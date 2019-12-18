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Все про:газ (1104) Румунія (244) Оператор ГТС (8)

 Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу. КАРТА

"Оператор ГТС України" і румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорських технічну угоду, відповідно до якого Україна зможе імпортувати газ по Трансбалканському газопроводу вже з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що переговори за посередництва Єврокомісії тривали понад три роки, до них також були залучені оператори Болгарії, Греції та Молдови.

Угода означає, що у всіх постачальників з'явилася можливість вільно транспортувати газ по новому маршруту поставки - з Південної Європи і Туреччини - через Болгарію і Румунію - в Україну і далі в Молдову.

Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор ГТС України пройшов сертифікацію в ЄС

Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча1-Орловка1" буде доступною потужність по маршруту Україна-Румунія в розмірі 17,8 млн куб. м на добу, а також в зворотному напрямку – 15,8 млн куб.м на добу.

"Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", – прокоментував Сергій Макогон, генеральний директор новоствореного "Оператора ГТС України".

У ОГТСУ зазначають, що підписана раніше угода між операторами ГТС України та Румунії не дозволяла транспортувати природний газ у реверсному напрямку, а також не забезпечувала європейські правила взаємодії, оскільки така можливість була заблокована чинним транзитним контрактом між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром".

Після закінчення цього контракту з 01 січня 2020 року така умова буде нівельована і оператор ГТС України зможе співпрацювати з оператором ГТС Румунії за європейськими правилами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166034
 
   
 Топ коментарі
 
Ще одна клізьма кацапам, молодці!
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теперь Тирасполь теряет соску "путингаза" интересно как долго он продержится без этой кормушки???
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Если бы интересовался газовой отраслью не по ольгинским методичкам, то возможно знал бы что мощность1 и 2 ветки ТП составляет 15.75 - то есть даже если никто не будет брать себе газ до его входа в Украину - его тупо не хватит.)) Я как бы намекаю - там не рашисткий газ. И к тому же Турки внезапно подобрели к Израилю и инициируют с ним поставки газа в Европу из открытого в 2009 году крупного газового месторождения. И ничего с этим альфа-самец клептократической смеходержавы уже поделать не может. С Эрдоганом не забалуешь. Нагнет Свинораху столько - сколько захочет.
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17,8 млн куб. м на добу - то добре, але мало , бо це лише половина нинішньої потреби України в імпорті газу... А звідки іншу половину ЗМОЖУТЬ імпортувати?
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Вже діючи конектору реверсу та сввій видобуток з цим конектором перекривають ВСІ потреби з надлишком.
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Цей газ буде йти через газогін Ананьєв-Тирасполь-Ізамаїл, тобто через територію Придністровя підконтрольну путіну і там цей газогін просто підірвуть або тупо закриють задвіжку! Нам терміново потрібно обійти газогоном Придністровя і вийти на Ізмаїл (ГКС Орловка) через українську територію Бесарабії! А для цього потрібно перейти газогоном по дну кількох лиманів, то що не хотіли робити в часи СРСР і пішли через Тирасполь! А для цього потрібно побудувати мости через лимани, щоб по ним прокласти труби обхідного газогону! Там ще і ЛЕП потрібно перекласти в обхід Молдови і Придністровя, все потрібно вирішувати комплексно - нові мости (автомобільно-залізничні)+ газогони+ЛЕП по всіх лиманах від кордону Одеської та Миколаївської області до Ізмаїлу.
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"там цей газогін просто підірвуть або тупо закриють задвіжку!"

І сидітимуть в темряві? Ну-ну.
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Дорогу осилит идущий.Если управление ведется в интересах Украины то мы будем процветать .А если кучкой продажных гнид,продающих интересы Украины то всегда будем где есть сейчас.Меня возмущает что очевидные решения в ущерб украинцам не"вознаграждаются" до сих пор пожизненно.,что бы сребреники гнидам уже были не нужны.Давно пора воздавать иначе гниды не переведутся
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Ще один креатівний варіант виводу "надлишкових грошей" просто в Європу шляхом імпортування російського газу за завищеними цінами в обхід української ГТС.
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Хор утонул Украина вернула возможность импорта газа по трансбалканскому газопроводу - Цензор.НЕТ 8562 , помет соловьева пока нет,как же теперь песню про "отключим Украине газ " петь кацапским мышебратиям ? Украина вернула возможность импорта газа по трансбалканскому газопроводу - Цензор.НЕТ 4013
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Без всяких затруднений. Пели,поют и будут петь. Только теперь на отключение у Украины положительное отношение.
Но фокус в другом. Европе уже надоели выходки заигравшейся мартышки,и активно строят альтернативу,как турки или китайцы.
Будет приемлемо дешевле,чем у других будем брать. Не будет - не будем.
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конечно хорошо за реверс, но не пойму зачем Молдове гнать газ через Украину, а не получать напрямую из Румынии ? Украина вернула возможность импорта газа по трансбалканскому газопроводу - Цензор.НЕТ 7594
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теперь Тирасполь теряет соску "путингаза" интересно как долго он продержится без этой кормушки???
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Теперь Тирасполь будет получать газ из России через Турцию-Болгарию-Румынию-Молдову.
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Скоро украинская ГТС заработает в реверсном направлении
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и куда они реверсом его доставят? в Азейбарджан? в Иран?
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В Уренгой, обратно под землю закачивать Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу - Цензор.НЕТ 6855
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расейское дерьмо по имени газ называется расейским до границы с Украиной и колхозом бацьки Лукаша,с пересечения границы гас уже не рассейский,потому как ЕС за него бабло положил.Быдло кремлевское были идиотами ими и подохнут
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Деньги то за газ все равно в Россию идут. Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу - Цензор.НЕТ 592
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А как ты отсортируешь молекулы азербайджанского от молекул кацапского?
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О! На этот вопрос ни один лапоть расейский еще не ответил за 4+ года пока Украина НЕ покупает,а газпром НЕ продет по цене назначенной арбитражем.
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Краще свідки "некупуємоврасіі" нехай спрогнозують чи у випадку припинення транзиту та реверсу "неросєйського" газу в чиїх інтересах працюватимуть укр.ПСГ - на українські споживачів давати потужність чи європейським трейдерам, які там зберігають - на поставки в ЄС.
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Из недалёкого прошлого:
Одесса, Январь 13 - Губернатор Одесской области Николай Сердюк в ходе сессии облсовета заявил о том, что направил телеграмму президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой пустить по газопроводной ветке «Каушаны - Орловка» газ из подземных хранилищ в Иваново-Франковской области, чтобы обеспечить им оказавшиеся на грани «холодомора» 4 района области - Измаильский, Ренийский, Болградский и Тарутинский.
«Я понимаю, что часть его будет оседать в Приднестровье, однако другого выхода у нас нет», - отметил губернатор.
Сегодня он также озвучил одну из причин, по которой 4 района Одесской области фактически исчерпали запасы газа, которых хватит в лучшем случае на 5 дней. По мнению губернатора, именно Приднестровье выкачало весь газ на участке газопровода «Гребеники-Каушаны», поэтому на газоизмерительной станции в Гребениках в срочном порядке пришлось «закрывать задвижку».
«В настоящее время на станции в Гребенниках усилена охрана, так как жители Приднестровья уже предпринимали попытку самостоятельно открыть задвижку», - отметил губернатор.
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По сути Украине и раньше хватало труб на импорт газа из Европы. Сейчас просто станет чуть больше вариантов. Может где-то будет чуть дешевле.
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Но действующий контракт запрещал реверс. Болше таких подарков раше,как сделала ЮВТ надеюсь не будет.
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То есть газ теперь будет всё тот же кацапский, только теперь из Турецкого потока ? С надбавкой туркам, болгарам, румынам и молдаванам за транзит ?
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"Нормальные герои всегда идут в обход.."(с) Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу - Цензор.НЕТ 5190
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Если бы интересовался газовой отраслью не по ольгинским методичкам, то возможно знал бы что мощность1 и 2 ветки ТП составляет 15.75 - то есть даже если никто не будет брать себе газ до его входа в Украину - его тупо не хватит.)) Я как бы намекаю - там не рашисткий газ. И к тому же Турки внезапно подобрели к Израилю и инициируют с ним поставки газа в Европу из открытого в 2009 году крупного газового месторождения. И ничего с этим альфа-самец клептократической смеходержавы уже поделать не может. С Эрдоганом не забалуешь. Нагнет Свинораху столько - сколько захочет.
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а с чего ПУ должен переживать о том чтобы в украину зашло нормальное количество газа?
я тебе даже скажу, что если из 31 млрд что войдут в турцию и в украину зайдет 0, никого кроме нафтогаза это волновать не будет.
я тебе даже скажу что газпром не имеет права поставлять газ в украину потому что нету контракта.
я это к чему: молдова будет обеспечена со стороны турции. на картинке в статье видно как. а 01.01 раша закрутит кран и даже не почешется.
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Мой пост сводится к тому, в мощность ТП никто не закладывал газ еще и для Украины. Поэтому заявление, что Украина будет покупать свинокапский газ из ТП - абсурдна. Я отвечал на пост Кибицкого, если кому то из ольгинцев тут не понятно. Но, если и вы утверждаете, что вся эта возня с ТП создана лишь для того что бы в обход Украины завести газ...обратно в Украину - то вы дебилы вдвойне)) Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу - Цензор.НЕТ 3045 А если еще и вспомнить вывод экспертной группы по срокам окупаемости всех этих ваших говнопотоков, которые (сроки) уходят в бесконечность а основные выгодополучатели - это подрядчики-трубопрокладчики - то тогда вполне допускаю, что цель ГП завести газ таким макаром обратно в Украину вполне имеет место быть. Как и в случае с прокладкой труб в Китай, когда выбрали подрядчика с максимальновысокой ценой работ))
Вы лучше сразу уже через Марс тащите свои говно-стримы с помощью вашего Вротимгерба, если стесняетесь просто напрямую занести ему миллиарды народных денег. А то придумали понимаешь - пАтоки-шматоки! Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу - Цензор.НЕТ 1579
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Тягнути 1300км росгаз для того щоб потім імпортувати як ревесний ніхто ніколи не буде! Wait, oh shi...
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"мощность1 и 2 ветки ТП составляет 15.75 "
кожної, а у вашій методичці - в сумі? Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу - Цензор.НЕТ 6126

