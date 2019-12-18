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 Нацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича

Опубліковано заяву Національного корпусу з приводу побиття учасників акції протесту "НІ безвідповідальному продажу землі"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у заяві сказано:

"Сьогодні(17 грудня, - ред.) спецпризначенці жорстоко побили учасників мирної акції протесту, які виступали проти розпродажу української землі.

Це сталося, коли аграрії почали ставити свої намети під стінами Верховної Ради. Поліція почала бити фермерів, активісти Нацкорпусу стали на їх захист.

Частина поліцейських була у масках та без розпізнавальних знаків. Силовики напали без попередження, при цьому діяли особливо цинічно та із застосуванням спецзасобів.

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У результаті одна людина загинула, десятки – звіряче побиті та отруєні сльозогінним газом, чотири активісти потрапили до реанімації, двадцять шість мітингувальників були затримані.

Нагадаємо, 70% українців –- проти відкриття ринку землі. Проте влада, яка обіцяла провести референдум із цього питання, робить усе, щоб проштовхнути розпродаж землі, попри волю народу. Влада йде на злочин, силою розганяючи мирну акцію протесту. Національна поліція є ланцюговими псами режиму.

Цей напад на фермерів стався за вказівкою президента Зеленського та голови його Офісу – Богдана. Володимир Зеленський та Андрій Богдан перетнули "червону лінію", вирішивши діяти в найгірших традиціях Віктора Януковича. Спочатку вони пообіцяли "почути кожного", а потім віддали наказ силою розігнати мирну акцію протесту.

Такі злочини у країні не повинні проходити безкарно –- ні для поліції, ні для міністра внутрішніх справ, ні для президента.

Акція проти розпродажу української землі –- безстрокова і триватиме, поки влада не почує свій народ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165962
 
