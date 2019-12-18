 Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Мітинг відбувається під керівництвом Національного штабу захисту рідної землі, до якої увійшли партії ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", "Національний корпус", а також профспілки і Всеукраїнська аграрна рада. Мітингувальники розвісили банери зі своїми вимогами, а також тримають прапори з партійною символікою. Зі сцени до них звертаються представники політичних партій та інших організацій.

Рада перебуває під посиленою охороною Національної поліції і Національної гвардії, на місці присутні також співробітники ДСНС.

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Обстановка спокійна.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.