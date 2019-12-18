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Все про:Грищенко Інна (6) Владислав Грищенко (3)

 Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета. ДОКУМЕНТ

Адвокат подружжя-ветеранів Владислава та Інни Грищенків, які є обвинуваченими у справі про підготовку вбивства підприємця в Косові, вимагає, щоб МВС заявило про їхню непричетність до вбивства Шеремета.

Про це захисник Грищенків Віталій Ковальчук написав на своїй сторінці в Facebook, нформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Захист вимагає від МВС спростування брехні, в тому числі, про причетність родини Грищенківа до вбивства Павла Шеремета ... Готуємо позов до суду", - зазначив він.

У документі під назвою "Вимога про спростування", оприлюдненому Ковальчуком, зазначено, що під час брифінгу в МВС 12 грудня була оприлюднена недостовірна інформація про причетність до вбивства Павла Шеремета Інни та Владислава Грищенків, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Захисник нагадує про існування презумпції невинуватості і вимагає від МВС спростувати цю інформацію і "припинити подальше порушення прав зазначених осіб шляхом повного видалення такої недостовірної інформації".

Читайте також: Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати

Інна та Вадим Грищенки є підозрюваними у справі про замах на бізнесмена в Косові Івано-Франківської області.

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета вони розглядаються як джерела інформації, заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. При цьому він не виключив, що Владислав і Інна Грищенки можуть стати підозрюваними і в цій справі.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".


Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета 01
Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета 02

Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166039
 
   
 Топ коментарі
 
Взяли людей по совсем другому делу путем манипуляций и подмены привязали их громкому делу Шеремета, оболгали людей на всю страну, а теперь не знают как выйти без потерь из этой ситуации... Громкое "раскрытие" дела Шеремета, - это пока самый громкий пук зеленой команды...
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Правильно!
Молодцы!!!!
И чтобы опровергал лично авакян с подпевкой зеленского!!!!
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Давно пора. А тот как-то подзабыли о презумпции невиновности.
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Да пофиг що скаже Сакварелідзе. Головне закон.
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Правильно!
Молодцы!!!!
И чтобы опровергал лично авакян с подпевкой зеленского!!!!
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Так Авакян подчинённый - исполнитель.
Опровергнуть должна Зе-сопля с уведомлением по всем СМИ о брифинге ...
т.е. с такими же понтами как и провозглашалось лживое обвинение (после общения с путеном в Парыжи)...
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Взяли людей по совсем другому делу путем манипуляций и подмены привязали их громкому делу Шеремета, оболгали людей на всю страну, а теперь не знают как выйти без потерь из этой ситуации... Громкое "раскрытие" дела Шеремета, - это пока самый громкий пук зеленой команды...
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Давно пора. А тот как-то подзабыли о презумпции невиновности.
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Це ви ще м'яко сказали. Я вчора згадував цитату Якова Гольдмана, одного з ключових чекістів періоду червоного терору - "Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".
Схоже, нова влада діє в аналогічному стилі. Отєц Народа призначив винних - отже, карати! А на закон, відсутність доказів, алібі - наплювати! тим більше простий мудрий нарід ще й схвалює! А якщо невинні - тим краще! Це ж ващє кайф - ламати життя невинних!
(що характерно, вищезгаданий Гольдман сам "соснул свинца" у 1937).
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Вообще-то требуют опровергнуть не только слова о причастности Грищенков но и всх остальных.
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Адвокаты отжигают. Им вручили подозрение в связи с убийством шеремета,суд на основании этих подозрений избрал меру пресечения. А что им должны были пред'являть? Кражу яблок с Колькой Квакиным. А презумпция невиновности,это немного другое. Редкие дол..бы эти адвокаты. С самого начала, очень уж они суетливые и крикливые, видать дело херовенькое.
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мера пресечения Грищенко избрана по делу в Косиве, а не по делу Шеремета.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета они рассматриваются как источники информации, заявил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. При этом он не исключил, что Владисла и Инна Грищенко могут стать подозреваемыми и в этом деле.Источник: https://censor.net.ua/n3166039

Выстроив свои ложные предположения от вас последовал поток сознания.
При ссылке на Гайдара - Квакина звали Мишка, гроза полей и огородов.
Фактами оперируете, как заправский большевик.
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Прошу прощения. Конечно Мишка Квакин. Возраст,однако.
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Ще трохи потерпіти і проковтнути - і нас чекає приблизно таке "правосуддя" від онуків чекістів (з досліджень Сергія Мельгунова "Красный террор в России" - у назві мається на увазі уся територія колишньої імперії, де коїлися жахи червоного терору):

