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 Політика України
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Все про:ВР (5482) депутат (966) діти (1754) заробітна плата (596) онкологія (53) Разумков Дмитро (331)

 "По дві тисячі, і хто може - той більше", - Разумков закликав депутатів перерахувати частину зарплати онкохворим дітям

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував народним депутатам напередодні дня святого Миколая перерахувати частину зарплати в допомогу онкохворим дітям.

Про це він сказав, відкриваючи ранкове засідання парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є пропозиція від політичної партії "Слуга народу" і фракції "Слуга народу", до яких звернувся фонд "Таблеточки": напередодні Дня святого Миколая допомогти онкохворим діткам, які сьогодні перебувають на лікуванні в Охматдиті. Однак, я думаю, що ... було б дуже правильно, якби це була ініціатива всього парламенту. Наприклад, перерахувати на підтримку дітей тисячу гривень від кожного народного депутата", - сказав Разумков і додав:"Давайте так: по дві тисячі, і хто може - той більше".

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Спікер висловив надію, що все пропозицію допомогти хворим дітям підтримають всі нардепи.

Співголова фракції партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, в свою чергу, запропонувала, щоб на допомогу онкохворим дітям перераховувалися виплати на здійснення депутатських повноважень, яких депутатів позбавляють за прогули.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165994
 
 
 Топ коментарі
 
А чому у бюджеті України ті ж самі депутати не передбачають кошти для онкохворих дітей, а просто піаряться?
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Урезали финансирование на миллионы, а теперь "давайте скинемся по две тысячи на таблеточки"...
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херня полная, на ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДДЕРЖКА, УРОДЫ, а так купите по маленькой шиколадке и все
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ППЦ!
Слуге Урода не дает покоя известность "95 квартала" - устраивает вонючую клоунаду в Верховной Зраде.

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Урезали финансирование на миллионы, а теперь "давайте скинемся по две тысячи на таблеточки"...
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Если в конвертах по 5 тисяч долларов, то почему детишкам в гривне?
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НЕ СПРАВА ГОЛОВИ ВР збирати гроші на усілякі мероприємства... навіть на благодійність.
ДЕБІЛІЗМ зелних шмаркль ОЧЕВИДЕН "По дві тисячі, і хто може - той більше", - Разумков закликав депутатів перерахувати частину зарплати онкохворим дітям - Цензор.НЕТ 8535
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Фонд Порошенка допомагав онкохворим дітям, але тепер змушений витягувати з тюрем патріотів.
Подивимося, чи зберуть "Слуги уродів" 20млн. "По две тысячи, и кто может - тот больше", - Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплаты онкобольным детям - Цензор.НЕТ 9109
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Знаем, ешё он 100 млн $ на армию выделил! Святой человек Петр Алексеевич "По две тысячи, и кто может - тот больше", - Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплаты онкобольным детям - Цензор.НЕТ 8477
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ФОНД це Ж не голова ВР при виконаннідерж.Обов'язків
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#дітям по тисячі - жертвенність депутатів не знає меж!!!
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Батюшки! Благодетелиии! Пойду за вас свечку поставлю. За упокой.
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Давайте отменим налоги и будем заниматься благотворительностью и волонтерством - так еффективнее...
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зачем об этом просить, надо молча делать
каждый из нас президент
открыл свою без налоговую зону и вперед
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А чому у бюджеті України ті ж самі депутати не передбачають кошти для онкохворих дітей, а просто піаряться?
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Потому что денег не хватает, они свои бабки в оффшорах попрятали, а с простых нищих украинцев уже взять нечего... С Украины выгодный оффшор делать не хотят, потому что невозможно будет воровать, вот и пиараться на поппулизме на больных детях!
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Потому что денег не хватает, они свои бабки в оффшорах попрятали, а с простых нищих украинцев уже взять нечего... С Украины выгодный оффшор делать не хотят, потому что невозможно будет воровать, вот и пиараться на поппулизме на больных детях!
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Один хер они в конвертах под НГ получат подарочки, так что могут и всю зарплату перечислить. По 2 тысячи это жлобство какое-то а не помощь.
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Они в Раде как раз для того чтобы такую помощь детишки получали от государства. Не понятно за что мы им платим зарплаты, если потом они часть зарплаты перечисляют детишкам, а свои основные функции не выполняют.
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"По две тысячи, и кто может - тот больше", - Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплаты онкобольным детям - Цензор.НЕТ 1727

