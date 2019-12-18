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Все про:США (5834) Фірташ (145) Джуліані (88) Парнас Лев (10)

 Партнер Джуліані Парнас отримав 1 млн доларів від українського олігарха Фірташа, - прокурори США

Діловий партнер особистого адвоката президента США Лев Парнас отримав один мільйон доларів від адвоката українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомили 17 грудня в суді американські прокурори, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Ділового партнера Руді Джуліані, якому інкримінують фінансові зловживання, відпустили під заставу після його арешту в жовтні. Він перебуває під домашнім арештом у Флориді.

Минулого тижня офіс федерального прокурора США попросив суддю повернути Парнаса назад у в’язницю, поки він чекає суду, мотивуючи це тим, що той занижує свої доходи й активи.

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Як кажуть прокурори, він не повідомив, що отримав 1 мільйон доларів з рахунку в Росії у вересні, за місяць до того, як його звинуватили в порушеннях фінансування кампанії, змові, дачі неправдивих свідчень та фальсифікації записів. Парнас це заперечує.

Згаданий рахунок був відкритий на ім’я його дружини, Світлани Парнас.

Виплата викликає нові запитання про характер і про замовників роботи, яку виконував Парнас і його помічник Ігор Фруман. Деякі нюанси їхньої діяльності залишаються нез’ясованими дотепер.

Їх звинувачують, зокрема, в тому, що, працюючи на замовлення одного або декількох українських державних чиновників, вони прагнули домогтися відставки посла США в Україні Марі Йованович. За даними джерел NBC, одним з таких чиновників є колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Раніше він звинуватив у корупції колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Гантера. Багато хто називає ці звинувачення необґрунтованими.

Парнас і Фруман відмовилися визнавати провину за всіма пунктами обвинувачення.

Bloomberg й інші медіа писали, що Лев Парнас був пов’язаний з групою юристів українського олігарха Дмитра Фірташа, який є партнером засудженого американського лобіста Пола Манафорта і може бути екстрадований у США з Австрії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166033
 
 
 Топ коментарі
 
Какие мерзкие жидовские рожи... сколько можно?!
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Каму на Руси жить харашо... ? Відповідь - Фурманам
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і чого ж ті гніди мононаціональні... перевжно Партнер Джуліані Парнас отримав 1 млн доларів від українського олігарха Фірташа, - прокурори США - Цензор.НЕТ 7377
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Какие мерзкие жидовские рожи... сколько можно?!
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Каму на Руси жить харашо... ? Відповідь - Фурманам
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Он не Фурман, а ФРуман. Белорусский юде, кстате. А вот Парнас наш, с Адєссы.
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Та я знаю , це я узагальнюю... Всі все зрозуміли .
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І не тільки Фурманам, а також: Ложкіним, Зеленським і іншим КалоМойшам.
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Фірташа вже віддали американському правосуддю?
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Цікаво, років 15 тому, чи думав-гадав Джуліані, що далека невідома республіка Україна здійснить в єво судьбє такой паварот?
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Джулиани, если не Трампу, так себе точно, лет на двадцать наскребёт без проблем.
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