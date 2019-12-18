 У питанні обміну незаконно утримуваними особами раціонально реанімувати майданчик Україна-РФ, - Баканов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Служби безпеки України Іван Баканов повідомив інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Глава СБУ розповів, що зараз складно завершити процес ідентифікації списку української сторони через недопуск стороною ОРДЛО міжнародних спостерігачів у місця, де містяться ці люди.

"Є частина ідентифікованих, але є й ті, хто підлягає ідентифікації", - сказав він.

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Баканов зазначив: "На нашу думку, обмін було б добре проводити паралельними процесами, але при цьому не міняти суті "всіх на всіх", як було домовлено на "нормандській зустрічі".

Він пояснив, що Україна повинна обмінюватися, в тому числі і громадянами Російської Федерації, які перебувають на території України, але їх запитує ОРДЛО.

"Ми не можемо громадян РФ віддати в ОРДЛО. Тобто, раціональніше реанімувати майданчик, який був на першому обміні - Україна і Російська Федерація", - підкреслив глава української спецслужби.

Як повідомлялося, в комюніке за результатами саміту в "нормандському форматі" зазначено, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ закликають Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх" , починаючи з "всіх встановлених на всіх встановлених".

10 грудня президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про узгодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників з ОРДЛО.

Пізніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі Валерія Лутковська заявила, що Київ в рамках першого етапу обміну "всіх на всіх" розраховує на повернення 77 українських заручників з ОРДЛО.