У зобожилої Йулі не має навіть 1 копійки зайвих грошей
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так де смердить то юдька=злодюжка ТАМ!! "По дві тисячі, і хто може - той більше", - Разумков закликав депутатів перерахувати частину зарплати онкохворим дітям - Цензор.НЕТ 3477
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Продайте арктический корабль - и вылечите больных детей мрази,а ещё лучше конфискуйте ахметку с потрохом - будет вам на лечение ещё и стариков гниды.
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Не буде. Порох декларує всі свої витрати, на власне споживання витрачає 10-15млн на рік, а рещта прибутків реінвестується в бізнес. Якщо бізнес забрати, то поділити можна буде лиш те, що він витрачав на власне споживання, своє та родини, тобто 10-15млн на рік, решту доведеться продовжувати вкладати у бізнес, щоб він не занепав.
але поділити нічого не власться, замість власника, що пантрував за бізнесом, як за своїм, доведеться найняти злодійкуватих чиновників, а щоб ті не крали, приставити контрлерів, а над контолерами ща контролерів і все що Порох витрачав на себе піде їм на зарплату.
Те саме стосується і решти топ-100 бізнесу.
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Осенью 2014 года во время активных военных действий Педро вывел Рошен в офшор. Тяжело у него будет забрать ворованное.
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Какая цветистая промова за ненаказание вора,суд не принимает её во внимание по причине тупости и отсутствия законных основание оставлять вору наворованное.
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А вот это уже серьезный аргумент в пользу вора потроха.
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Вор - Клопомойський, вор - Зєлєнскій, про це Лондонський суд сказав.
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Цікаво, скільки він на таких, як ти витратив порохоботів, починаючи з 2018 року? І де 36 млн доларів готівкою. куди вони поділися? Це те, що нам відомо!
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Почитай "Про природу багатства націй" А. Сміта і викинь Капітал Маркса та повне зібрання творів Леніна, може перестанеш вестися на хуцпу.
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Краще не засирай мізки собі та іншим всілякою діамуттю з істмуттю і навіть класиками марксизму - ленінізму! Простіше - рубай бабло, поки платять!
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Мільйончик просрать на корпоратив для "Слуги народа"теж не проблема .
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Ну так недодай у конвертах по 100 доларів, от і буде 20+ тисяч доларів. А депутатам і 4900 вистачить.
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ЦЕЙ САМ ТИЩУ ДІТЕЙ З'ЇСТЬ В ОДИН ПРІСЄСТ
"По две тысячи, и кто может - тот больше", - Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплаты онкобольным детям - Цензор.НЕТ 4900
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Цей краще тещі гроши віддасть за квартиру. Бо вона ж його на вулицю вижене, якщо не заплатить.
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а шо будет кушать стефанчук, если отдаст, боже какая образина
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какие-то ошибки природы с генетическим сбоем
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при чем тут моя, это публичные люди, таких в цирке за деньги показывают
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У нього всю зарплатню теща забирає. Будьте милостиві
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ну а на какие бабки наел такую ж, что ни в одни трусы не влазит, шьет на заказ,
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херня полная, на ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДДЕРЖКА, УРОДЫ, а так купите по маленькой шиколадке и все
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Это точно как дедушка Ленин делился с детишками сахаром.
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Так, а сам під ковдрою їв ананаси та рябчиків, коли діти вимирали від голоду цілими селами.
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Так Ленин и был причиной их страданий. И не важно что он сам ел.
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Такое может придумать только жулье мелкотравчатое. И еще пиариться на этом. Наему зарплату за 20 дней назначиили 300+ тыс но об этом молчат
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По-перше, не всі дадуть, а по-друге, що це за подачки такі хворим дітям? Держава зобов`язана їх безкоштовно лікувати. Ви ж законодавчий орган, зробіть це на законодавчому рівні.
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отменить премиальные для депутатов и их помощников и перенаправить на онкобольных
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Вспомнился Антон Павлович с "благотворительным балом" в пользу сирот.
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позор. піар, мнимая доброчинність на тому, до чого брудні лапи не повинні навіть наближатись
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Уже нечем упавший рейтинг поднимать? Правильно принять предложение Максима Безфамильного.
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За муки дітей, треба владу на гиляку!
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попросіть у того хто мільйонами розкидається, чи то прикриваючи своїх чи то заради піару..
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Після прийняття бюджету 2020, пропоную "слугам" перерахувать до Охматдиту місячне грошове забезпечення за грудень (разом з новорічними преміями та 13-ми зарплатами). Вважаю це буде досить правильно і справедливо.
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Не пойму - они действительно такие тупые или дураками прикидываются?
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Видать перед Новым годом в конвертах неплохо получили!
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Люди бюджетом распоряжаются, могут перераспределить чтоб хватило тем же онкобольным. Но нет. Продолжаем пиариться переводя с ЗП. Я понимаю, что официальная ЗП - это не их реальный доход и им собственно пофигу. Только это не реальное решение проблемы, а замыливание глаз наивным избирателям...
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Оце вже паскудство найвищої проби - піаритись на хворих дітях...Ви ж приймаєте бюджет,виділіть там щоб всі мали,хоч трошки але всі...А то як подачка жебраку з барського депутатського плеча...Кинув і пішов,сповнений гордості за себе...
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