 Приватизація нерухомості, ставки для землекористувачів та оптимізація лікувальних установ: Філатов підвів підсумки останньої цього року сесії міськради

Так, рішенням сесії до переліку об'єктів нерухомості для приватизації додали ще 21 об'єкт. Процес відбуватиметься вже в 2020 році, пише VGORODE.UA.

Загальна площа приміщень, які виставлять на аукціон електронної системи "ProZorro.Sale", майже 2 тисячі квадратних метрів. Всього в 2019 році місто отримало від продажу понад 25 мільйонів гривень. Таку практику продовжать і надалі. "Це не так, як було в минулому, коли це йшло незрозуміло кому за копійки. Крім того, ми поповнюємо бюджет, в нерухомості з'являється також ефективний власник", - заявив мер Дніпра Борис Філатов під час брифінгу за підсумками сесії.

Чимало дискусій викликало питання підвищення ставки до 12% для великих землекористувачів. Борис Філатов відзначив: це торкнеться не більше двадцяти суб'єктів підприємництва, які володіють відповідною нерухомістю на ділянках понад 0,9 га.

"Ніхто не збирається сваритися або воювати з великим бізнесом або намагатися якимось чином його пограбувати. Такі пропозиції є стимулом, щоб великий бізнес починав викупати землю у міста - нехай навіть на виплат. Щоб поповнювався бюджет і одночасно збільшувалася капіталізація бізнесу землекористувачів міста з урахуванням синергії вартості нерухомого майна та земельної ділянки під ним. При укладанні договору на викуп землі ставка земельного податку буде знижена, адже це буде власністю великого землекористувача", - сказав міський голова.

У той же час найбільш обговорюваних стало питання оптимізації лікувальних установ. За словами Бориса Філатова, це - вимушений крок, продиктований нинішніми умовами медичної реформи.

"Можна багато спекулювати. Говорити, що діти будуть більше хворіти або звільняти лікарів. Це - брехня політичних опонентів. Це не так. Ми робимо це вимушено: не тільки тому, що центральний уряд скорочує фінансування і субвенції на медичну галузь, а тому, що для укладення договорів з НСЗУ (Національною службою здоров'я України, - ред.), яка буде оплачувати медичну послугу, потрібно відповідати певним критеріям".

Крім цього, депутати ухвалили рішення про присвоєння акторові Михайлу Мельнику, який є директором і художнім керівником Дніпровського академічного українського театру одного актора "Крик", звання "Почесний громадянин міста Дніпра". Борис Філатов назвав пана Мельника знаковою фігурою для Дніпра.

Мер також подякував депутатському корпусу за плідну роботу протягом 2019 року. За його словами, незалежно від різних підходів, точок зору або політичних уподобань, більшість міських обранців злагоджено працювало не тільки в сесійній залі, а й в комісіях і погоджувальних радах.