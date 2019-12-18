EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  2189  10
Матеріали за темою:
Все про:авіація (458) контррозвідка (163) Правоохоронні органи (546) СБУ (4932)

 Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу з України комплектуючих для військової авіації, зокрема в країну-агресор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області встановили, що мешканець одного з районів Київщини намагався збути кілька агрегатів до винищувачів Су-25 громадянину однієї із іноземних країн. Його було викрито при спробі збуту іноземцю партії товарів військового призначення.

Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 01

Під час проведення обшуків слідчі СБУ в орендованому чоловіком складському приміщенні вилучили комплектуючі до військової техніки. За інформацією спецслужби, агрегати вкрадено з військових частин. Наразі перевіряється причетність до розкрадання військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ.

Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 02
Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 03

Вирішується питання щодо здійснення зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Військова контррозвідка СБУ в 2019 році викрила 17 агентів спецслужб іноземних держав і запобігла 67 спробам заволодіння військовими таємницями. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ також блокували спробу українського громадянина вивезти на поїзді "Кишинів-Москва" до РФ десять комплектів кисневих переносних приладів КП-19, які використовують російські військово-транспортні літаки.

Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 04
Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 05
Фото: пресслужба СБУ

Складено протокол про порушення митних правил, вилучене обладнання проходить експертизу для подальшого ухвалення рішення про початок досудового розслідування за ст. 333 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166038
 
   
 Топ коментарі
 
Су-25,это только на первом анале кацапском истребитель. а так то штурмовик.. Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации - Цензор.НЕТ 2973
 показати весь коментар
 
В «ДНР» отменили социальные выплаты.
 показати весь коментар
 
На фоне усугубляющегося кризиса и разрухи в секторе реальной экономики, в ОРДЛО накануне Нового года усилились и кассовые разрывы в бюджетной сфере. В частности, российских дотаций не хватает на святое - «республиканские» пенсии. Сообщает «Dreams come true:«Как уже сегодня писали, пенсию в «дыре» задерживают. Сегодня дают за 14-ое. Так что "наивная" версия о том, что каждую неделю гуманитарные «КамАЗы возят деньги, не подтверждается».
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
На фоне усугубляющегося кризиса и разрухи в секторе реальной экономики, в ОРДЛО накануне Нового года усилились и кассовые разрывы в бюджетной сфере. В частности, российских дотаций не хватает на святое - «республиканские» пенсии. Сообщает «Dreams come true:«Как уже сегодня писали, пенсию в «дыре» задерживают. Сегодня дают за 14-ое. Так что "наивная" версия о том, что каждую неделю гуманитарные «КамАЗы возят деньги, не подтверждается».
 показати весь коментар
 
 
Скоро Сивоха им будет платить, нет проблем, зря они расстраиваются
 показати весь коментар
 
 
100% та +прибрати блок пости, щоб такі як гадя та рубан возили бомби без обмежень.
 показати весь коментар
 
 
Не клевещите на молодую республику- их заменят сосальными.
 показати весь коментар
 
 
"Цензор", вычитывайте текст информации.
Су-25, это не истребитель, а штурмовик!
 показати весь коментар
 
 
Су-25,это только на первом анале кацапском истребитель. а так то штурмовик.. Контрразведка СБУ заблокировала две попытки вывоза в Россию комплектующих для военной авиации - Цензор.НЕТ 2973
 показати весь коментар
 
 
Помню как на Цензоре гидронасосы выдавали за "оборудование для военных кораблей".
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору