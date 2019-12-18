 Електронні студентські та учнівські квитки будуть введені в наступному навчальному році, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Електронні учнівські квитки будуть введені в 2020-21 році.

"Скористатися ними буде можна через мобільний додаток "Дія", який вже працює з понеділка в бета-версії. Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня і його права на пільги. Паперові документи теж будуть діяти", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України запустив бета-тестування мобільного додатка "Дія", яке, зокрема, дозволить користуватися електронним водійським посвідченням і електронним технічним паспортом автомобіля.