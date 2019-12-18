EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
  616  2
Все про:Кабмін (3139) школа (751) студенти (162) діджиталізація (23) Гончарук_Олексій (373)

 Електронні студентські та учнівські квитки будуть введені в наступному навчальному році, - Гончарук

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про введення електронних учнівських та студентських квитків в наступному навчальному році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Електронні учнівські квитки будуть введені в 2020-21 році.

"Скористатися ними буде можна через мобільний додаток "Дія", який вже працює з понеділка в бета-версії. Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня і його права на пільги. Паперові документи теж будуть діяти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З березня для виїзду з України в РФ потрібен буде закордонний паспорт, - Гончарук

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України запустив бета-тестування мобільного додатка "Дія", яке, зокрема, дозволить користуватися електронним водійським посвідченням і електронним технічним паспортом автомобіля.

Електронні студентські та учнівські квитки будуть введені в наступному навчальному році, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166040
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору