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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київрада (234) місцеві вибори (118) опитування (442) рейтинг (294) УДАР (10) Батьківщина (346) Слуга народу (570) Голос партія (113) Європейська Солідарність (187)

 "Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян

Якби вибори до Київради відбулися найближчої неділі, в них би взяли участь 68% киян, а лідером стала б партія "Слуга народу", за яку віддали б свої голоси 32,2% тих, хто визначився.

Про це говорять дані опитування групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

12,4% проголосували б за партію "УДАР" Кличка, 8,9% - за партію "Європейська Солідарність", 6,9% - за партію "Голос", 6,4% - за партію "Батьківщина", 4,8% - за партію "Опозиційна платформа - за життя ", 4,6% - за партію ВО "Свобода".

Слуга народу - 32,2%, УДАР - 12,4%, ЄС - 8,9%, Голос - 6,9%, Батьківщина - 6,4%, - Рейтинг опублікував електоральні симпатії киян 01

Рейтинг інших політичних сил становить менше 4%. Близько чверті опитаних ще не визначилися з вибором.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг серед 1000 жителів Києва від 18 років і старше. Форма опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%. Терміни проведення дослідження - 12-16 декабря 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166050
 
   
 Топ коментарі
 
Думаю, що це брехня. Тих, кого я знаю вже проти СН.
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Днище пробито зебилами даже в Киеве... "Слуга народа", УДАР, ЕС, "Голос", "Батькивщина", - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии киевлян - Цензор.НЕТ 2037
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тупое стадо продолжает дальше "голосовать по приколу!"
тогда не скулите.
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Было 36,46% стало 32,2% отток 4%. В основном разочаровавшаяся вата, Др электорального днища Петра, Зеленскому ещё падать и падать.
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ачередной зебил с "а вот порошенко"))
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Дебилом был алкоголик, который тебя зачал. )) Пердак зашей, и скушай сладенького.
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нукуди нажаль не уходить (в них десь так і було)
Проте щось не довіряю цим опитуванням
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Столица Молороссии судя по результатам.
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30% "бубочкиных" избирателей даже после обещанного поднятия цена на газ на 28% в январе вместо обещанного понижения тарифов означает, что каждый третий избиратель - лох половозрелый.
Мавроди, говорите?
Странно не то, что был Мавроди, а то, что только он один!
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Что бы шобло рыго-поросячье не рисовало , отношение не изменится .
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рейтинг это кацапская конторка.но 20% все еще зеБилов есть
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фигня какая-то а не рейтингиююю те, кто умеет читать, уже против шмаркли. 10-15% его рейтинг. не больше
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Сейчас еще может и до 20% дотягивает, а весной точно не более 10..15% будет
И это радует ))
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З'їж цукерку і подумай: який відсоток українців вийшов на Майдан. І який відсоток пішов добровольцями до війська. тож засунь свої цифри сам знаєш куди. Вирішує не кількість, а ЯКІСТЬ людей.
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Цілком згоден. В Україні максимум 5% пасіонарної еліти, але саме вона визначає вектор змін в суспільстві.
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І набагато більше просто потенційно пасіонарних патріотів. Які можуть не знати прізвища поточного спікера та прем'єра, але у потрібний час долучаться до справи порятунку України від чергової глистної інвазії.
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Мародери підбурили маляту обікрасти музей антикварної книги? Хм. Що можна сказати, мародерів "сашків паламарчуків" за грати.
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Скажіть спасибі, шо риги так мало набирають. В Дніпрі в них набагато більше. Бо постійно піаряться на всьому, поки Філатов гроші тринькає на всяку хрінь.
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Там где гопников и быдла больше там и рыги больше набирают.
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Поки мер щёлкає клювом, за життя проводить якісь свята, садить парки, шось там ремонтує. Випускає газету і роздає на вулицях. Ось люди і ведуться. І не скажеш, шо вони бидло
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Филатов отремонтировал мост, строит метро, позакрывал наливайки; вместо маршруток - везут новые автобусы.
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если бы не ты с Австралии, то я бы в Днепре этого не знал!
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Слуга народа" - 32,2%
почему столько много дебилов?
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Электоральное болото есть в любой стране мира .
Причём в столицах оно больше , поскольку в столицу стекаются много разного , с разными интеллектуальными ценностями или их отсуствием .
