 "Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції США, - Пєсков

Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми виходимо з того, що цей проєкт буде закінчений", - сказав він, коментуючи питання УНІАН про те, чи зможуть санкції США, на думку Кремля, зупинити реалізацію "Північного потоку-2".

За словами Пєскова, можливе введення санкцій з боку США є "безпосереднім порушенням міжнародного права, є ідеальним прикладом недобросовісної конкуренції та поширення свого штучного домінування на європейські ринки".

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Прессекретар Путіна назвав такі дії "нав'язуванням європейським споживачам більш дорогої й неконкурентоспроможної продукції - більш дорогого природного газу".

"Такі дії не подобаються ні Москві, ні європейським столицям, не подобаються вони Берліну і Парижу", - підсумував Пєсков.

У вівторок, 17 грудня Сенат США слідом за Конгресом схвалив законопроєкт з санкціями проти "Північного потоку-2". "З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції щодо пов'язаних з Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.