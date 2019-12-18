 Генасамблея ООН сьогодні розгляне резолюцію щодо Криму

Про це повідомляє місія України в ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"18 грудня Генеральна асамблея ООН розгляне проєкт резолюції про захист прав людини на окупованій території Криму", – йдеться в повідомленні.

Засідання розпочнеться о 17:00 за Києвом.

Серед ключових положень проєкту вимога, щоб російська окупаційна влада припинила політику зміни демографічної ситуації в Криму, насамперед шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення.

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Також в резолюції засуджуються масові затримання активістів і правозахисників, зокрема представників "Кримської солідарності", на основі звинувачень підтримки тероризму.

Крім того, у документі міститься заклик припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлювання думок, зокрема, до початку окупації. Також міститься вимога звільнити усіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на Батьківщину.

У проєкті резолюції засуджується призов на службу в російську армію жителів окупованого Криму.

Також одним з важливих положень документа є заклик до міжнародної спільноти продовжити в рамках міжнародної адвокації засудження порушень РФ прав людини в Криму на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Резолюція набуде чинності після її ухвалення Генасамблеєю ООН.

Як повідомлялося, третій комітет Генасамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо ситуації в АРК вперше застосовано визначення "агресія". "За" проголосували 67 країн, проти 23, утрималися 82.