Нужно не забывать , что в своё время Ибукович привёз с собой в Киев часть енакиевского "бомонда" из числа гопоты и барыг с баблом . Эти всегда будут рядом с корытом . У кого корыто , за того и голосуют !
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В Києві 2,5млн людей то з Кривбасу завезли 800тис?
Навіть якщо біженці усі осіли в Києві (що наврядче) такий результат не поясниш нічим
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32,2% - не багато. Структура будь-якого суспільства має форму піраміди. Знизу - дно, недоторкані, дебіли, кримінальні елементи... Нижня частина піраміди - найширша, найчисельніша. Чим вище зріз піраміди, тим менша чисельність відповідного прошарку суспільства. А проблеми в суспільстві виникають тоді, коли влада потрапляє в руки нижніх прошарків, коли роль керівників нації виконують недоторкані - різного роду пройдисвіти, блазні, клоуни. Таке суспільство приречене на потрясіння, революції, війни.
"Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян - Цензор.НЕТ 2712
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Ну что, 32,2% быдломассы - меньше чем было раньше. Ждем дальше.
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але достатньо щоб посадити тут чергового Черновецького
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Три вопроса :
1) Сколько стоит один такой опрос?
2) Кто оплачивает такой опрос?
3) Почему нам никогда не называют имя заказчика опроса?
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По результатам такого "опроса" можно безошибочно определить его заказчика - Бабломойского
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>>Почему нам никогда не называют имя заказчика опроса?<<
Якщо вам зателефонують або причепляться у громадському місці "опитувальники", поставте їм дуже прості запитання:
1 - повна назва організації (тіпо центр соціологічних досліджень - а далі?)
2 - Юридична адреса?
3 - ПІБ керівника?
І вони відразу здриснуть.
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Бу-га-га, даже за Кличко готовы голосовать, лишь бы не шоколадный Петрушко.
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Ідіоте, Кличко діючий міський голова Києва.
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ЗЮ дебили ура!
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Татко Вазеленский ще щось ляпне про бидло масу, а мама Рима продовжить та залишаться на Цензорі зебіли лише з Італії , Німеччини , Гамерики та Раїсі.
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Наверное, до БИОМАССЫ (со слов папы Зе) еще не дошло... У них есть время подумать до выборов.
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Придет время и социологи ответят за впаривание лживых рейтингов и за соучастие в фальсификации выборов президента и ВР.
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Це точно. Тому шо друге місце зайняла Юлька і вона повинна була в другому турі бути.
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твоя юлька ще недосиділа за газові угоди
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всего 6.9 процентов нормальных людей
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cейчас к Голосу в Раде тоже много вопросов появляется...
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Придет время и социологи ответят за впаривание лживых рейтингов и за соучастие в фальсификации выборов президента и ВР.
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"Тупой и еще тупее": тот, кто уже разочаровался в Зеленском и тот, кто еще нет
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Абаждите... 32%? А где же 73%? Зелеботы перепишите методички.
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Не нужно ждать. 73% было на президентских выборах, когда Петю опустили ниже плинтуса. К него как было та и осталось 8%
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А никто и не отрицает что зебилов у нас великое множество, это показали прошлые выборы.
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А на этом форме наоборот, тупых порохоботов больше чем нормальны юзеров. Редакционная политика такая...
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це тому що основний зеелекторат сидить не на цензорі а в пивнушках
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Спокійно ! Соцопитування- маніпуляція. Хто платить, той і танцює. Згадайте передвиборні опитування. Вакарчук і Зеленський, які не подавали своїх кандидатур, в бюлетні на опитування. А питання про тарифи?
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конечно манипуляции. Соцопросы показывали Порошенко 12% а он получил 8%
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ну так це ще один аргумент на користь фальсифікацій
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Теперь ясно кто побелит весной на местных выборах.
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ще є в Київі дегенерати, що бажають голосувати за Удар?
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там даже есть несколько придурков которые за Петю.
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Таинственные, блин, цыфири!
Смотрим например БЮТ:
"серед усих" - 4%
"серед тих, хто маэ намир голосувати!" - 5%
"серед тих, хто маэ намир голосувати и вызначывся" - 6,5%

И ЧТО СИЕ ЗНАЧИТ?
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ні. просто по українські там все зрозуміло написано
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Любят люди синяки на лбу от ударов граблями. Хит сезона.
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Я та моя сім'я будимо голосувати тільки за Кличка, за збоченців та шахраїв з СН ніхто з моїх рідних та друзів ніхто голосувати не буде. Таким чином виходить, що опитання фейкове.
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можешь ты со своей семьей не тратить время, все равно победит "Слуга"
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тут мало голосувати. тут треба йти в комісії всіх рівнів та слідкувати щоб не було фальсифікацій
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Я та моя сім'я будимо голосувати тільки за Кличка, за збоченців та шахраїв з СН ніхто з моїх рідних та друзів ніхто голосувати не буде. Таким чином виходить, що опитання фейкове.
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Зрадники вгніздилися в столиці України... "Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян - Цензор.НЕТ 7675
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Что же это получается вся работа порохоботов по засеранию всех форумов на смару!? Не хорошо, придется возвращать Пете бабки, не для этого он их из офшора вывозил что бы раздавать всяким даунам.
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у мене вже ніхто із знайомих не бажає зізнаватися шо хтось голосував за зебіла )))
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Слуга народу,Удар і ЄС...Якби не знав,що ті рейтинги махрове махлювання то подумав би що ті кияни поголовно *********...
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що не так з Ударом і ЄС?
Ну хоч Свобода в Києві ціниться вище за ПАРАША (Партія А Шарія).
Це краще ніж в середньому по країні
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Безмозглых стало намного меньше, но все-таки, большинство.
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Якщо суду можна вірити. В нас смертна кара за існуючої корупції буде тільки на користь корупції. Нам треба механізм конфіскації майна.
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Пригадую вибори до Верховної Ради в кв 1990 році ,тоді при повній монополії КПРС ,кияни обрали 16 із 22 депутатів проукраїнських і державників .А що далі двічі обрати мером шахрая і негідника Льоню космос і ось нещодавні вибори до ВР де по всіх мажоритарних округах обрали нікому невідомих "слуг народу" хоч на всіх округах були порядні,патріотичні і професійні кандидати. Що це деградація ?
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Давно півень смажений в дупу не дзьобав. Мізки з гнилої ковбаси залиті смальцем. Стане горяче - почнуть думати
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Так, дійсно деградація. Причому вона триває не лише в Україні, а й повсюдно в Європі. Різниця лише в її темпах. Плюс обробка телевізором. Хоча, наприклад, телевізор в тій же Британії на останніх виборах не спрацював. І на референдумі не спрацював. Хоч як не намагалася окупована ліваками ВВС відверто очорнити Борюсіка Джонсона та його послідовників-брексетерів і саму ідею виходу Британії з єврокібуцу, люди, загалом, розібралися що до чого й іще раз проголосували за Брекзіт. Цікаво, що людей в Британії примусово змушували купляти ліцензії на перегляд ВВС. Вчора Джонсон пообіцяв скасувати це неподобство.
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даже в Киеве слуга урода больше набирает ? как все запущено .
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В Киеве полно ЗЕбилов и уставших от войны..и это в Киеве они устали от войны смотря Скотов по Г+Г..
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