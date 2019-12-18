 Рада вирішила працювати в січні один пленарний тиждень замість двох

За відповідну постанову №2609 проголосували 325 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Постанова передбачає, що 20-24 січня народні депутати працюватимуть з виборцями, а про час закриття другої сесії оголосять 17 січня в кінці пленарного засідання.

Раніше календарний план проведення сесії передбачав, що в січні мали відбутися два пленарні тижні 13-17 січня і 20-24 січня.

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