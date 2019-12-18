 "Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян

Про це говорять дані опитування групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
12,4% проголосували б за партію "УДАР" Кличка, 8,9% - за партію "Європейська Солідарність", 6,9% - за партію "Голос", 6,4% - за партію "Батьківщина", 4,8% - за партію "Опозиційна платформа - за життя ", 4,6% - за партію ВО "Свобода".
Рейтинг інших політичних сил становить менше 4%. Близько чверті опитаних ще не визначилися з вибором.
Опитування проводила соціологічна група Рейтинг серед 1000 жителів Києва від 18 років і старше. Форма опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%. Терміни проведення дослідження - 12-16 декабря 2019 року.
Проте щось не довіряю цим опитуванням
Мавроди, говорите?
Странно не то, что был Мавроди, а то, что только он один!
И это радует ))
почему столько много дебилов?
Причём в столицах оно больше , поскольку в столицу стекаются много разного , с разными интеллектуальными ценностями или их отсуствием .
Нужно не забывать , что в своё время Ибукович привёз с собой в Киев часть енакиевского "бомонда" из числа гопоты и барыг с баблом . Эти всегда будут рядом с корытом . У кого корыто , за того и голосуют !
Навіть якщо біженці усі осіли в Києві (що наврядче) такий результат не поясниш нічим
1) Сколько стоит один такой опрос?
2) Кто оплачивает такой опрос?
3) Почему нам никогда не называют имя заказчика опроса?
Якщо вам зателефонують або причепляться у громадському місці "опитувальники", поставте їм дуже прості запитання:
1 - повна назва організації (тіпо центр соціологічних досліджень - а далі?)
2 - Юридична адреса?
3 - ПІБ керівника?
І вони відразу здриснуть.
Смотрим например БЮТ:
"серед усих" - 4%
"серед тих, хто маэ намир голосувати!" - 5%
"серед тих, хто маэ намир голосувати и вызначывся" - 6,5%
И ЧТО СИЕ ЗНАЧИТ?
Ну хоч Свобода в Києві ціниться вище за ПАРАША (Партія А Шарія).
Це краще ніж в середньому по країні
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