   
 Топ коментарі
 
Нацкорпус - дітище авакова. Авваков зі своїм дружком білецьким привели до влади ЗЕ.
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«Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали… Он в любой момент бросит эту фигню… Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну», - не сдерживал эмоций отец президента.
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», - подытожил отец Владимира Зеленского.
"У нас хороший язык, русский, или украинский - неважно. Делят там что-то, войну создают… Понимаете, просто так толпа не создается, ее формируют. ... Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (видимо, имеется в виду Парубий. - Ред.) Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?
Вопросы? из интервью отца зе чётко видно что он ВАТНИК, антимайдановец убеждённый. Совок. И вы от его сына хотите независимой процветающей Украины?
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Власть устроила специальную провокацию с драками возле Рады - политолог Декабрь 18, 2019Без рубрикиКомментарии
Нацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича - Цензор.НЕТ 8437А теперь внимательно следим за руками «кукловодов».
Во вторник был намечен митинг возле Рады против продажи земли. Неожиданно в первых рядах там появляются представители Нацкорпуса, контролируемого Аваковым. Которые начинают провокации против полиции, контролируемой все тем же Аваковым.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
- Драка под Радой - генеральная репетиция будущих столкновений, - эксперт
На всю страну показывается картинка: радикалы бьюся против полиции. Камни, палки, слезоточивый газ, кровь. Вызывая у электората Зеленского (да и у всей страны) ужасные воспоминания времен Майдана.
Далее появляется заявление Зеленского: мол, мы видим не мирный митинг против продажи земли, а попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Собственно, та же риторика, которая была у Януковича в 2013 году, когда 1 декабря, подконтрольные власти радикалы, устроили штурм Банковой.
- «Это были не голоса фермеров». Зеленский обвинил в столкновениях под Радой «старые элиты»
Теперь делаем вывод. Аваков в тесной связке с Коломойским-Зеленским устроил специальную провокацию, чтобы дискредитировать протесты против распродажи земли. И это только первый шаг такой дискредитации.
Задача - показать, что реально украинцы не против продажи. А это все некие радикалы и старые политики шатают ситуацию в стране и под Зеленским.
Еще одна задача: напугать украинцев, чтобы они реально не выходили протестовать. Ведь иначе придется находится рядом с неадекватными радикалами и можно пострадать.
Не удивлюсь, если скоро нам расскажут, что протесты против продажи земли организованы Кремлем. И это - месть Путина за некую мифическую жесткую позицию Зеленского в Париже.
В общем, годы идут, а политтехнологии все те же. Как и их основной инициатор и реализатор Аваков.
Как в 2013-2014 годах, так и сейчас…
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ПідтримуюНацкорпус. Лише єдине запитання - навіщо ставити палатки на проїзджій частині вулиці?
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Нацкорпус - дітище авакова. Авваков зі своїм дружком білецьким привели до влади ЗЕ.
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Саме тому Майдан заради них не вийде, щоб їх захистити. За що боролися, на те й напоролися.
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Белецкий - провокатор. Еще неизвестно, чем он там в "Азове" занимался лично. Это политический реванш, попытка снова играть какую-то роль. Если бы у него была народная поддержка, то он не вылетел бы из нардепов на последних выборах. Кстати когда он стал депутатом, то я голосовал за него только потому, что он соперничал со Столаром.
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аваковский посіпака, зачем сорвал мирный протест?
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После каждой подобной акции, бандитов билецкого документировать и тихо, без ненужного пафоса и рекламы сажать. И очень скоро вся эта махновщина закончится.
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Перфоратором яким Нацкорпус довбали вулицю Грушевського не боїшся отримати в дуппіту?
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форму одел, строем ходить начал, национальными идеями прикрылся и думаешь твою суть гнилую никто не разглядит?
ты же обычный гопник на услужении ..., а тому сядешь рано или поздно, но сядешь.
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Бандити білецького - це бандити авакова.
І це махновщина, а керовані конфлікти.
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Білецький із патріота перетворюється на партію сволота - ідуть на всі оплачені акції
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Ніколи він не був патріотом. Згадайте його заклики до конфедерації з кацапстаном.
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не нужно путать патриота националиста и нациста, это две большие разницы ...
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Усадили маланское кодло себе на шею - теперь терпите. Они от земельного дерибана не откажутся.
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земельний дерибан уже 25 років іде!
Підіть в міськраду чи сільраду по земельну ділянку для забудови чи с.г. призначення напишіть заяву і чекайте поки не назбираєте хабарів для покупки цієї безкоштовної народної землі
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Так может порядок навести и персажать тех, кто её дерибанит, а не растаскивать под лозунгом "её всё равно разворуют"?
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Вчера уже все желающие могли увидеть этих "фермеров". Идите лесом.
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"Фермеры" палатки ставили.
Ну да, каждый уважающий себя фермер, посещая акции протеста, всегда берет с собой армейскую палатку и перфоратор, чтобы асфальт долбить.
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Але ж є тільки фото як нацкорпус по-звірячому б'є і розпиляє газ. Де фото-відео озвірівших поліцейських, які б'ють "мирних" мітингувальників?
Нацкорпус , покажіть світу фотодокази
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Не правильно написано
надо писать
Богдан и его слуга Зе.
.а дальше по тексту
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Забули додати - і їх партнери аваков та білецький.
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Так-с, теперь, когда все видели кто первый начал - будет веселье, тут же главное создать образ мстящей жертвы, и тогда любой красный террор простят
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Почему Билецкий никогда не упоминает Авакова? Потому что насосал у него звание полковника. Нацкорпус: Вместо "услышать каждого", Зеленский и Богдан действуют в худших традициях Януковича - Цензор.НЕТ 183
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«Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали… Он в любой момент бросит эту фигню… Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну», - не сдерживал эмоций отец президента.
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», - подытожил отец Владимира Зеленского.
