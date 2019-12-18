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Все про:пам'ятник (543) Нацполіція (8679) Правоохоронні органи (546) Харків (1568)

 Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові. ФОТО

Поліція з'ясовує обставини руйнування пам'ятника радянському письменнику Максиму Горькому, розташованого на околиці міста.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повалений пам'ятник Максиму Горькому на проспекті Новобаварському, 87 виявив працівник комунального підприємства під час обходу території", - сказано в повідомленні.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вона з'ясовує всі обставини події і встановлює причетних до цього осіб.

Також дивіться: Один з останніх пам'ятників Леніну демонтували на Одещині. ФОТО

Памятник Горькому зруйнували в Харкові 01
Памятник Горькому зруйнували в Харкові 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166019
 
   
 Топ коментарі
 
шо там вияснять? нажрався, впав, покалічився. типа самострел
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помнится, в квартире Горького террористы делали бомбы для борьбы с царским правительством.. выходит, и Горький тоже террорист..
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Редкостная тварь была товарищ Горький...
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Если тебе нравится Шухевич,но ты не едешь его разбить...Возможно ты просто больной,который не знает что ему нужно ?
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так тобі до душі окупант ленін, ніж борець за незалежну українську державу ?
тоді маю неприємний для тебе висновок - ти є лайно.
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я всі ті совкові пам'ятниками прирівнюю до статуї вождя.
байдуже кому- це все обеліски окупантам та м'ясникам.
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А, как ты относишься к тем, кто предал родную землю, свой народ и пошел служить к оккупантам, которые убивали его народ.
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я ніяк до них не відношусь.
так само як і Шухевич.
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Нагадую, що бандерівці не були громадянами СРСР і першими окупантами для них були московіти. Жили собі українці а тут в 1939 прийшов радянський окупант і деяка частина пішла слжуити московським окупантам.
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А більшість у 1941 р.пішла служити до німецьких окупантів.
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А БІЛЬШІСТЬ,для дятла,пішла в УПА,ЗАХИЩАТИ СВОЮ ЗЕМЛЮ,СВОЇ СІМ"Ї від московського окупанта.
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,кщо тобі не подобається пам'ятник Шухевичу, то вішайся козломордий.
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Агент абверу, гауптман SS служив тим, хто винищував українців. Ненавиджу запроданців тих і нових, які пішли служити кремлю, вбиваючи українців на Донбасі.
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**********, вбивали не українців, а знищували кацапську сволоту, так само як зараз в лугандоні.
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Ті, хто пішов служити кремлю, знищують кацапську сволоту в Лугандоні??? Ти здурів кацапе, волаючи, що всі хто проти Шухевича кацапи. Для Лівобережжя України Шухевич колаборант, гауптштурмфюрер військ SS, агент абверу.
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Це ти козломордий кацап і є колаборантом,бо ваші діди і ви вислужувались окупантам а генерал Шухевич,для тупих хохлів, захищав свою землю ,свою родину,свій нарід від більшовицької орди і загинув як герой.
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Свою!землю, яка до 1939 р. частина була під Польщею, а частина під Австро-Угорщиною. А 2/3 України од нинішньої була Радянською і ви нас називали москалями і запроданцями України але була вона у нас і називалась вона Україна, а не Речь Посполита чи Австро-Угорщина.
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В 1917 р. Харків був центром революції в Україні і першою столицею Радянської України. Ніяких загарбників чи окупантів російських не було, свої злодюг більшовицьких хватало.
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У 1922 р. коли Радянська Україна вішла до СРСР, тоді і з'явились російська ЧК. Ніхто нас не захоплював сами влізли в мокшаньскі болота по самі вуха.
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шухевич символ боротьби українців проти загарбників не дарма ви досі його проклинаєте адже він чинив спротив до останнього подиху
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я на роботу кожен день з правого на лівий берег їду і що україна від сяну до дону поняв ємєля ? до речі по дніпру україну ділять лише москалі або їх місцеві вишкребки
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чегео чего у сс не было гауптмана там Гауптштурмфюрер меняй методичку Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 8110
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Гауптман(гауптштурмфюрер) соответствует званию капитана-/Википедия/
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только абвер когда попал в ведомство СС Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 588 учи матчасть и не отсвечивай Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 8505
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Ти тупий,так?
Відкрий Вікіпедію.
Пройшов школу абверу, служив 1941 р. в SS.
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приказ об переводе в СС Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 8797 в студию- на вики вывалить можно всё что угодно Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 744и Когда это Соловей стал батом СС все иностранные формирования в ведомство СС переводили с 1944г Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 744 вату из мозгов выбей Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 744
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Развалился Максим,ну и хер с ним )) - Зачем украинцам чуждые идеи больщивизма-коммунизма ? Это вредное учение. Приводит к нищите и ненависти друг к другу. Более талантливый и успешный становится в глазах остальных - ненавистником. Откуда тогда быть прогрессу ?
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Да,да, да, Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 3909 Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 2444 буревестник. На Капри нехило оттягивался
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а славно мочканули максіма тиквою в багнюку!
здох максім, да і хрєн с нім!
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Свого часу заборонив всякий переклад своєї писанини , мотивуючи тим що мова то язик якого немає. Добре що не свинячий в майонезі .
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Был ещё самолёт АНТ-20 "Максим Горький" - типа самый большой мире, с типографией для печати газет, с большим буфетом с горячими закусками, чтобы вдохновение не покидало - так он тоже упал и развалился на мелкие куски, похоронив всех пассажиров.
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ага и крейсер Максим Горький Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 384 умудрившийся выползти на своё же минное поле выствленое днём ранее
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"Ишак" - это И-16. В крыло врубился на И-5 некто Благин, который начал крутить петли вокруг "МГ" ну и довы@бывался....
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так все И ишаки на сленге пайлотов РККА тогдашнем
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И что же гигант "Максим Горький" - столько двигателей, столько пропеллеров -
он должен был показать всю пролетарскую мощь, несгибаемость (особенно, на излом).
Даже большие колёса в обтекателях ему не помогли.
Но местные собаки сытно пообедали.
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Помним, помним

Глупый пИнгвин робко прячет
Умный смело достает.
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Яка Донецька народна республіка, якщо з 1924 до 1961 року місто носило назву Сталіне?
Вимагайте наліва полного бакала піва!
Де повернення "історичної" назви місту? Коли нарешті буде "Сталінська народна республіка". Як бонус для влади «там», яка не хоче повернення назад - з такою назвою точно в Україну не реінтегрують.
А в ЛНР теж не розслабляйтесь. Доколє ви будете ходити з українізованою назвою "столиці" - Луганськ? Дайош Ворошиловградську народну республіку!
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"Писатель голодранцев, а мы ж все-таки буржуи", - подумали новые голоштанцы, сваливая памятник.
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все намного проще: украинцы очищают свою землю от москально-свинячего лайна
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Вандалы, а завтра будут верещать про то, что что-то сделали"памятным" знаком УПА в Молодежном парке и это в Первой столице Советской Украины.
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забудь за совкові столиці
це мертва ідеологія.
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Когда у народа отнимут и землю, он вспомнит все, любая идеология, которая пообещает возврат будет принята толпой.
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комуняки і відібрали землю, чи не так ?
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Так,відібрали, а до цього взяли і пообіцяли, тому і захопили владу.
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Gennadiy Bond ae45575f,дебилушка, а что украинцы вспомнят,как москальные коммуняки уничтожили искусственным Голодомором миллионы украинцев?

так мы это и так не забываем
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Горький тоже вандал - про****** школьникам все мозги своей писаниной.
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Вот вам "правдивоe советскоe искусствo": в дворянской России Пешков выискивал что на дне,
а в сталинской диктатуре восхвалял ГУЛАГ и Беломорканал.
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гепа про*****л сначала ленина, потом жукова, теперь пешкова..... куда рамзанка дыров только смотрит???
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Партизанська декомунізація. Молодці, хлопці! Ще знесіть людожера жукова, а замість нього поставте гепу на візочку.
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Горький - абсолютно чуждый для Украины имперский деятель. Всё правильно сделали активисты !
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Поліція сама мала б знести той пам'ятник, якщо вона Національна !
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депа - гопа, а ну відновіть за своє бабло! Це н етуалет за лімони побудувати!
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Свергнутый памятник Максиму Горькому...

Самоубийство???
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Невероятно, но факт - моя оценка творчества Горького полностью совпадает с нашими национал-хулиганами. Не перевариваю эту монументальную графоманию, составляющую 90% творчества великого писателя. А товарищ Сталин своим «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете» вообще с панталыку сбил, зараза - мучился, вчитывался - ну порожняк порожняком. Мать и Старуха Изергиль ещё а старших классах школы "доставили" - невозможное чтение. Короче, это.. ну получается, что Слава Украине, что ли? Ну да. За бесцельно потраченные, как говорится.
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Рекомендую для начала прочитать "жизнь Клима Самгина". И только потом нажраться и свергать Буревестника Революции!
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ЖКС - да. Тут не поспоришь. Для начала, и для конца тоже. Хотя, есть мнение, что о художнике правильно судить по его самой сильной работе, а не по неудачам. Но я лично ещё не достиг той стадии просветления.
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"Жизнь Клима Самгина"? Это такой сериал?
Даже в Московии этот отстой никому не сдался, даже теперь.
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Рагулизация страны происходит опережающими темпами....
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Забей свой гундосый гудок, мангол недоношенный... Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові - Цензор.НЕТ 2052
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Как всегда в таких случаях, больше всего рады те, кто "не читал, но осуждаю".
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Рады те, кто начитался этого отстоя в школе, и счастлив, что это не повторится.
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Рады те, кому сказали, что это отстой.
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Максим Пешков был весьма непростой личностью - талантливый бомж, попутчик большевиков, критик большевиков, активный гомосексуалист ( в миньонах - брат Якова Свердлова), трусливый свидетель зверств чекистов на Соловках...
короче, парк имени Горького - самое смешное, что можно назвать именем этого человека
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причетні особи - поліцаї їх шукають.

Я вже знайшла : ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕКОМУНІЗАЦІЮ.
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