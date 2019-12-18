 Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета. ДОКУМЕНТ

Про це захисник Грищенків Віталій Ковальчук написав на своїй сторінці в Facebook, нформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно. Захист вимагає від МВС спростування брехні, в тому числі, про причетність родини Грищенківа до вбивства Павла Шеремета ... Готуємо позов до суду", - зазначив він.
У документі під назвою "Вимога про спростування", оприлюдненому Ковальчуком, зазначено, що під час брифінгу в МВС 12 грудня була оприлюднена недостовірна інформація про причетність до вбивства Павла Шеремета Інни та Владислава Грищенків, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Захисник нагадує про існування презумпції невинуватості і вимагає від МВС спростувати цю інформацію і "припинити подальше порушення прав зазначених осіб шляхом повного видалення такої недостовірної інформації".
Інна та Вадим Грищенки є підозрюваними у справі про замах на бізнесмена в Косові Івано-Франківської області.
У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета вони розглядаються як джерела інформації, заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. При цьому він не виключив, що Владислав і Інна Грищенки можуть стати підозрюваними і в цій справі.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Молодцы!!!!
И чтобы опровергал лично авакян с подпевкой зеленского!!!!
Опровергнуть должна Зе-сопля с уведомлением по всем СМИ о брифинге ...
т.е. с такими же понтами как и провозглашалось лживое обвинение (после общения с путеном в Парыжи)...
Схоже, нова влада діє в аналогічному стилі. Отєц Народа призначив винних - отже, карати! А на закон, відсутність доказів, алібі - наплювати! тим більше простий мудрий нарід ще й схвалює! А якщо невинні - тим краще! Це ж ващє кайф - ламати життя невинних!
(що характерно, вищезгаданий Гольдман сам "соснул свинца" у 1937).
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета они рассматриваются как источники информации, заявил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. При этом он не исключил, что Владисла и Инна Грищенко могут стать подозреваемыми и в этом деле.Источник: https://censor.net.ua/n3166039
Выстроив свои ложные предположения от вас последовал поток сознания.
При ссылке на Гайдара - Квакина звали Мишка, гроза полей и огородов.
Фактами оперируете, как заправский большевик.
"Проглядим однако нeкоторые мотивы расстрeлов, насколько они официально или официозно опубликованы в совeтской печати. Мы найдем нeчто весьма показательное. Среди этих официальных квалификаций мы найдем такие точные наименования совершенного преступления: "тонкий, неуловимый
порохоботконтр-революционер", "(жена) была в курсe дeл мужа", "ряд сыновей и дочерей разных генералов".
Иногда и вина такая, что только удивляешься бесстыдству публикаторов: "крестьяне Горохов и др. за избиение военного комиссара", "торговец Рогов за агитацию в своей лавкe против совeтов". Или просто "расстрeлян в духe красного террора". Немного говорят и такие квалификации: 20 "явных бeлогвардейцев", "Звeрев, врач, бeлогвардеец", 16 "кулаков", "бывший член кадетской партии", "контр-революционные убeждения" и т. д."
Впевнені, що не катують? Сміття зараз вміють катувати так, щоб слідів не було, а якщо "перестараются" - то пишуть "переломьі пальцев и разрьів селезенки в результате самопроизвольного падения в коридоре". Або - "впала в женскую истерику и 75 раз ударилась передним лицом головьі об дубинку резинового конвоира".
К чему эти примеры внесудебных расправ сталинских времён?
Е-е-е-еее... Червоний терор - це були ще членінські часи.
В обох випадках менти застосовували страшну практику, випробувану ді(л)дами з НКВД - тортури близьких, зокрема дітей. Тут розколюються найміцніші. І потім бояться зайвий крок зробити - особливо якщо дитину, вже з важкою психічною травмою після тортур, кидають до психіатричної клініки - а підсудному кажуть "хоть полслова адвокатам вякнешь или в отказ пойдешь - выбл*док твой может и умереть в больничке".
Зрозуміло, про що я?
Ви думаєте, що за таких умов хтось буде дотримуватися закону?
Та там на лаві підсудних будуть вже переламані інваліди сидіти.
(І так, не забуваємо про методи, якими слідчі примушують підсудних мовчати і не скаржитись. Типовий приклад: "пойдешь в отказ - пеняй на себя. Закинем на пресс-хату, а оттуда уже дырявыми выходят...")
18 Декабря 10:55 12
0
Репресії проти волонтерів та ветеранів - засідання по апеляції Яни Дугарь не відбулося, бо десь "загубились" документи справи
Сьогодні о 9-30 мало відбутись засідання по розгляду апеляції Яни Дугарь по скасуванню запобіжного заходу. Але судова система за наказом зверху, зробила те, що вони завжди роблять - почала брехати. Сьогодні вони почали розказувати, що не прийшли матеріали справи з Печерського до Апеляційного суду. Уявляєте? Резонансна справа, де міністр МВС, Президент та Генпрокурор робили цілий брифінг на всю країну - а тут "загубились" десь документи по дорозі. Але для загнилої судової системи України це норма -"загубили" документи, захворів або взагалі не прийшов без пояснень прокурор або суддя і так інше - все це свідомо використовується ними, щоб затягувати процес. І жодної відповідальності ці тварини не несуть. Тепер апеляція можлива лише 8 лютого!! А до цієї пори непричетна людина, у якої залізне алібі, і проти якої немає жодного доказу, буде під арештом. Правосуддя Зеленського для "тупої біомаси", чо...
Эту пятерку никто не назвал преступниками. Их задержали по ПОДОЗРЕНИЮ в совершении преступления.