 Рада вирішила працювати в січні один пленарний тиждень замість двох

За відповідну постанову №2609 проголосували 325 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Постанова передбачає, що 20-24 січня народні депутати працюватимуть з виборцями, а про час закриття другої сесії оголосять 17 січня в кінці пленарного засідання.
Раніше календарний план проведення сесії передбачав, що в січні мали відбутися два пленарні тижні 13-17 січня і 20-24 січня.
пимедным тазом. А ведь водители в курсе, что турбина любит хорошую смазку.
- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.(с)
Депутат дуболёт?