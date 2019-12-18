 Тільки 19% росіян вірять у відновлення добросусідських відносин з Україною, - опитування ВЦВГД. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати спільного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Центру політичної кон'юнктури, проведеного в грудні.
"Серед оцінок майбутнього російсько-українських відносин переважають негативні.
43% росіян вважають, що відносини нормалізуються, але братськими і союзницькими вже не будуть (в липні таких було 42%), 19% вважають, що відновляться дружні, добросусідські відносини (в липні таких було 24%)", - зазначають соціологи.
Також зменшилася кількість тих росіян, хто вірить у братські і союзницькі відносини між двома країнами. Якщо в липні їх було 18%, то зараз - 14%.
При цьому майже удвічі зросла частка тих, хто вважає, що відносини будуть і далі погіршуватися, - з 6% в липні до 11% в грудні.
Також 50% росіян не бачать змін ситуації на Донбасі - ситуація не стає ні краще, ні гірше. Ще 15% вважають, що ситуація поступово нормалізується, 13% - що ситуація стає все більш напруженою і помітно погіршується.
22% опитаних не змогли відповісти на питання щодо розвитку ситуації на Донбасі останнім часом.
Разом з тим 45% росіян вважають, що для Росії дуже важливо (і ще 40% - що скоріше важливо) прийти до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Абсолютно не важлива ця проблема тільки для 4% респондентів.
Може згадають своїх забутих азійських предків і припинять зазіхати на нашу руську спадщину.
Колискова для ворога
"...Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею..."
якщо не можеш навіть врубитися у суть розмови, то багато наробиш..
а как же 75% ????
***(С Лавров-Лошадь)