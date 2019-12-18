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Все про:Крим (6970) Росія (14546) Укрнафта (32) Швейцарія (94)

 Росія програла апеляцію про компенсацію "Укрнафті" $44,45 млн збитків через окупацію Криму

Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта" щодо кримських активів компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі "Укрнафти"

"Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта". 12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" понад 44 мільйони доларів США компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ "Укрнафта" в Автономній Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.

Крім того, швейцарський суд зобов'язав Росію виплатити "Укрнафті" 155 тис. швейцарських франків судових витрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд РФ зобов'язав Україну виплатити $112 млн у справі "Укртатнафти"

Нагадаємо, "Укрнафта" подала позов до арбітражного суду ООН щодо права міжнародної торгівлі в червні 2015 року, а 26 червня 2017 року цей суд визнав свою юрисдикцію у цій справі.

12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" $ 44,45 млн компенсації за експропріацію інвестицій "Укрнафти" на території АР Крим.

"Укрнафта" - напівдержавна видобувна компанія, контрольний пакет акцій якої належить "Нафтогазу". Частина акцій якої належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

У жовтні 2014 ПАТ "Укрнафта" повідомило державі-агресору – Російській Федерації про порушення своїх прав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165992
 
   
 Топ коментарі
 
"Укрнафта" - полугосударственная добывающая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит "Нафтогазу". Часть акций которой принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Источник: https://censor.net.ua/n3165992
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Тобто Бєня полаявся з хуйлом. Це дуже добре, бо тепер для СН нема місця на росії Россия проиграла апелляцию о компенсации "Укрнафте" $44,45 млн убытков из-за оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8947
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Очередная оплеуха по московитской роже ссаной тряпкой
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Дрібниці, а все ж приємно. Може хоч якісь гроші до бюджету дійдуть.
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"Укрнафта" - полугосударственная добывающая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит "Нафтогазу". Часть акций которой принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Источник: https://censor.net.ua/n3165992
___________________________________________________________________________________________
Тобто Бєня полаявся з ******. Це дуже добре, бо тепер для СН нема місця на росії Россия проиграла апелляцию о компенсации "Укрнафте" $44,45 млн убытков из-за оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8947
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Не зовсім, бо можна забирати частину акцій ПП2.
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можно забрать все что стоит столько сколько должны - думаю все)))
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таких позовів не один, а стане ще більше, якщо буде прецендент... Якщо не віддають - на це є інші суди, які арештовують власність за кордоном... Все це звісно потребує часу але воно того коштує...
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Ви не розумієте, - справа не 44 мільйонах, які отримує Укрнафта, де Бенє є міноритарним партнером (фактично мажоритарним), а в прецеденті. Тепер всі хто втратив активи в окупованому Криму будуть вигравати справи, а це вже десятки мільярдів доларів!
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Якщо би вова не маявся маячнею, а діяв, особливо у зовнішній політиці, як минула влада й не цурався порад, Україна скоріше би і війну виграла, і прибутки довбодятлів - виборців виросли би...
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Він не "мається маячнею", а виконує бєніни вказівки.
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Дрібниці, а все ж приємно. Може хоч якісь гроші до бюджету дійдуть.
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Беня подавал на россию в суд еще до того, как попал под замес в суде округа Деллавэр, а сейчас Беня договаривается с путиным где-то по середине Украины и тут прилетело решение.. У Бога есть чувство юмора=)))
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Очередная оплеуха по московитской роже ссаной тряпкой
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