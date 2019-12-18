 Летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети, - Міноборони розповіло, що Україна планує отримати в рамках допомоги від США

Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє заступник міністра оборони України Аліна Фролова, передає Цензор.НЕТ.

"Як і Нижня Палата, Сенат підтримав виділення Україні 300 мільйонів доларів для фінансування оборони та безпеки; це плюс 50 млн до попередньо запланованих. Бюджет включає і можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети", - зазначила Фролова і подякувала американському народу за цей крок і за системність військової допомоги Україні з боку США.

Вона нагадала, що у вересні 2019 року в Міноборони США підтвердили успішність реформування в Україні сфери оборони. "А це - перехід на "п'яту передачу" в нашій співпраці. Ми продовжуємо співпрацювати і залишаємося надійними союзниками", - вважає чиновник.

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Фролова також підкреслила важливість прийняття американських санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", адже цей проєкт несе пряму загрозу регіональній безпеці і розширює межі гібридного впливу Росії на ключових європейських гравців.

Як повідомлялося, Верхня палата американського Конгресу слідом за Палатою представників прийняла більшістю голосів оборонний бюджет країни на наступний рік, який передбачає, в тому числі збільшену оборонну допомогу для України, а також санкції проти "Північного потоку - 2".