.
Пізніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі Валерія Лутковська заявила, що Київ в рамках першого етапу обміну "всіх на всіх" розраховує на повернення 77 українських заручників з ОРДЛО.
это предполагаемые или подтвержденные????
Или мы будем менять пленного боевика, взятого с оружием в руках, на какого-то донецкого пенсионера, арестованного за публичное возмущение качеством колбасы в гуманитарной помощи из РФ?
Я думаю, что менять нужно только военнопленных и задержанных агентов СБУ, а также местных, которые активно помогали ВСУ и ССО - т.е. бойцов!
Остальные едут туда на свой страх и риск, о чем и расписываются при выезде. Может и трагедия, для тех, кто не успел выехать, на смог из-за болезни или отсутствия жилья здесь, но не больше, чем трагедия простой украинской семьи, которая потеряла на их Донбассе мужа, отца, сына - тех, о которых и должен думать в первую очередь Зеленский! Все остальное дожно делаться не в ущерб народу Украины, который платит налоги на АТО, гибнет в этом АТО, хоронит своих отцов, сыновей и детей, погибших в этом АТО, недополучает социальных благ из-за финансирования этого АТО!
И прежде, чем спросить, что делать с Донбасом у Сивохо или Богдана, нужно опросить семьи более чем 3 тысяч погибших и всех раненных и заболевших в тех окопах - на что они согласны!
Определится давно пора с ориентирами и приоритетами! И расстаться с нормандскими иллюзиями - там мира не отвоевать! Это для дебилов пустышка - тишина в Золотом и три убитых за ночь на остальных участках фронта...