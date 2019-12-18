 "По дві тисячі, і хто може - той більше", - Разумков закликав депутатів перерахувати частину зарплати онкохворим дітям

Про це він сказав, відкриваючи ранкове засідання парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Є пропозиція від політичної партії "Слуга народу" і фракції "Слуга народу", до яких звернувся фонд "Таблеточки": напередодні Дня святого Миколая допомогти онкохворим діткам, які сьогодні перебувають на лікуванні в Охматдиті. Однак, я думаю, що ... було б дуже правильно, якби це була ініціатива всього парламенту. Наприклад, перерахувати на підтримку дітей тисячу гривень від кожного народного депутата", - сказав Разумков і додав:"Давайте так: по дві тисячі, і хто може - той більше".
Спікер висловив надію, що все пропозицію допомогти хворим дітям підтримають всі нардепи.
Співголова фракції партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, в свою чергу, запропонувала, щоб на допомогу онкохворим дітям перераховувалися виплати на здійснення депутатських повноважень, яких депутатів позбавляють за прогули.
Слуге Урода не дает покоя известность "95 квартала" - устраивает вонючую клоунаду в Верховной Зраде.
ДЕБІЛІЗМ зелних шмаркль ОЧЕВИДЕН
Подивимося, чи зберуть "Слуги уродів" 20млн.
каждый из нас президент
открыл свою без налоговую зону и вперед
У зобожилої Йулі не має навіть 1 копійки зайвих грошей
але поділити нічого не власться, замість власника, що пантрував за бізнесом, як за своїм, доведеться найняти злодійкуватих чиновників, а щоб ті не крали, приставити контрлерів, а над контолерами ща контролерів і все що Порох витрачав на себе піде їм на зарплату.
Те саме стосується і решти топ-100 бізнесу.
Ці кращі?
😂