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 Суспільство, За кордоном
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Все про:суспільство (39) Росія (14546) Донбас (12773)

 Тільки 19% росіян вірять у відновлення добросусідських відносин з Україною, - опитування ВЦВГД. ІНФОГРАФІКА

У Росії вважають малоймовірною перспективу поліпшення російсько-українських відносин і врегулювання конфлікту на Донбасі при президенті Володимирові Зеленському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати спільного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Центру політичної кон'юнктури, проведеного в грудні.

"Серед оцінок майбутнього російсько-українських відносин переважають негативні.

43% росіян вважають, що відносини нормалізуються, але братськими і союзницькими вже не будуть (в липні таких було 42%), 19% вважають, що відновляться дружні, добросусідські відносини (в липні таких було 24%)", - зазначають соціологи.

Також зменшилася кількість тих росіян, хто вірить у братські і союзницькі відносини між двома країнами. Якщо в липні їх було 18%, то зараз - 14%.

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При цьому майже удвічі зросла частка тих, хто вважає, що відносини будуть і далі погіршуватися, - з 6% в липні до 11% в грудні.

Тільки 19% росіян вірять у відновлення добросусідських відносин з Україною, - опитування ВЦВГД 01

Також 50% росіян не бачать змін ситуації на Донбасі - ситуація не стає ні краще, ні гірше. Ще 15% вважають, що ситуація поступово нормалізується, 13% - що ситуація стає все більш напруженою і помітно погіршується.

22% опитаних не змогли відповісти на питання щодо розвитку ситуації на Донбасі останнім часом.

Разом з тим 45% росіян вважають, що для Росії дуже важливо (і ще 40% - що скоріше важливо) прийти до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Абсолютно не важлива ця проблема тільки для 4% респондентів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165991
 
   
 Топ коментарі
 
Это было бы хорошо, может от.ебались бы со своими скрепами, мышебратством и остальной хренью.
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Нарешті невмиті зачухонці усвідомили, що ніякі ми не братні народи.
Може згадають своїх забутих азійських предків і припинять зазіхати на нашу руську спадщину.
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Вони не від..уться від нас ніколи. Нам треба ставати міцнішими і пам'ятати історію. А там козлорилію - абсолютне зло.
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Зато наша бидло маса,генетичних холуїв,біля 50%,хоче цілувати взад свого старшого брата,тому і так живемо!
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заголовок неверный. Правильный: россияне перестают считать украинцев братским народом...
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Это было бы хорошо, может от.******* бы со своими скрепами, мышебратством и остальной хренью.
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Вони не від..уться від нас ніколи. Нам треба ставати міцнішими і пам'ятати історію. А там козлорилію - абсолютне зло.
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А ще допомогти руськобидлу виїхати на свою історичну родіну...
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Нарешті невмиті зачухонці усвідомили, що ніякі ми не братні народи.
Може згадають своїх забутих азійських предків і припинять зазіхати на нашу руську спадщину.
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І мені це дуже подобається. Ніяких "братніх народів".... І таки да, Крим поверніть.
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Мышебраты неисправимы. Специально для мокшан :
Колискова для ворога

"...Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею..."
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Після розпочатої війни і вкраденого Криму, вони ще на щось сподівались? *********.(С)
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Зато 50% нашої біомаси (холуїв) на це сподівається..Мені соромно за те,що в ас однакові паспорти!Нас вбивають а половина "українців" готова цілувати іхтамнєтов в сраку?? Навіть серед ворогів, там тільки 20% мишебратьєв...
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несколько не вяжется с рассказами про полную сдачу Украины кацапам после прихода зели..не находите..?
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биоматериал и логика вещи не сопоставимые.
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Всё вяжется, просто активное общество, пока, тормознуло это сделать. Зеля перенёс это на апрель. Поэтому 19% кацапов ещё верят в капитуляцию Украины.
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не пойму о каком активном обществе речь..
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Так як в тебе в голові ЛИШНЯ ХРОМОСОМА,тобі точно цього не зрозуміти!!!! Твоє обществом тільки стало вилазити з-під лавки,проте ми скоро загоним їх на місце,або вони виїдуть на родіну... Собаки гавкають,а караван іде!!
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Не скавчи,ти отримав відповідь-роз'яснення,від учасника цього АКТИВНОГО ОБЩЕСТВА!
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лікуватись тобі треба..
якщо не можеш навіть врубитися у суть розмови, то багато наробиш..
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Дурко,під'їпав щодо активного ОБЩЕСТВА,і отримав від нього достойну відповідь. Тепер обітрись,і живи далі,і менше єхіднічай,щодо патріотів!
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взагалі то по контексту розмови мова йшла про кацапів..саме це мене і здивувало..але дебілам важко щось пояснювати..
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У россіян залишився лише один браццкій народ - білорусси, бо лише россіянам та білоруссам все одно якою мовою розмовляти.
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Які відносини з генетичними виродками-катсапердами Только 19% россиян верят в восстановление добрососедских отношений с Украиной, - опрос ВЦИОМ - Цензор.НЕТ 6033
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Бывает и кацапы могут мыслить трезво. Редко конечно очень
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Все будет как между англичанами и американцами - через 150 лет после войны бывшие колония и метрополия станут друзьями и союзниками. После того как выветрится имперский дух
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Через 150 лет рашки давно не будет. Не с кем будет дружить.
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русские - это враги навсегда! как они говорят - "не забудем, не простим".
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Я НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУ! І не бажаю мати з ними нічого спільного...
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Закономерный итог политики империи зла. Тільки 19% росіян вірять у відновлення добросусідських відносин з Україною, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 8749
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Скільки у них ще дурників живе. Вони вірять що можна все повернути взад, достатньо тільки біндєр перебить.
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Для этих 19% можно порекомендовать
Тільки 19% росіян вірять у відновлення добросусідських відносин з Україною, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 9542
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