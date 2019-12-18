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 Політика України
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Все про:Новак Наталія (17) НАЗК (675)

 Скандали в НАЗК призвели до того, що від Агентства відвернулися міжнародні організації-донори, - Новак

У НАЗК буде створений відділ внутрішнього контролю, оскільки приходить багато скарг на дії працівників Агентства.

Про це в своєму інтерв'ю ZN.UA розповіла т.в.о. голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак, передає Цензор.НЕТ.

"Скандали, пов'язані з діяльністю НАЗК, привели до того, що від Агентства відвернулися міжнародні організації-донори, — розповідає Т.в.о. голови НАПК. — З 2017 року вони взагалі не спілкувалися з НАЗК. Перші два тижні після свого призначення я зустрічалася з представниками різних міжнародних організацій, намагаючись повернути довіру".

"Зараз НАЗК перебуває у стадії реформування, ми готуємо нову структуру, щорічну оцінку працівників НАЗК, — продовжує Наталія Новак. — Кожен мусить показати свою роботу: що він робив, як перевіряв, скільки протоколів було складено, як він виконував свої посадові обов'язки. І все це в комплексі має певною мірою привести до очищення НАЗК. Хоча я не казатиму, що там працюють самі корупціонери".

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"Тепер обирається на конкурсі. Але вже рішення на засіданнях НАЗК не прийматимуться шляхом голосування. За новим законом, голова може призначити собі трьох заступників, — продовжує В.о.голови НАЗК. — Крім того, буде створений відділ внутрішнього контролю, оскільки надходить багато скарг на дії працівників НАЗК. Відділ внутрішнього контролю зможе перевірити будь-яку скаргу, будь-якого уповноваженого: як він провів контроль, перевірку, чи дійсно вона була об'єктивною, або він десь з кимось домовився?"

"Я думаю, що туди прийдуть люди, котрі не працювали в НАЗК, — говорить Новак. — Бо, знаєте, дуже важко боротися зі своїми друзями, навіть коли ти дуже чесна людина. Це допоможе органу стати більш активним і об'єктивним. Насправді я повинна підготувати Національне агентство для роботи в нових умовах, створити нову структуру, и передати майбутньому керівнику".

"Завдання було поставлене Кабінетом міністрів, — уточнює голова НАЗК. — Кабінет міністрів тісно співпрацює з міжнародними інституціями у площині євроінтеграційної політики, вони контролюють нас. Найближчим часом ми підпишемо порядок взаємодії з НАБУ, і вони також матимуть доступ до наших реєстрів.

Читайте: НАЗК звернеться в прокуратуру у зв'язку з можливим незаконним використанням співробітниками реєстру е-декларацій, - Новак

Але для того, щоб перейти на автоматичний розподіл обов'язків, треба спочатку створити програму, під яку — закупити обладнання. Ми працюємо зараз із міністерством фінансів, із комітетом з питань бюджету Верховної Ради, з комітетом із запобігання корупції. І я маю сказати, що на наступний бюджетний рік ми заклали ту основу, яка дасть можливість НАЗК рухатися у правильному напрямі", — завершила Т.в.о. голови НАЗК Наталія Новак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166023
 
   
 Топ коментарі
 
В НАПК уже 6 лет набирают только воров. Так какую вы ожидаете реакцию народа, и какую от международных доноров?
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С кролячьей корчачки, выписывавшей себе заоблачные премия "за нихуя", может спросите для начала? Проведя "внутренне расследование" Не ?
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Платить деньги за борьбу с коррупцией, все равно что тушить пожар керосином.
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В НАПК уже 6 лет набирают только воров. Так какую вы ожидаете реакцию народа, и какую от международных доноров?
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Набирають "антікарупцианєри", всі ці Бігуси, Гнапи, Сєрлєщі, Пуштуни...
"Корупціонери майбутнього називатимуть себе антикорупціонерами!"
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"Ми строілі, строілі і наконєц построілі!"
"Абдула, паджигай!" Скандалы в НАПК привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, - Новак - Цензор.НЕТ 8349
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Скандалы, связанные с деятельностью НАПК, привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, - рассказывает в.и.о. главы НАПК. - С 2017 года они вообще не общались с НАПК. Источник: https://censor.net.ua/n3166023

Авжеж, такого набудували, що краще підірвати до біса!
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И в результате вы решили создать еще одну структурную кормушку для друзей и одноклассников...
Толково...)))
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С кролячьей корчачки, выписывавшей себе заоблачные премия "за нихуя", может спросите для начала? Проведя "внутренне расследование" Не ?
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С чего она кролячья ? вроде ж соевого , хряк же у нас был главный по ворью
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Корчак - бывшая Сенина преподша в универе, Кроль ее туда втулил, справедливо не желая отдавать все три "антикоррупционнх органа НАБУ/САП/НАПК" в одни загребущщие руки Поросяты.
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это новость только для шоколадно-барыжного биоматериала.
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не-А. Эта новость для зебильной биомассы!
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Вообще-то отделы внутреннего контроля давно доказали свою неэффективность, так как они просто "не выносят сор" за пределы организации. Но в НАПК решили изобретать велосипед...)
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Платить деньги за борьбу с коррупцией, все равно что тушить пожар керосином.
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ХА ХА ХА!!
Очередной бешенный успех в борьбе с топ курупционерами!! скоро нас просто захлестнет количество подобных успехов, при таком количестве органов борящихся с корупцией успех просто гарантирован! ВЕСЬ МИР ПРОСТО ОФИГЕЕТ ОТ НАШИХ УСПЕХОВ В БОРЬБЕ....
ХА ХА ХА!!
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С 2017 года ваша конторка нерукопожатна, но вы все эти годы тихонько сидите и бабло себе выписываете... Ловкачи, ёпта...)
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Да, Корчачка прославила контору не только внутри страны )
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Дивно! Скарги на бездіяльність... Невже вони вже щось робили?!
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а кто будет контролировать и оценивать работу отдела внутреннего контроля?...
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і знову гроші на шарпака, пофігу за шо, і звідки. роботи з гулькин ніс, а вони про гроші.
сміх за ради сміху.
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А кому потрібні антикорупціонери-інваліди, які й дня не протягнуть без донорських вливань?
Боротьба з корупцією повинна не лише сама себе окупати, а й суттєво наповнювати державну скарбницю. Та ні наші невгамовні реформатори, ні натхненний ними лохторат поняття не мають, що таке корупція і наполегливо ототожнюють її з хабарництвом.
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Ще не створили, а вже рехвормують, щоби більше тиряти?
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Я ЗНАЮ из первых рук почему они отвернулись от "НАПК" - они увидели образ жизни "борцов с коррупцией", повторю - ОБРАЗ ЖИЗНИ !!! "По бумагам" - все боль-мень, а как увидели на чем ездят, где живут, где отдыхают... ПОТОМСТВЕННЫЕ чиновники, поняли пустопорожнюю трату своих денег! Нельзя ПОТОМСТВЕННЫМ алкоголикам давать деньги на борьбу с пьянством, популярно говоря!
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