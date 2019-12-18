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 Під час сутичок під Радою 17 грудня постраждали 23 правоохоронці, один з них у важкому стані, - Яровий

Під час масових акцій у центрі Києва 17 грудня постраждали 23 співробітники правоохоронних органів, при цьому 12 поліцейських і п'ятеро гвардійців були доставлені в медичні установи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 18 грудня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"За минулу добу, 17 грудня, під час масових акцій, постраждало 23 правоохоронці – 17 поліцейських та шестеро гвардійців. 12 поліцейських та п’ятеро гвардійців доставлено до медичних закладів. Офіцер – гвардієць наразі перебуває у тяжкому стані",- сказав Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ додав, також що до медиків звернулося 11 громадян, серед них один журналіст.

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"У столиці продовжуються масові заходи за участі великої кількості громадян. Згідно з поданим заявкам, організатори взяли на себе зобов'язання не порушувати громадський порядок та провести мирне зібрання. Окремо звертаю увагу керівників громадських організації на необхідності дотримання задекларованих зобов’язань щодо правил поведінки під час акції. При цьому, кожен організатор заходу має пам’ятати, що жоден політичний лозунг не вартий здоров’я та життя людини", – підкреслив Яровий.

"У свою чергу, поліція, гвардійці, а також співробітники ДСНС продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічний порядок та право громадян на мирний протест", - додав перший заступник міністра.

Нагадаємо, за фактом зіткнення біля Верховної Ради України розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166052
 
 
 Топ коментарі
 
Кинув трактора та пішов відстоювати землю... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 967
Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 4200
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Гадкие протестующие опять побили бедных милицианерав. Даколе.
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Кинув трактора та пішов відстоювати землю... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 967
Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 4200
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Таких кто-то сознательно туда подогнал, чтобы дискредитировать протест, а Мосейчук и папа Зе рассказали "Видите какое быдло против?".
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Цей тракторист підробляє каратистом.
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Билецкий втихаря обмывает полученную премию.
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Непоттрібно було нападати на беззбройних...Бачили очі що купували,- Їжте,хоч повилазьте ... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 3732
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мдяя.. прикольно наблюдать, как официальные "орлы Авакова", дерутся с неофициальными "орлами Авакова", а в СМИ это подаётся как протесты аграриев против ЗелеБубочки..
а рядом, старая кашолка баба Йуля пытается примазаться и возглавить типа "народный" протест..
прости!.. это уже 3 сезон "Слуги Урода" снимают или продолжение старого сезона идёт?!
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Юлькина и Медвечука титушки.Они должны отвечать !!!!
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Очевидно - Титушня проплачена властью для дискредитации протестов.
Московская школа.
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Что-то я не догоняю. ОПЗЖ, который связывают с москвой, как раз, против земреформы.
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По тівівиступили організатори - аграрії, профспілки. Так ось вони розповіли що самі попросили наукорпус встановити намети, а потім розпочався армагедон.
Іще одне організатори говорять що по тіві показали усе навпаки, тобто збрехати.
Цензор найдіть і покажіть їх інтереси'ю. Ато виходить у нас цензура.
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фермера в трусиках нипрошто замучили сволочи.... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 4297
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может он исправится хотел, землю возделывать..... Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой - Цензор.НЕТ 5201
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с тремя ходками то с митинга зебилов проти Гонтарєвой и НБУ)
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Гадкие протестующие опять побили бедных милицианерав. Даколе.
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Псы режима банду охраняли. А как же чуть не сорвали продажу земли олигархам, а как бы бубочка с беней расплатился ?
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мид должен отчитатся о тех,кто пострадал от них...так лучше
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Бедняжки мусора... охраняли преступный режим торгующий землей на право и на лево.
"Тут мы отведем войска и отдадим мышебратьям, это для раздербана олигархами, а это себе. Главное себя зеленая банда не обидела.
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Я правильно понимаю, что вы за ОПЗЖ, который выступает против земельной реформы?
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Нет мы за НК, который выступает против земельной реформы и за расстрел ОПЗЖ.
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И то, что НК внезапно стал играть на одном поле с ОПЗЖ вас, конечно, не смущает. Неудивительно для тех, кого НК выгоняет в качестве мяса на улицы. Продолжайте в том же духе
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Яровой сам виноват. Надо было давать команду на жесткие задержания всех, кто нарушал порядок. С обязательнй последующей проверкой по учетам военкомата. А то как на улице хипстеров ловить и с Макдональдса кассиров забирать - смелые. А как обеспечить войскам с акции молодых мотивированных патриотов из НК - так язык в очко засовывают.
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Такі команди на "жесткоє задєржаніє" треба було давати п"ять років тому...Тоді ми були б з Кримом і Донбасом...А тепер "жесткоє задєржаніє" тільки призведе до більшої втрати землі,тим страшнішої що то буде втрата законна,освячена Радою...Ось так історія крутить...
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Так нехер было наверное протестующих бить?!
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Якби я мав таку розтяжку - я б за копійки не наймався...
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