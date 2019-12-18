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 Політика України
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Все про:апеляція (258) Дугарь Яна (12)

 Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь на 8 січня

У Київський апеляційний суд не надійшли матеріали у справі щодо обрання запобіжного заходу однієї з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета - Яни Дугарь.

Засідання суду перенесли на 8 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За словами судді, матеріали справи не надійшли з Печерського районного суду Києва. Яна Дугарь була присутня на засіданні, але не давала коментарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165970
 
 
 Топ коментарі
 
"дело" по Киеву идет дольше чем контейнер из США...
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Патриоты, если окажется что Аваков и вправду подтусовал это дело, надеюсь, вы не дадите ему сбежать в Армению?
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Патриоты, если окажется что Аваков и вправду подтусовал это дело, надеюсь, вы не дадите ему сбежать в Армению?
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И надеюсь, не дадите ему за такое отделаться просто отставкой?
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А если окажется, что Аваков прав? Ты должен повеситься?
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"дело" по Киеву идет дольше чем контейнер из США...
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Апелляцию кто подал? Прокурор просил домашний арест, суд удовлетворил, адвокаты не возражали. Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь на 8 січня - Цензор.НЕТ 5454
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доказів немає тому шахраї будуть тупо тягнути час.
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