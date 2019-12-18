EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2739  29
Все про:прожитковий мінімум (33) Міністерство соціальної політики (358) Юлія Соколовська (16)

 Законопроєкт Мінсоцполітики дозволить збільшити прожитковий мінімум майже удвічі, - Соколовська

Сьогодні у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого Мінсоцполітики законопроєкту про відв'язання низки виплат від прожиткового мінімуму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики, про це заявила глава міністерства Юлія Соколовська.

За її словами, ця ініціатива дозволить акумулювати кошти і поетапно підвищити соціальні виплати найбільш вразливим групам населення. У перспективі – це збільшення їхнього розміру майже у два рази.

"Прожитковий мінімум втратив свій сенс, його підвищення не допомагає соціально вразливим групам населення, виплати яким становлять від двох прожиткових мінімумів, натомість він збагачує окремі групи посадовців, зарплати яких складаються з 30 чи 50 прожиткових мінімумів. В моєї бабусі пенсія 2100 гривень, їй не вистачає цих грошей, як і більшості пенсіонерам. Ми виправимо цю несправедливість, "відв’яжемо" прожитковий мінімум від нецільових виплат, це дозволить акумулювати кошти для його підвищення та вплинути на якість життя соціально незахищених груп", - сказала Юлія Соколовська.

Читайте також: Прожитковий мінімум збільшуватимуть поступово, - Мінсоцполітики

Якщо законопроєкт схвалить Верховна Рада України, то з 1 січня 2021 року вводиться термін "мінімальний посадовий оклад", що планово становить 50% мінімальної заробітної плати для розрахунку зарплат працівників бюджетної сфери. А штрафи/пені за різні порушення розраховуватимуть за новими термінами "розрахункова одиниця" та "штрафна ставка". Ці величини затверджуватимуться Державним бюджетом напередодні нового бюджетного року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 11 грудня схвалив законопроєкт, що дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166026
 
 
 Топ коментарі
 
НЕХАЙ бубочка ЗБАГАТИТЬ «73%», ЯК ЗБАГАТИВ ВЧИТЕЛІВ
 показати весь коментар
 
Якщо у вас статки нижчі за прожитковий мінімум а ви ще живі, то факт вашого існування має корупційну складову. Законопроект Минсоцполитики позволит увеличить прожиточный минимум почти в два раза, - Соколовская - Цензор.НЕТ 858
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
НЕХАЙ бубочка ЗБАГАТИТЬ «73%», ЯК ЗБАГАТИВ ВЧИТЕЛІВ
 показати весь коментар
 
 
Одобряю! Пускай мудрый нарид в обморок падает при виде взлетающих цен. Законопроект Минсоцполитики позволит увеличить прожиточный минимум почти в два раза, - Соколовская - Цензор.НЕТ 7441 П.С. Порошенко, держы удар!
 показати весь коментар
 
зе нарид запоминайте злорадство свыни и перед выборами вспоминайте
 показати весь коментар
 
Ви піднімайте не прожитковий мінімум, а мінімальну пенсію.
 показати весь коментар
 
 
Увеличить прожиточный минимум. Законопроект Минсоцполитики позволит увеличить прожиточный минимум почти в два раза, - Соколовская - Цензор.НЕТ 4262
Т.е. минимальная сумма, за которую можно выжить увеличится?
 показати весь коментар
 
 
Якщо у вас статки нижчі за прожитковий мінімум а ви ще живі, то факт вашого існування має корупційну складову. Законопроект Минсоцполитики позволит увеличить прожиточный минимум почти в два раза, - Соколовская - Цензор.НЕТ 858
 показати весь коментар
 
 
Да,но купить на нее ты сможеш меньше.
 показати весь коментар
 
никакой. Лохторат должен читать новости что что-то там увеличили, и радостно хлопать ушами.
 показати весь коментар
 
 
Надо, чтобы минимальная пенсия и минимальная зарплата были не ниже прожиточного минимума. Но об этом чиновница не сказала ни слова, всё вокруг да около...
 показати весь коментар
 
 
якщо я вірно зрозумів останній абзац, тепер будуть планувати суму надходжень від штрафів до бюджету і затверджувати її. а все остальне --то зміна вивісок за допомогою синонімів і муток з халявними грошима
 показати весь коментар
 
 
поддерживаю! решение правильное! гавкающим порохоботам - при вашем "гетьмане" только только забирали!
 показати весь коментар
 
 
Правильно! Нужно срочно поднять прожиточный минимум сначала в два, а потом в 10 раз! Чтобы прожить зебилам было в два раза дороже! Сначала! А потом в 10 раз! Чтоб вспоминали, как оно было при Порошенко!
 показати весь коментар
 
 
"Чтоб вспоминали, как оно было при Порошенко"____________мы хорошо помним какие цены были до и после твоей пэдры!
 показати весь коментар
 
 
Дуречек....поднятие прожиточного инимума означает, что жить стало в два раза сложнее
 показати весь коментар
 
Если все время говорить халва, то во рту от этого слаще не станет.
 показати весь коментар
 
 
(+ !) - это отвяжут максимальные выплаты (одним 74 ,другим 740 !??).( -!) сей показатель утратит какую-либо значимость и станет декларативным. Так можно и в 10 раз увеличить .....а толку ?
 показати весь коментар
 
 
Ну как же. Отчитываться им станет значительно проще.
 показати весь коментар
 
Ввідвязати від прожиткового мінімуму "нецільові виплати".Якась суцільна вода в воді і нічого конкретного.
 показати весь коментар
 
 
Смисл в тому є, якщо під "нецільовими витратами" розуміти зарплати і пенсії високопосадовців попередніх років. Раніше наприклад, цілий підрозділ мєнтів міг сидіти на отсосі тому, що всі гроші шли на премії якомусь полковнику, який готувався до пенсії. Ці премії звичайно він віддавав керівництву, зате пенсію йому нараховували в багато тисяч гривень. І ось, порізати їм цю херню не можливо через статейку в Конституції, яка забороняє погіршувати їх майновий стан. Зараз вже вся та зграя стала "колишніми" але пенсії їм мусять платити, а ось новим вже не вистачає. Отже треба їх скинути з підніжки.
 показати весь коментар
 
Тепер прожитковий мінімум буде зростати, а пенсії та соціальні виплати ні. Ось таке економічне диво від зелених.
 показати весь коментар
 
 
думаєте хоч одна тваринка постраждає і судді перестануть отримувати зарплату в сотню тисяч?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору