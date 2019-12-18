 Однією з причин окупації Криму став особливий статус Севастополя, - Кориневич

Про це написав у Facebook представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо відійти від радянського та російського наративу про особливі статуси для окремо взятих міст. Переконаний, в Україні не повинно бути особливого статусу для будь-яких міст. Місто Київ як столиця має статус міста-столиці і це предмет окремого регулювання, але це не особливий правовий статус", - вважає він.

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На думку Кориневича, саме особливий правовий статус Севастополя став однією з причин окупації Криму Росією в 2014 році.

"Саме він, по суті, створив підстави для розміщення на території України військової бази іноземної держави, яка в подальшому це використала для захоплення наших територій та розв’язання війни, міжнародного збройного конфлікту, окупації частин території нашої держави", - написав представник президента в АРК.

При цьому формулювання "АРК та м.Севастополь" зафіксовано у всіх міжнародних документах і резолюціях міжнародних організацій, які заявляють про невизнання окупації.

"Тому питання м.Севастополя цілком можна обговорювати в парламенті і подумати, наприклад, про відповідне перехідне положення на час тимчасової окупації", - підсумував Кориневич.