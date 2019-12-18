 Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 291 народний депутат.

Законопроєктом вносяться зміни до трьох законів: "Про регламент", "Про статус народного депутата", а також до Кримінально-процесуального кодексу.

Документом передбачено, що тільки Генеральний прокурор реєструє кримінальне провадження стосовно народного депутата. Також він підписує підозру і повинен узгоджувати клопотання про затримання, арешт, обшук і негласних слідчих діях. Ці клопотання розглядає слідчий суддя в межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування (ДБР або НАБУ).

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Розслідування провадження стосовно народного депутата проводять слідчі НАБУ або центрального апарату ДБР.