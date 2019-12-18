 Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Повалений пам'ятник Максиму Горькому на проспекті Новобаварському, 87 виявив працівник комунального підприємства під час обходу території", - сказано в повідомленні.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вона з'ясовує всі обставини події і встановлює причетних до цього осіб.
Не нравится памятник Шухевичу.
тоді маю неприємний для тебе висновок - ти є лайно.
байдуже кому- це все обеліски окупантам та м'ясникам.
так само як і Шухевич.
Відкрий Вікіпедію.
Пройшов школу абверу, служив 1941 р. в SS.
здох максім, да і хрєн с нім!
он должен был показать всю пролетарскую мощь, несгибаемость (особенно, на излом).
Даже большие колёса в обтекателях ему не помогли.
Но местные собаки сытно пообедали.
Глупый пИнгвин робко прячет
Умный смело достает.
Вимагайте наліва полного бакала піва!
Де повернення "історичної" назви місту? Коли нарешті буде "Сталінська народна республіка". Як бонус для влади «там», яка не хоче повернення назад - з такою назвою точно в Україну не реінтегрують.
А в ЛНР теж не розслабляйтесь. Доколє ви будете ходити з українізованою назвою "столиці" - Луганськ? Дайош Ворошиловградську народну республіку!
це мертва ідеологія.
так мы это и так не забываем
а в сталинской диктатуре восхвалял ГУЛАГ и Беломорканал.
Самоубийство???
Даже в Московии этот отстой никому не сдался, даже теперь.
короче, парк имени Горького - самое смешное, что можно назвать именем этого человека
Я вже знайшла : ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕКОМУНІЗАЦІЮ.