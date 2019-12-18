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 Політика України, За кордоном
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Все про:озброєння (1170) США (5834) Фролова Аліна (10)

 Летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети, - Міноборони розповіло, що Україна планує отримати в рамках допомоги від США

Виділення Україні допомоги з оборонного бюджету США в розмірі 300 млн доларів дасть можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє заступник міністра оборони України Аліна Фролова, передає Цензор.НЕТ.

"Як і Нижня Палата, Сенат підтримав виділення Україні 300 мільйонів доларів для фінансування оборони та безпеки; це плюс 50 млн до попередньо запланованих. Бюджет включає і можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети", - зазначила Фролова і подякувала американському народу за цей крок і за системність військової допомоги Україні з боку США.

Вона нагадала, що у вересні 2019 року в Міноборони США підтвердили успішність реформування в Україні сфери оборони. "А це - перехід на "п'яту передачу" в нашій співпраці. Ми продовжуємо співпрацювати і залишаємося надійними союзниками", - вважає чиновник.

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Фролова також підкреслила важливість прийняття американських санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", адже цей проєкт несе пряму загрозу регіональній безпеці і розширює межі гібридного впливу Росії на ключових європейських гравців.

Як повідомлялося, Верхня палата американського Конгресу слідом за Палатою представників прийняла більшістю голосів оборонний бюджет країни на наступний рік, який передбачає, в тому числі збільшену оборонну допомогу для України, а також санкції проти "Північного потоку - 2".

Летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети, - Міноборони розповіло, що Україна планує отримати в рамках допомоги від США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166041
 
   
 Топ коментарі
 
Удивительно: начали массово выпускать Стугну - дали Джавилины, запилили Нептун - грозяться дать Гарпун. Может пора начать авианосец строить?
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Да пофиг что там считает Трамп. Конгресс и Сенат решают.
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ну...тут... если Трамп переступит через импичмент и пойдет дальше...
не факт, что он забудет пошлую пародию с "игрой на рояле" от преЗЕденстких шутов 95-го...
а он сам себе обидчивый))) вспомните шушуканье Макрона и реакцию Трампа!
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Да пофиг что там считает Трамп. Конгресс и Сенат решают.
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решают! но кое-кто недавно притормаживал эту помощь...
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за шо етот тормозитель сейчас не знает уже как отплеваться от того Сената
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Там здається, що Трамп таки ставить остаточний підпис ( можу помилятись)
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Так, але не підписувати йому вже моторошно.
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то шо доник себя любит больше всех, а вернее только себя ето да, есть такое,
но в данном случае играет Сенат - донино дело подписывать, можно даже не читая...
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и тем не менее... его упрекают в том, что он придерживал помощь, чтоб иметь рычажок давления в разговоре с нашимфсе т.е преЗЕдентом )))))
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его не просто упрекают - он с тех пор плохо спит, так его шматуют...
надеюсь он урок выучит, все таки не совсем дурак )))
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не совсем! вернее совсем не дурак! просто болезненно обидчивый и до клиники самоуверенный
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не були б розроблені Нептуни, отримали б ми дирку від бублика.
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Можна і треба і свої ракети кліпати і чужі купувати. З літаками і кораблями те саме.
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Допомоги, як і грошей , розуму та здоров'я багато не буває.
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Удивительно: начали массово выпускать Стугну - дали Джавилины, запилили Нептун - грозяться дать Гарпун. Может пора начать авианосец строить?
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Треба ще ЯЗ ЗРОБИТИ - і пофіг будуть москалі
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Типа как евреи: "у нас её нет, но в случае чего применим".
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авианосец он нам не нужен, а вот своих собак типа томагавков давно пора.
тем более договор который не давал нам их производить , приказал долго жить.
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Ок) а когда зепапу в психушку отвезут? или может оно думает, что его истерия ватная как то зебобе с его выводком жизнь "подсластит"...
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Да не привезут к тебе и не надейся, одна будешь в палате.
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Зважаючи на його ************ - то він звідти й не вилазив.
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Помнится, при Обаме передали 100 матрасов, а украли на территории Украины несколько миллиардов.
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Лугандону есть чем ответить на происки врагов русского мира.Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США - Цензор.НЕТ 2601
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Ну и зря. Ведь в ближайшие год-два, стараниями Бубочки, Украина станет юго-западным федеральным округом россии. Зелебобики, вы сделали это вместе)) Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США - Цензор.НЕТ 6393
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Говорят, что если слово "зелебобики" написать 1000 раз в сутки, можно получить сосательную конфету от одного известного кондитера. Возможно даже не одну.
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Порошенке такого не доверяли. При нем кацапам пеленгаторы сдали.
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Скажите, а какой у США есть береговой ракетный комплекс? Что-то не гуглится.
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На сколько я знаю нет. Есть корабельные ПКР.
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Тогда что нам собираются дать США? Заголовок - вранье?
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Или не правильный перевод, что скорее всего)
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ЭТО ТО ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ФЛОТА НАТО !)
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