"даже если никто не будет брать себе газ до его входа в Украину - его тупо не хватит.)) "

1. хто сказав що не буде реверсу із західного напрямку 2. "хватить не хватить" - це питання хто що купуватиме, поки "до его входа в Украину" - це лише Туреччина, Греція, Болгарія, Македонія, Румунія, їм всім треба імпортувати з ТП максимум в півтори рази менше його макс.потужності. От коли до Угорщини дотягнуть - почнуться питання, але до того часу й азерський прийде в ЄС. Крім того в Туреччині та Греції є ЗПГ-термінали, як і в Італії, будують в Хорватії.
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Ви малопереконливі. Так, не для поставок в Україну кацапи затіяли тягнути трубу з центру масковії до Чорного моря. І продовження ТП в ЄС в пріоритеті матимуть обхід УкрГТС в поставках росгазу на Балкани та Італію. Але якою буде реальність газових потоків років через 5 ніхто не скаже, тому що міняється ситуація як з попитом так і постачальниками. Коли южпоток мутили - в Туреччині збільшувалось споживання газу, а зараз ні і там росгаз конкурує не лише з поки обмеженеми (але лімітуючими ціни) об'ємами з Ірану та Азербайджану, але й ростучими поставками ЗПГ. Якщо через пару років перевиробництво зрідженого в світі зникне й ціни на нього ростимуть, то той же азерський в кілька раз більшими об'ємами прийде в регіон, може й іранський в рази збільшить присутність, офшорний EastMed. Коротше, в Пд.сх. Європі конкуренція постачальників тиснутиме вниз ціни, що може зробити порівняно вигідною купівлю із прокачкою реверсом від Проток до України, і не суть важливо якою буде там частка молекул з Сибіру чи з Каспію чи з Техасу.
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Расея бохатая! За них заплатит.
А какой газ - только хрен знает. Может и катарский.
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Молодцы наши, укрепляют свои позиции перед генеральным сражением за контракт. Минимум на 5 лет и объемом на 60 метров кубических не меньше. А лучше 10 лет. Это уже дело принципа, не цены. И по искам все содрать с гадов до костей. Это уже дело принципа. Так сказать - прощальный аккорд, а потом прекратить всякие отношение с страной ублюдков. Вплоть до демонтажа трубы у границы. Все настроить так что бы только от Европы заходило. НИ копейки что бы этим падалям мародерам убийцам из Украины в Недодержаву не шло. Свинораха привыкла вести себя как гопота в студенческой общаге - пора ей зубы вогнать в глотку. Вот по газу - это принципиально!! НО сначала выжать до костей.
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Шкура, ты мне не про свой опыт туристический рассказываешь? Или из окна посольста/торг-предства? Я в СА служил срочную, не офицером штабником. В части, в которой 95% состава - Кавказ, Казахстан, Узбекистан. И об армяно-азербайджанском конфликте узнал раньше чем об этом СМИ заголосило. Может ты и знаешь чего, но и я не с чужих слов. Свинораха твоя ведет как огопота в политике. При чем тут твои тринидады? Они себя на международной арне ведут так что никто про них ничего не знает. К чему ты это ляпнул, защитник свинорашки?!
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сколько дожно еще погибнуть украинских граждан, чтобы украина прекратила рашу через транзит кормить? просто напиши цифру. договора с россией не стоят бумаги, но тут украина прям рвется заключать новый газовый контракт?
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Атабрать!
Атабрать премию у Витренко и отдать аграриям, шо под Радой палатки ставят!
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Атабрать і віддати Міллєру (чи зразу *****?), адже спустіння Трансбалканського газогону і можливість реверсу ним відбудеться завдяки запуску Турецпотока.
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Яценюк это все начал. И это одна из причн его "сьедения".
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більше транзитерів (богам транзиту) в реверсі росгазу в Україну
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