 У Раді створять ТСК щодо розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, це підтримали глави всіх фракцій на засіданні комітету.

"Ми почули питання від "Батьківщини", що вчора сталося, люди обурені і так далі. А я запропонував особисто створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування вчорашніх подій, там постраждали 17 поліцейських, 2 громадські активісти, чи цивільні, тому всі підтримали", - сказав Арахамія.

Він розповів, що Юлія Тимошенко увійде в цю ТСК.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.