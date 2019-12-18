 Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосував 291 народний депутат.
Законопроєктом вносяться зміни до трьох законів: "Про регламент", "Про статус народного депутата", а також до Кримінально-процесуального кодексу.
Документом передбачено, що тільки Генеральний прокурор реєструє кримінальне провадження стосовно народного депутата. Також він підписує підозру і повинен узгоджувати клопотання про затримання, арешт, обшук і негласних слідчих діях. Ці клопотання розглядає слідчий суддя в межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування (ДБР або НАБУ).
Розслідування провадження стосовно народного депутата проводять слідчі НАБУ або центрального апарату ДБР.
а кто у нас ручной ген.прокурор и кому он по факту подчиняется?
(портнов, богдан, беня, зе)
если это не узурпация власти, то что это?
Але є ще один бік. Якщо будь-який прокурор зможе зареєструвати справу, то що буде? Чи не вакханалія з сотнями справ зі всієї україни? Тисячі заяв на депутатів?
Это же вам очевидно, да?
Вспомни кума Порошенко генпрокурора Луценка без диплома!
Это тебе не узурпация власти? Что, кум Луценко был не ручным ген.прокурором у Пети?
Такое впечатление, что у тебя нет своих мозгов.
Неужели ты думаешь, что любой действующий Президент назначит генпрокурором своего политического оппонента?
Такое впечатление, что ты до сих пор под столом ходишь
Коли вже можна буде можна депутата в пику мочити? Так, для отримання статусу.
НЕЕЕЕЕЕт, нихуя....Это больше похоже на переход зашкварившихся коррупцией депутатов под милость президента....
Как пирог делить будем?
Шо написано в ст.ст. 1, 2 ЗУ "Про статус...": Народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі. Повноваження народного депутата припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання".
Зебіли, вам розтлумачить про що йдеться?