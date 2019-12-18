 Зеленський ініціює зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тис. га

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, з відповідною ініціативою виступив Глава держави Володимир Зеленський під час спілкування з фермерами в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області.

"Було питання щодо концентрації. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тис. гектарів. Згоден, це дуже багато. До комітету дійшла цифра 20 тис. Давайте від однієї до 10 тисяч гектарів – і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію", – сказав Глава держави.

Крім того, Президент заявив, що після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.

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"Мораторій можна буде зняти тільки після ухвалення та підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб усе було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що повинна бути довга підготовка до продажу землі", – зазначив Володимир Зеленський.

Також Глава держави запевнив фермерів, що побоювання стосовно рейдерства після запровадження ринку землі безпідставні, оскільки держава захищатиме власників.

"Нехай люди не бояться, що забиратимуть землі, будемо захищати людей. Питання з продажем іноземцям вирішили – правки внесли", – наголосив Президент.

Зеленський уточнив, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум уже після відкриття ринку.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.