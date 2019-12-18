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 Політика України
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 Зеленський ініціює зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тис. га

В рамках відкриття ринку землі в Україні необхідно встановити можливість володіти землею площею не більше 10 тис. га.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, з відповідною ініціативою виступив Глава держави Володимир Зеленський під час спілкування з фермерами в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області.

"Було питання щодо концентрації. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тис. гектарів. Згоден, це дуже багато. До комітету дійшла цифра 20 тис. Давайте від однієї до 10 тисяч гектарів – і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію", – сказав Глава держави.

Крім того, Президент заявив, що після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Нового року Рада не розглядатиме закон про землю: Разумков чітко сказав, що тепер все буде жорстко за регламентом, - Тимошенко

"Мораторій можна буде зняти тільки після ухвалення та підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб усе було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що повинна бути довга підготовка до продажу землі", – зазначив Володимир Зеленський.

Також Глава держави запевнив фермерів, що побоювання стосовно рейдерства після запровадження ринку землі безпідставні, оскільки держава захищатиме власників.

"Нехай люди не бояться, що забиратимуть землі, будемо захищати людей. Питання з продажем іноземцям вирішили – правки внесли", – наголосив Президент.

Зеленський уточнив, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум уже після відкриття ринку.

Читайте: У нас зараз два завдання: протистояти розпродажу землі і розібратися в діях поліції, - Білецький

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166005
 
   
 Топ коментарі
 
В Польше 400 Га, в Румынии 250.. Нигде на больше 500-та Га нет... и только у Зеленкина 10 000 Га
Слуга уродов
Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га - Цензор.НЕТ 2845
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недолуга шмаркля, хАхол-малорос, не може аж ніяк бути батьком Українського народу.
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це дуже спірне питання, якщо серед чистопородних українців не знайшлося...так що ж.
Може і буде!
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Страшно даже представить, что ждет тех, кто замахнулся на продажу того, что создал Бог а не человек.
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надо ж придурок какой?
хоть бы людей послушал, раз у самого в башке кисель
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Земля це безпека держави а маючи такого сусіда , то до цієї теми взагалі потрібно підходити вкрай обережно. Хоча якщо хочеш дестабілізувати обстановку в країні , то це саме те що потрібно. А якщо "ринок землі " і є домовленістю з окупантом? . Хто може виключити такий варіант ? . Тим більше , що вже досягнуте одне - зіштовхнули лобами.
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значит, Купят те, у кого больше денег и возможности благодарности за содеянное.
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не 100 на 100, а 10 на 10...
те що ви написали - це 1. 000. 000 гектарів
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10 на 10, або 100 на 1, але це також дуже багато.
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Народ виступає взагалі проти продажу землі. Які 10000 га.? Це латифундії, а не фермерські господарства. Зеленський своєю "реформою" хоче знищити фермерство та українське село.
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дядько, латифундії вже створені...безкоштовно!!!якщо ви не вкурсі ....
для того і ринок потрібен, щоб не було такого...
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Якщо створені, то незаконно. Все повернути державі, а тих хто незаконно присвоїв за грати. А не узаконювати вкрадене.
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Продавати землю можна тільки державі Україна, всі інші фермери нехай орендують на 10-20 років, ніяких 10 000 га, зенелох отримає 10 000 см. кв.
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Клоун кончена істота..зебілоіди ваш кумір барига всім баригам!
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Карлик выкручивается и мошенничает как может. Никаких компромиссов не будет. Никаких разговоров о продаже земли пока идет война и пока не восстановится территориальная целостность страны вообще не должно быть. А когда все будет восстановлено, то только тогда спросить у народа через референдум.
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10 тыс. Га в одни руки 40 милл.Га делим на 10 тыс., получаем: 4 тыс новых Мерседесов,Бентли и Порше на улицах Киева, 4 тыс котеджев в Конче-Заспе и в Италии , а так же 4 тыс. семей латифундистов в Украине,которые утраивают свое состояние покупая Землю по 2,2 тыс долл за Га у Государства и населения,скупив всю Землю можно ее ни чего не делая заложить на Варшавской бирже под облигации, естественно не продавая землю , а продавая облигации обеспеченные Землей за 6,4 тыс евро,( к примеру грустно известный агрохолдинг Мрия заложил 250 тыс Га арендованной Земли на Франкфутской бирже под облигации за 1 миллрд.евро под 8% годовых- это 4 тыс евро за 1 Га и это всем известный факт публикуемыый в прессе в том.же Цензоре, а если Земля будет выкуплена в частную собственность то можно взять кредит под 5% годовых, значит стоимость 1 Га при уменьшенной кредитной ставке и постоянной прибыли с 1 Га , которая не меняется , как и при 8% то молучаем задачу 4 класса= 4 ты.севро х100%:5% : 100%:8%=6,4 тыс.евро)итого можно заработать с 1 Га 6,4 евро -2 евро =4,4 тыс.евро, умножаем на 10 тыс.Га в одни руки = 64 милл.евро, неплохой подарок под Ялинку. т., А остальная страна 40 миилл курят бамбук в виде безработицы сельского населения и продуктов ГМО, и монопольных цен для городского населения.
Вот это развитие экономики для страны,вот это полет мыслей,Гениально,просто или дебилы или вредители, по моему одно и другое.
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https://www.youtube.com/watch?v=*********** Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє / Палка промова у Верховній Раді
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"***** в армію йти, якщо можна ***** на роялі" - аааааааааааааа, ржу в голосину ***))))))
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