EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  14393  113
Все про:ВР (5482) Зеленський (3909) ПДВ (97) сільське господарство (98) Хомутиннік (37) соя (1) ріпак (1) Висоцький Тарас (4)

 Зеленський зажадав у Ради скасувати соєві поправки Хомутинніка, - ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду України невідкладно забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасування так званих соєвих правок.

Під час поїздки Глави держави до села Красна Слобідка у Київській області аграрії розповіли йому, що через правки про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку (так звані соєві правки), які були внесені у Податковий кодекс України у 2017 році за сприяння тодішнього народного депутата Віталія Хомутинніка, малі та середні виробники цієї продукції втратили можливість експортувати її та отримувати бюджетне відшкодування ПДВ. Адже фермери з площею землі до 1 тис. гектарів не можуть сформувати експортну партію сої та ріпаку й змушені збувати продукцію переробникам на невигідних умовах, втрачаючи при цьому 20-25% з кожної тонни виробленої продукції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

На запитання Президента, чи робиться щось для усунення цієї проблеми, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект № 2446 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур". Документ передбачає підтримку для вітчизняної сільськогосподарської продукції, серед іншого щодо виробників сої та ріпаку.

Також читайте: Зеленський ініціює зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тис. га

"Ми ж з вами вже зустрічалися кілька разів, ви нам малювали схему, як підтримувати вітчизняного фермера, а про ці правки нічого не казали… Зверніться до Арахамії (голови фракції партії "Слуга Народу" Давида Арахамії. – Ред.), зберіть ключових голів фракцій, щоб проаналізувати всі "продуктові правки" і скасувати ці "соєві правки", – сказав Володимир Зеленський у відповідь.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166016
 
   
 Топ коментарі
 
А о надоях когда будет, "бубочка"?
 показати весь коментар
 
Все подумали про Порошенко.
 показати весь коментар
 
Хахахахахаха! Цар хороший,це бояри погані!!! Чергове очковтіратєльство,як кажуть козломорді....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Да, так и есть, родственничек Прытулы поспособствовал.
 показати весь коментар
 
 
нет. экспорт сои облагается 0% ндс и подлежит возмещению, но только для _производителя_. мелкие фермеры, у которых выращено не настолько много, чтобы связываться с экспортом напрямую, продают свою сою, допустим, одному из своих же коллег, а тот уже пускает обьединенную партию на экспорт, НО: перекупщик такой ставки налога не имеет, и вынужден накидывать 20% ндс обязательств и бюджетное возмещение не предусмотрено. как-то так.
 показати весь коментар
 
А, те возмещение идет только производителю. Кажется начинаю понимать.
 показати весь коментар
 
Понты для зедурачоков Соя для близира. Главное - рапс, который буквально уничтожает плодородие земли за пару лет!
 показати весь коментар
 
 
Нужно ваще всё соевое законодательство инспектировать, включая время когда севые были рыгами!
 показати весь коментар
 
 
"Зеленский потребовал у Рады отменить соевые поправки..."

Хороший заголовок перед Петиной посадкой.
 показати весь коментар
 
 
Не устану повторять - предел мечтаний для быдла.
 показати весь коментар
 
"Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство..."

Ну, ему надо минимум раз пять призывать, а может, и больше. Помнится, как-то призывали Зеленского... раза четыре... И все без толку. А ведь известно: как ты к людям - таки люди к тебе.
 показати весь коментар
 
 
А закон про медичну ЗЕленку буде? Дозволять обливати ЗЕлених депутатів ЗЕленкою? Може їм є сенс ходити до ВР у ЗЕлених пінжаках? І шортах?
 показати весь коментар
 
Сою и рапс вообще треба исключить из списка полезных культур.Бо от рапса пчёлы дохнут,а соя бесполезная трава Зеленський зажадав у Ради скасувати соєві поправки Хомутинніка, - ОП - Цензор.НЕТ 4964
 показати весь коментар
 
 
Смешно читать комментарии дебилов которые в сельском хозяйстве бараны) то соя трава, то рапс им не такой предуркам)
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору