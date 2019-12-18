 "По дві тисячі, і хто може - той більше", - Разумков закликав депутатів перерахувати частину зарплати онкохворим дітям

Про це він сказав, відкриваючи ранкове засідання парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є пропозиція від політичної партії "Слуга народу" і фракції "Слуга народу", до яких звернувся фонд "Таблеточки": напередодні Дня святого Миколая допомогти онкохворим діткам, які сьогодні перебувають на лікуванні в Охматдиті. Однак, я думаю, що ... було б дуже правильно, якби це була ініціатива всього парламенту. Наприклад, перерахувати на підтримку дітей тисячу гривень від кожного народного депутата", - сказав Разумков і додав:"Давайте так: по дві тисячі, і хто може - той більше".

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Спікер висловив надію, що все пропозицію допомогти хворим дітям підтримають всі нардепи.

Співголова фракції партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, в свою чергу, запропонувала, щоб на допомогу онкохворим дітям перераховувалися виплати на здійснення депутатських повноважень, яких депутатів позбавляють за прогули.