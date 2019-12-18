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Все про:ВР (5482) ТСК (109) зіткнення (129) Арахамія (179)

 У Раді створять ТСК щодо розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня, - Арахамія

У Верховній Раді створять тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування подій під будівлею парламенту 17 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, це підтримали глави всіх фракцій на засіданні комітету.

"Ми почули питання від "Батьківщини", що вчора сталося, люди обурені і так далі. А я запропонував особисто створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування вчорашніх подій, там постраждали 17 поліцейських, 2 громадські активісти, чи цивільні, тому всі підтримали", - сказав Арахамія.

Він розповів, що Юлія Тимошенко увійде в цю ТСК.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165974
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть хоть одного задержанного фермера или сельского жителя покажут,а то одна титушня и гопота городская.. В Раде создадут ВСК по расследованию столкновений под зданием парламента 17 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1210
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А по расследованию оффшоров ШАН-ПАН-ЗЕ (шановного пана Зеленского) и по его "торговле на крови" с оккупантами ВСК не создадут (Арахамия).
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Вы бы, лучше, отменили свой заговор, о продаже земли, а не комиссии создавали. А то может случится так, что будет не до земли и комиссий.
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Пусть хоть одного задержанного фермера или сельского жителя покажут,а то одна титушня и гопота городская.. В Раде создадут ВСК по расследованию столкновений под зданием парламента 17 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1210
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Допоки ТСК оприлюднить результати, буде ще стільки подій біля ВР. Просто ПУК.
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А по расследованию оффшоров ШАН-ПАН-ЗЕ (шановного пана Зеленского) и по его "торговле на крови" с оккупантами ВСК не создадут (Арахамия).
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Приберить сабакова і це все одразу закінчиться..
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Вы бы, лучше, отменили свой заговор, о продаже земли, а не комиссии создавали. А то может случится так, что будет не до земли и комиссий.
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Громадянин пам'ятай У Раді створять ТСК щодо розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6941 - Використання проти озброєних найманців пет пакетів з олією,мастилами,технічними й господарськими рідинами може допомогти захистити Конституцію
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Повар, тамада і фотограф йдуть по сліду.
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Глеб123 А что этим будет мешать купить еще больше земли, после ее распродажи?
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Ну там не факт что они за неё вообще платят. Много земли было выведено из государственной собственности.
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Треба розслідувати вашу злочинну діяльність. Саме влада порушуючи закон та ************ антинародні реформи попри спротив суспільства винна в сутичках. Народ має право на повстання проти тиранії.
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