"У нас хороший язык, русский, или украинский - неважно. Делят там что-то, войну создают… Понимаете, просто так толпа не создается, ее формируют. ... Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (видимо, имеется в виду Парубий. - Ред.) Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?
Вопросы? из интервью отца зе чётко видно что он ВАТНИК, антимайдановец убеждённый. Совок. И вы от его сына хотите независимой процветающей Украины?
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Не совок, а хуже - "ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?"
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Может и не никакаго прайса. У них просто есть мусорская крыша и они в свободное время от всяких акций занимаются чем хотят, криминалом там разным, устранием конкурентов, контрабандой, и так д.
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Я имел ввиду продажность в широком смысле.
Продаются женские часики: 1 часик $100 (C).
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Аваков запугивает зелебобку, мразота дырявая пытается усидеть в кресле министра. Зеленелох42, уволь этого гомосека!!!
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билецкий обычный гопник с малолетней титушней. не будет авакова, не будет и этого петуха. он не вышел на акцию, нет капитуляции, потому что там не платили.
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украина теперь театрализованное действие сплошное Нацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича - Цензор.НЕТ 5151 нацжонам приз
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"по поводу избиения участников акции протеста"_________а вот и "мирные" участникиНацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича - Цензор.НЕТ 3182
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Это фермеры колья из заборов повытаскивали. Хорошо, что не с вилами
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Смішно коли ********* "лохи" та "нелохи"...
😂😂
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та нехай. у лахтовцев и налугандонцев сейчас когнитивный диссонанс. в их кубышках с IQ ниже 70 влазит только Майдан = Порох.
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Власть устроила специальную провокацию с драками возле Рады - политолог Декабрь 18, 2019Без рубрикиКомментарии
Нацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича - Цензор.НЕТ 8437А теперь внимательно следим за руками «кукловодов».
Во вторник был намечен митинг возле Рады против продажи земли. Неожиданно в первых рядах там появляются представители Нацкорпуса, контролируемого Аваковым. Которые начинают провокации против полиции, контролируемой все тем же Аваковым.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
- Драка под Радой - генеральная репетиция будущих столкновений, - эксперт
На всю страну показывается картинка: радикалы бьюся против полиции. Камни, палки, слезоточивый газ, кровь. Вызывая у электората Зеленского (да и у всей страны) ужасные воспоминания времен Майдана.
Далее появляется заявление Зеленского: мол, мы видим не мирный митинг против продажи земли, а попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Собственно, та же риторика, которая была у Януковича в 2013 году, когда 1 декабря, подконтрольные власти радикалы, устроили штурм Банковой.
- «Это были не голоса фермеров». Зеленский обвинил в столкновениях под Радой «старые элиты»
Теперь делаем вывод. Аваков в тесной связке с Коломойским-Зеленским устроил специальную провокацию, чтобы дискредитировать протесты против распродажи земли. И это только первый шаг такой дискредитации.
Задача - показать, что реально украинцы не против продажи. А это все некие радикалы и старые политики шатают ситуацию в стране и под Зеленским.
Еще одна задача: напугать украинцев, чтобы они реально не выходили протестовать. Ведь иначе придется находится рядом с неадекватными радикалами и можно пострадать.
Не удивлюсь, если скоро нам расскажут, что протесты против продажи земли организованы Кремлем. И это - месть Путина за некую мифическую жесткую позицию Зеленского в Париже.
В общем, годы идут, а политтехнологии все те же. Как и их основной инициатор и реализатор Аваков.
Как в 2013-2014 годах, так и сейчас…
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Вот именно, им надо не допустить мирных протестов, поставив во главе всяких Билецких, чтобы они уводили в никуда...
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Нацкорпус Авакова
подрался с полицией Авакова
ставки принимает - Космолот Авакова
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А посадят за беспорядки фермеров которые там спокойно рядом стояли.
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там наезд на "старые элиты". думаю, "прилетит" жульке.
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Ялька=Аваков. Та хер их поймёшь. Это или старые "элиты", или спецом чтобы любые акции дискредитировать, может даже их запретить.
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один уже пытался. потом - "в миня стриляли".
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К сожалению, представители Нацкорпуса правы. Те, кто у власти, хотят переломать народ через колено. Дело идет к плохому -новому Майдану. После первого потеряли шельф в Черном море, после второго - Крым и Донбасс. Что будет после третьего? Команда Зеленского выбрала самый плохой путь - вырвать землю у народа любой ценой. А народ готов отстоять свое, тоже любой ценой.
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"вырвать землю у народа"___________разрешив ему(народу) ее(землю) продавать??????????????????
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vad Пусть идут на ...со своим разрешением. Власть не знает статистику, сколько людей против этого "рынка" земли? Тогда в чьих интересах она действует, если большинство против? Сороса? Коломойского? Почему нет желания создать Земельный банк? Почему власть идет по худшему пути - наплевать на мнение людей?
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Цифра 70% высосана из пальца. Нет ни одного источника ее подтверждающего.
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Diogen Gdl Так пусть проведут референдум, как обещал Зеленский. Или очко жим-жим?
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Прикол в том что тем кто землю берет у государства - у тех связи в правительстве, куда обычному человеку путь заказан. Но тут люди рубят сами себе сук на котором сидят с помощью пилы, данной олигархами.
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Плюди сами отрезают меья от возможности иметь аграрный бизнес и стать средним классом. Ловко, петралексеич.
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Суть конфликта можно выразить одной фразой: Аваков Порошенко прортив Авакова Зеленского
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Палёная контора этот корпус....
Не помню ни одной акции, которую бы следовало поддержать...
Помните, после 2004 был такой КУПР ?
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Ревлюція в Румунії 16-12-1989 почалась, коли Чаушеску взявся за землю. Можливо преЗедент цього не знає:

https://censor.net.ua/ua/resonance/3165674/pastor_proty_dyktatora_podvyg_laslo_tekesha_yakyyi_zlamav_rejym_chaushesku
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Нацкорпус то є нацсуки? Якщо так,то я пам*ятаю, що вони творили з Порошенко в часи виборів. Хто ви, мені зрозуміло. Вам не вірю і вас не підтримую. Це ваша вина, це ви створили такі передумови і таку ситуацію в країні.
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Аваков после Майдана проанализировал ошибки предыдущей власти, сделал работу над ними ... и сегодня готов успешно подавить любой мирный протест в зародыше.
А его "Нац Дружины" могут делать любые заявления, цена им грош в базарный день.
Вадик Титушко отдыхает ...
Нацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича - Цензор.НЕТ 4123
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Паковать нацшлюх надо было сразу, зачем довели до стычек?
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Перше питання дозвіл на зібрання і проведення акції був отриманий? Ні?, тоді на якому ососнованії ація проводилась і палатки ставили? Да, тоді поліція повинна відповісти і в першу чергшу міністр. Все. Тепер по основному питанню- продажі землі. Шановні Українці як ви не розуміїте що продажа(ринок) потрібна бо вона значно підвишить вартість землі. Це дасть дійсно покращення для власників паїв. Але для того щоб зараз земля не була скуплена за безцінь треба на 5 років дозволити продавати землю тільки громадянам України, і ні яких юридичних осіб бо земля згідно конституціїї належить народові тоб то фізичним особам с паспортом, а не юридичним особам. Треба сформувати ринок підняти вартість землі до европейського і створити більше свого малого і середнього аграрія. Це буде правильно. А ті хто каже що зовсім не продавати землю і чиї інтереси лобіює "продажна с кососю" і надає ім послуги білецький (провокатор) брешуть вам Українці. Вони захищають свої зверхприбутки які отримують в теперішній ситуації. Білецький теж дограєця... дуже багато на себе бере...
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А что за своего хозяина арсена промолчал?
😀
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Да что тут непонятного, дети Авакова устроили цирк с полицией Авакова, выставляю любые митинги как бандитизм
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цікаво де нацкорпус бабло бере. Кожен з них нехреново одітий, а перед виборами в ВР харя Білецького була на кожному третьому бігборді у Львові!!! Такі самі пез5аоли як і Свобода!!!
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