"Проглядим однако нeкоторые мотивы расстрeлов, насколько они официально или официозно опубликованы в совeтской печати. Мы найдем нeчто весьма показательное. Среди этих официальных квалификаций мы найдем такие точные наименования совершенного преступления: "тонкий, неуловимый порохобот контр-революционер", "(жена) была в курсe дeл мужа", "ряд сыновей и дочерей разных генералов".
Иногда и вина такая, что только удивляешься бесстыдству публикаторов: "крестьяне Горохов и др. за избиение военного комиссара", "торговец Рогов за агитацию в своей лавкe против совeтов". Или просто "расстрeлян в духe красного террора". Немного говорят и такие квалификации: 20 "явных бeлогвардейцев", "Звeрев, врач, бeлогвардеец", 16 "кулаков", "бывший член кадетской партии", "контр-революционные убeждения" и т. д."
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А где тут чтото похожее? Обвиняемые содержатся в СИЗО законно, пишут письма,никто их не пытает. Все их прав соблюдены. К чему эти примеры внесудебных расправ сталинских времён?
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Обвиняемые содержатся в СИЗО законно, пишут письма,никто их не пытает.

Впевнені, що не катують? Сміття зараз вміють катувати так, щоб слідів не було, а якщо "перестараются" - то пишуть "переломьі пальцев и разрьів селезенки в результате самопроизвольного падения в коридоре". Або - "впала в женскую истерику и 75 раз ударилась передним лицом головьі об дубинку резинового конвоира".

К чему эти примеры внесудебных расправ сталинских времён?

Е-е-е-еее... Червоний терор - це були ще членінські часи.
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Ніхто не повинен доводити що "не катують", це засади права. Презумпція невинуватості діє в обидва боки. Заяв що катують не було і не буде бо ціх діячів, враховуючи їх статус, тримають під 24\7 відеоспостереженням.
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якби катували, то про це вже давно би верещали їх адвокати, не висмоктуй з пальця те, чого немає
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До речі, про розіп'ятих хлопчиків. Почитайте ось тут: МВД - Малограмотные внуки Дзержинского, як вибивали зізнання з Сергія Уса. Або ось оце про Миколу Сливоцького, що відсидів 15 (!) років за вбивства, а потім виявилося, що вбивця - серійне м'ясорубо Сергій Кравченко.
В обох випадках менти застосовували страшну практику, випробувану ді(л)дами з НКВД - тортури близьких, зокрема дітей. Тут розколюються найміцніші. І потім бояться зайвий крок зробити - особливо якщо дитину, вже з важкою психічною травмою після тортур, кидають до психіатричної клініки - а підсудному кажуть "хоть полслова адвокатам вякнешь или в отказ пойдешь - выбл*док твой может и умереть в больничке".
Зрозуміло, про що я?
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яке відношення ці наведені приклади мають до умов утримання у СІЗО підозрюваних у справі вбивства Шеремета?
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Таке відношення, що є державне замовлення - "обвинить и посадить любой ценой".
Ви думаєте, що за таких умов хтось буде дотримуватися закону?
Та там на лаві підсудних будуть вже переламані інваліди сидіти.
(І так, не забуваємо про методи, якими слідчі примушують підсудних мовчати і не скаржитись. Типовий приклад: "пойдешь в отказ - пеняй на себя. Закинем на пресс-хату, а оттуда уже дырявыми выходят...")
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прикольне державне замовлення - спочатку "замовили" та затримали Грищенків, потім чомусь відпустили. Може, побачили, що Грищенко геть закатований після кожного зі своїх 6 "державно замовлених" засуджень?
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Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

18 Декабря 10:55 12

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Репресії проти волонтерів та ветеранів - засідання по апеляції Яни Дугарь не відбулося, бо десь "загубились" документи справи

Сьогодні о 9-30 мало відбутись засідання по розгляду апеляції Яни Дугарь по скасуванню запобіжного заходу. Але судова система за наказом зверху, зробила те, що вони завжди роблять - почала брехати. Сьогодні вони почали розказувати, що не прийшли матеріали справи з Печерського до Апеляційного суду. Уявляєте? Резонансна справа, де міністр МВС, Президент та Генпрокурор робили цілий брифінг на всю країну - а тут "загубились" десь документи по дорозі. Але для загнилої судової системи України це норма -"загубили" документи, захворів або взагалі не прийшов без пояснень прокурор або суддя і так інше - все це свідомо використовується ними, щоб затягувати процес. І жодної відповідальності ці тварини не несуть. Тепер апеляція можлива лише 8 лютого!! А до цієї пори непричетна людина, у якої залізне алібі, і проти якої немає жодного доказу, буде під арештом. Правосуддя Зеленського для "тупої біомаси", чо...
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а також стерти їх сліди ДНК у іншому кримінальному провадженні та визнати Грищенка 6 разів несудимим Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 7215
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Комусь потрібно шукати кращих адвокатів, а не шоуменів-фейсбучників, які навіть не знають к працює презумпция невинуватості.
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Комент ідіота, як ти сам про себе влучно написав, дешевий шоколадний провокаторе
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Ликбез для клоунов-адвокатов. Пусть почитают,что такое презумпция невиновности.
Эту пятерку никто не назвал преступниками. Их задержали по ПОДОЗРЕНИЮ в совершении преступления.
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