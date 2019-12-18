 До Нового року Рада не розглядатиме закон про землю: Разумков чітко сказав, що тепер все буде жорстко за регламентом, - Тимошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
За словами лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, розблокування роботи парламенту пов'язане з тим, що "Слуга народу" погодилася відкласти прийняття законопроєкту про ринок землі.
"Ще вчора вони планували на четвер за прискореною процедурою прийняти закон про продаж землі. Але сьогодні ситуація змінилася докорінно ... Люди, які приїхали на мітинг під Верховну Раду вчора, змусили "слуг народу" виконувати Регламент", - заявила вона.
Тимошенко підкреслила, що спікер Дмитро Разумков сьогодні вранці на спільному засіданні "чітко сказав, що тепер все буде жорстко за Регламентом".
"Це 4,5 тисячі правок, які одна за одною будуть розглянуті в комітеті ... Це означає, що до Нового року вони не будуть розглядати цей закон про землю", - сказала вона.
Засідання парламенту почалося за планом і без блокування трибуни і президії опозицією.
А загалом серед усіх українців цифри зовсім інші!
Вона, така як є, одразу після тюрми приїхала на майдан і на Хрещатик де весь час стояли люди в її підтримку.
Цю жінку влада Януковича боялась більш за все.
Ничего, это скоро пройдёт...
Накануне Нового года наблюдаю итоги -
1. Мерзавцу Порошенко народ дал поджопник.
2. Пособники Пети или убежали в Лондон, или перешли в шоблу Вовы.
3. Сидит один Пашинский. Остальные спокойно продолжают воровать.
4. Ни одной конфискации у казнокрадов нет.
5. Коррупция на таможне и во всех гос.органах - без изменения.
6. Бегство украинцев от нищеты в другие страны не уменьшилось.
7. Социальное положение людей не улучшилось.
8. Чиновники подняли свои зарплаты до космических размеров.
9. Олигархам, как и раньше, хорошо, а людям по-прежнему плохо.
Вывод - гора народного гнева родила мышь Вову.
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Треба всім патріотичним політикам зробити спільну заяву-попередження, що будь яка купівля-продаж сільськогосподарської землі до прийняття Радою Закону про ринок землі буде вважатись недійсною, а гроші викинуті на вітер.
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Ну, а владу Зеленського оголошувати нелегітимною, яка у шахрайський спосіб захопила керівництво країни.
Дострокові.
Розрахунки видатних людей
6.13 х 2 = 6.13 грн.
"Якщо газ зросте у ціні в два рази, то його вартість не зросте"©
Премьер-министр Украины Альоша Гончарук.
"Слуг" обнаглевших люди бьют!
Они визжат:"Где тюрьмы, власть?
Нам землю не дают украсть!"
Решта землі у нас легально продається з 2001 року! Під хатку чи дачу ділянку тобі ніхто не забороняє купити!
Продавати паї варто дозволити лише тоді, коли ми досягнемо рівня розвитку хоча б Польщі... При дикому капіталізмі - зась!
Принимать важнейший закон, который написал лёжа в собственной блевотине обнюханный дебил, без обсуждения и в говнорежиме - это уже полное дно!
Так ні, лізуть зі своїми гівнореформами в галузь яка щороку зростає, встановлюючи все нові рекорди врожайності.
Схоже комусь заважає українське зерно на світовому ринку.
Спочатку упорядочіть кадастр, випишіть закон адекватно, а потім уже вводьте ринок с/г землі! Навіщо так спішити? Закон ж недосконалий! А ще можна і референдум, як Зе обіцяв...
думаю в тимошенко розуміють що у влади є завдання пропхати аферу за будь-яку ціну. тому немає сенсу гратися з шахраями. шахраїв 500 га не влаштує.
як було по гтс, нібито домовились про законопроект, проголосували, тимошенко навіть написала про перемогу в своєму фейсбуці(ну що не дали "здати" гтс) але потім герус сфальшував остаточну редакцію закону яку потім до речі через це переголосовували і прийняли в новій редакції.
В одностороннем порядке разрывайте договора аренды!
Имеете право не платить налог за землю и вообще любые налоги!
Можете забирать урожай с полей!
Мюзикл "Страна дураков" в двух отделениях!
В главной роли - трижды судимый участник протеста у Национального банка, любимец публики Павел Боков!
Краткое содержание:
первого отделения: крестьяне - собственники земли умоляют запретить им продавать землю!
второе отделение: крестьяне - фермеры умоляют запретить им законно покупать землю!