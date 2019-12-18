 Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повалений пам'ятник Максиму Горькому на проспекті Новобаварському, 87 виявив працівник комунального підприємства під час обходу території", - сказано в повідомленні.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вона з'ясовує всі обставини події і встановлює причетних до цього осіб.

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