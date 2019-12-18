 Під час сутичок під Радою 17 грудня постраждали 23 правоохоронці, один з них у важкому стані, - Яровий

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 18 грудня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"За минулу добу, 17 грудня, під час масових акцій, постраждало 23 правоохоронці – 17 поліцейських та шестеро гвардійців. 12 поліцейських та п’ятеро гвардійців доставлено до медичних закладів. Офіцер – гвардієць наразі перебуває у тяжкому стані",- сказав Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ додав, також що до медиків звернулося 11 громадян, серед них один журналіст.

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"У столиці продовжуються масові заходи за участі великої кількості громадян. Згідно з поданим заявкам, організатори взяли на себе зобов'язання не порушувати громадський порядок та провести мирне зібрання. Окремо звертаю увагу керівників громадських організації на необхідності дотримання задекларованих зобов’язань щодо правил поведінки під час акції. При цьому, кожен організатор заходу має пам’ятати, що жоден політичний лозунг не вартий здоров’я та життя людини", – підкреслив Яровий.

"У свою чергу, поліція, гвардійці, а також співробітники ДСНС продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічний порядок та право громадян на мирний протест", - додав перший заступник міністра.

Нагадаємо, за фактом зіткнення біля Верховної Ради України розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.