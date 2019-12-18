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 З 2010 року 4 млн українців емігрували за кордон, - Дубілет. ІНФОГРАФІКА

Безвіз з ЄС істотно не вплинув на кількість українців, які емігрували за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Telegram.

За його словами, еміграція має яскраво виражений циклічний характер. Постійний тренд - вгору.

"Виняток - в 2014 році. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях", - зазначив він.

За словами Дубілета, безвіз суттєво не вплинув на підсумкові показники міграції.

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"Те, що мене здивувало. Безвіз суттєво не вплинув на підсумкові цифри міграції і сальдо. Я це пояснюю тим, що відбувся перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно), і більше - в Європу", - підсумував він.

З 2010 року 4 млн українців емігрували за кордон, - Дубілет 01
З 2010 року 4 млн українців емігрували за кордон, - Дубілет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165964
 
   
 Топ коментарі
 
не за язык а за приверженность россии, и не штрафовать а лишать права голоса, и прав на недвижимость!
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Хотелось бы в это верить, только кацапа хер выгонишь куда. Страны Балтии тому подтверждение. Будет обсирать Украину, язык, веру, ненавидеть все украинское, только хер куда уедет.
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Есть страна Украина и есть государственный язык , если кто то хочет говорить на русском пусть едет в рашку. Дома на кухне пусть хоть на китайском разговаривают а вот во всех гос учереждениях Только на государственном . Школы и выши только на украинском. Не нравится - вали
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с такими чудо-правителями за последние 15 лет я удивлен, что так мало выехало
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Безвиз упрощает пересечение границы. Никакое количество он не будет радикально менять. Непонятно что тут удивительного.
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При нинішньому рівні життя в Україні дивуватися тому, що люди назавжди їдуть з країни не доводиться.
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