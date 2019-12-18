EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  8438  205
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5482) мітинг (503) ринок землі (64)

 Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи. ФОТОрепортаж

На площі Конституції під будівлею Верховної Ради в центрі Києва другий день триває мітинг проти відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Мітинг відбувається під керівництвом Національного штабу захисту рідної землі, до якої увійшли партії ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", "Національний корпус", а також профспілки і Всеукраїнська аграрна рада. Мітингувальники розвісили банери зі своїми вимогами, а також тримають прапори з партійною символікою. Зі сцени до них звертаються представники політичних партій та інших організацій.

Рада перебуває під посиленою охороною Національної поліції і Національної гвардії, на місці присутні також співробітники ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Нового року Рада не розглядатиме закон про землю: Разумков чітко сказав, що тепер все буде жорстко за регламентом, - Тимошенко

Обстановка спокійна.

Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 01
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 02
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 03
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 04
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 05
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 06
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 07
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 08
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 09
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 10
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 11
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 12
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 13
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 14
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 15
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 16
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 17
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 18
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 19
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 20
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 21
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 22
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 23
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165995
 
   
 Топ коментарі
 
Йулин мандан с ватными пенсами и титуханами "Ні - розпродажу землі!" - под Радой второй день подряд митингуют против земельной реформы - Цензор.НЕТ 737
 показати весь коментар
 
"Молодые аграрии" снова в деле. "Ні - розпродажу землі!" - под Радой второй день подряд митингуют против земельной реформы - Цензор.НЕТ 7454
"Ні - розпродажу землі!" - под Радой второй день подряд митингуют против земельной реформы - Цензор.НЕТ 5962
 показати весь коментар
 
Наскільки я розумію, протестують ті що за копійки беруть в оренду землю власників 5 гектарних паїв, і не бажають платити більше. А також всі примазавшеєся для підняття політичних рейтингів
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Найдите 10 отличий. (Игра). Колесо времени .

.Милицейское оцепление у здания Верховной рады. Киев, 3 декабря 2013 года.
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 381
h17.12.19 14:01 Под Радой произошли столкновения. 1. Для ботов -на шлемах нет номеров !
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 1141
 показати весь коментар
 
 
Что, опять??? Только постелили брусчатку...Господи, как же вы уже зае....ли!!!! Опять из Киева сделают парашу. быдло
 показати весь коментар
 
Доколе!!!
Юные хфэрмэры и аграрии,против!

Вообще смешно,титуханы авакяна,против мусоров авакяна!!!
Шось пробздилось в Датському князивстви!!!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору