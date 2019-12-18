EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  9001  107
Все про:закордонний паспорт (50) Росія (14546) Гончарук_Олексій (373)

 З березня для виїзду з України в РФ потрібен буде закордонний паспорт, - Гончарук

З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають з України на територію РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина - для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами", - зазначив прем'єр.

За його словами, при в'їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України буде здійснювати безперешкодний пропуск громадян України за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тільки 19% росіян вірять у відновлення добросусідських відносин з Україною, - опитування ВЦВГД. ІНФОГРАФІКА

З березня для виїзду з України в РФ потрібен буде закордонний паспорт, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166001
 
   
 Топ коментарі
 
не будем, можешь спокойно уезжать
 показати весь коментар
 
Порохоботы только ЗА.Пусть валят на парашу все кто хочет.
 показати весь коментар
 
И билет в одну сторону. А украинский паспорт будут отбирать на границе.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
І в'їзд в Крим треба зробити за внутрішніми паспортами але тільки на 72 години, щоб малороси на море не шастали туди під час війни.
 показати весь коментар
 
 
Ну якщо спершу плавний перехід на "закордонний паспорт" а потім різко на візовий режим, то я згоден... В цілому сприймаю нейтрально і навіть дещо оптимістично як крок в вірному напрямку. Блокада та ізоляція ********** - мета України.
 показати весь коментар
 
 
а московити можуть вільно перетинати кордон України
 показати весь коментар
 
Можуть . Але тільки до лінії розмежування . Далі - теж можуть , але там все заміновано , тому вони утримуються .
 показати весь коментар
 
 
Одна из самых больших ошибок и особая претензия к Пороху---что не ввёл визовый режим с РФ после Иловайска в 2014г. Теперь плавно переходит к вам---моложаво-шустро-жопые артисы! Да много бы не произошло в Том же Киеве за эти годы! Только консульства---для оформления этих самых виз. Мировая практика кстати. Даже допускаю что и ПДЧ нам ЕС дал через года 3 после введения визовой системы. Дрочить вам не передрочить!
 показати весь коментар
 
 
Візовий режим з мордором - він необхідний!
Але хто його буде робити, ці українофоби, які без раські федераські жити не можуть?
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору