 Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета. ДОКУМЕНТ

Про це захисник Грищенків Віталій Ковальчук написав на своїй сторінці в Facebook, нформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Захист вимагає від МВС спростування брехні, в тому числі, про причетність родини Грищенківа до вбивства Павла Шеремета ... Готуємо позов до суду", - зазначив він.

У документі під назвою "Вимога про спростування", оприлюдненому Ковальчуком, зазначено, що під час брифінгу в МВС 12 грудня була оприлюднена недостовірна інформація про причетність до вбивства Павла Шеремета Інни та Владислава Грищенків, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Захисник нагадує про існування презумпції невинуватості і вимагає від МВС спростувати цю інформацію і "припинити подальше порушення прав зазначених осіб шляхом повного видалення такої недостовірної інформації".

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Інна та Вадим Грищенки є підозрюваними у справі про замах на бізнесмена в Косові Івано-Франківської області.

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета вони розглядаються як джерела інформації, заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. При цьому він не виключив, що Владислав і Інна Грищенки можуть стати підозрюваними і в цій справі.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".





