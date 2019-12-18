 "Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції США, - Пєсков

Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми виходимо з того, що цей проєкт буде закінчений", - сказав він, коментуючи питання УНІАН про те, чи зможуть санкції США, на думку Кремля, зупинити реалізацію "Північного потоку-2".
За словами Пєскова, можливе введення санкцій з боку США є "безпосереднім порушенням міжнародного права, є ідеальним прикладом недобросовісної конкуренції та поширення свого штучного домінування на європейські ринки".
Прессекретар Путіна назвав такі дії "нав'язуванням європейським споживачам більш дорогої й неконкурентоспроможної продукції - більш дорогого природного газу".
"Такі дії не подобаються ні Москві, ні європейським столицям, не подобаються вони Берліну і Парижу", - підсумував Пєсков.
У вівторок, 17 грудня Сенат США слідом за Конгресом схвалив законопроєкт з санкціями проти "Північного потоку-2". "З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції щодо пов'язаних з Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.
бгого, тримай кишеню ширше, крисьчанєн))
Со ссылкой на официальные цифры российской газовой компании Корчемкин подсчитал, что общая стоимость "Северного потока-2" с учетом инфраструктуры, необходимой на российской территории, составит свыше 40 миллиардов евро.
Його окупність прямує в другу половину століття і хз чи потрібен буде до того часу Європі росгаз.
"себестоимость российского газа значительно выше, например себестоимости Эмиратов"
ОАЕ взагалі імпортер газу
"благодаря санкциям США, если достроят, газ для европейских потребителей будет золотой. "
яким саме чином він подорожчає?
https://www.eastrussia.ru › Новости
Перекласти цю сторінку1 день тому - Бензин закончился на всех заправках Кунашира. ... Население острова Кунашир Курильской гряды осталось без бензина.
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"Без транзита газа украинская ГТС стоит менее 1,5 миллиарда долларов", говорит глава Нафтогаза Андрей Коболев. Еще год назад он называл цифру в 14 миллиардов долларов.
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Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что новый контракт по транзиту российского газа через Украину могут не подписать до конца года.
«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», - сказал Коболев. Он отметил, что вероятность с каждой минутой «приближается к нулю».
В Ірані хоч в курсі? Європка скоро запустить захисний механізм розрахунків з Іраном й амерські санкційки лишаться тільки для азійських імпортерів, і то лише тому, що їм простіше рік почекати поки Трампа не викинуть з Білого дому, інакше теж підуть шляхом ЄС.
"разу введет санкции против гитлера уровня иранских = эмбарго на нефть и газ"
проти кого введе?