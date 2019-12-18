 "Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян

Про це говорять дані опитування групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

12,4% проголосували б за партію "УДАР" Кличка, 8,9% - за партію "Європейська Солідарність", 6,9% - за партію "Голос", 6,4% - за партію "Батьківщина", 4,8% - за партію "Опозиційна платформа - за життя ", 4,6% - за партію ВО "Свобода".

Рейтинг інших політичних сил становить менше 4%. Близько чверті опитаних ще не визначилися з вибором.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг серед 1000 жителів Києва від 18 років і старше. Форма опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%. Терміни проведення дослідження - 12-16 декабря 2019 року.

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