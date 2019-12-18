 Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу. КАРТА

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що переговори за посередництва Єврокомісії тривали понад три роки, до них також були залучені оператори Болгарії, Греції та Молдови.
Угода означає, що у всіх постачальників з'явилася можливість вільно транспортувати газ по новому маршруту поставки - з Південної Європи і Туреччини - через Болгарію і Румунію - в Україну і далі в Молдову.
Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча1-Орловка1" буде доступною потужність по маршруту Україна-Румунія в розмірі 17,8 млн куб. м на добу, а також в зворотному напрямку – 15,8 млн куб.м на добу.
"Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", – прокоментував Сергій Макогон, генеральний директор новоствореного "Оператора ГТС України".
У ОГТСУ зазначають, що підписана раніше угода між операторами ГТС України та Румунії не дозволяла транспортувати природний газ у реверсному напрямку, а також не забезпечувала європейські правила взаємодії, оскільки така можливість була заблокована чинним транзитним контрактом між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром".
Після закінчення цього контракту з 01 січня 2020 року така умова буде нівельована і оператор ГТС України зможе співпрацювати з оператором ГТС Румунії за європейськими правилами.
І сидітимуть в темряві? Ну-ну.
Но фокус в другом. Европе уже надоели выходки заигравшейся мартышки,и активно строят альтернативу,как турки или китайцы.
Будет приемлемо дешевле,чем у других будем брать. Не будет - не будем.
Одесса, Январь 13 - Губернатор Одесской области Николай Сердюк в ходе сессии облсовета заявил о том, что направил телеграмму президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой пустить по газопроводной ветке «Каушаны - Орловка» газ из подземных хранилищ в Иваново-Франковской области, чтобы обеспечить им оказавшиеся на грани «холодомора» 4 района области - Измаильский, Ренийский, Болградский и Тарутинский.
«Я понимаю, что часть его будет оседать в Приднестровье, однако другого выхода у нас нет», - отметил губернатор.
Сегодня он также озвучил одну из причин, по которой 4 района Одесской области фактически исчерпали запасы газа, которых хватит в лучшем случае на 5 дней. По мнению губернатора, именно Приднестровье выкачало весь газ на участке газопровода «Гребеники-Каушаны», поэтому на газоизмерительной станции в Гребениках в срочном порядке пришлось «закрывать задвижку».
«В настоящее время на станции в Гребенниках усилена охрана, так как жители Приднестровья уже предпринимали попытку самостоятельно открыть задвижку», - отметил губернатор.
я тебе даже скажу, что если из 31 млрд что войдут в турцию и в украину зайдет 0, никого кроме нафтогаза это волновать не будет.
я тебе даже скажу что газпром не имеет права поставлять газ в украину потому что нету контракта.
я это к чему: молдова будет обеспечена со стороны турции. на картинке в статье видно как. а 01.01 раша закрутит кран и даже не почешется.
Вы лучше сразу уже через Марс тащите свои говно-стримы с помощью вашего Вротимгерба, если стесняетесь просто напрямую занести ему миллиарды народных денег. А то придумали понимаешь - пАтоки-шматоки!
кожної, а у вашій методичці - в сумі?
"даже если никто не будет брать себе газ до его входа в Украину - его тупо не хватит.)) "
1. хто сказав що не буде реверсу із західного напрямку 2. "хватить не хватить" - це питання хто що купуватиме, поки "до его входа в Украину" - це лише Туреччина, Греція, Болгарія, Македонія, Румунія, їм всім треба імпортувати з ТП максимум в півтори рази менше його макс.потужності. От коли до Угорщини дотягнуть - почнуться питання, але до того часу й азерський прийде в ЄС. Крім того в Туреччині та Греції є ЗПГ-термінали, як і в Італії, будують в Хорватії.
А какой газ - только хрен знает. Может и катарский.
Атабрать премию у Витренко и отдать аграриям, шо под Радой палатки ставят!