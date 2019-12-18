 Нацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у заяві сказано:
"Сьогодні(17 грудня, - ред.) спецпризначенці жорстоко побили учасників мирної акції протесту, які виступали проти розпродажу української землі.
Це сталося, коли аграрії почали ставити свої намети під стінами Верховної Ради. Поліція почала бити фермерів, активісти Нацкорпусу стали на їх захист.
Частина поліцейських була у масках та без розпізнавальних знаків. Силовики напали без попередження, при цьому діяли особливо цинічно та із застосуванням спецзасобів.
У результаті одна людина загинула, десятки – звіряче побиті та отруєні сльозогінним газом, чотири активісти потрапили до реанімації, двадцять шість мітингувальників були затримані.
Нагадаємо, 70% українців –- проти відкриття ринку землі. Проте влада, яка обіцяла провести референдум із цього питання, робить усе, щоб проштовхнути розпродаж землі, попри волю народу. Влада йде на злочин, силою розганяючи мирну акцію протесту. Національна поліція є ланцюговими псами режиму.
Цей напад на фермерів стався за вказівкою президента Зеленського та голови його Офісу – Богдана. Володимир Зеленський та Андрій Богдан перетнули "червону лінію", вирішивши діяти в найгірших традиціях Віктора Януковича. Спочатку вони пообіцяли "почути кожного", а потім віддали наказ силою розігнати мирну акцію протесту.
Такі злочини у країні не повинні проходити безкарно –- ні для поліції, ні для міністра внутрішніх справ, ні для президента.
Акція проти розпродажу української землі –- безстрокова і триватиме, поки влада не почує свій народ".
ты же обычный гопник на услужении ..., а тому сядешь рано или поздно, но сядешь.
І це махновщина, а керовані конфлікти.
Підіть в міськраду чи сільраду по земельну ділянку для забудови чи с.г. призначення напишіть заяву і чекайте поки не назбираєте хабарів для покупки цієї безкоштовної народної землі
Ну да, каждый уважающий себя фермер, посещая акции протеста, всегда берет с собой армейскую палатку и перфоратор, чтобы асфальт долбить.
Нацкорпус , покажіть світу фотодокази
надо писать
Богдан и его слуга Зе.
.а дальше по тексту
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», - подытожил отец Владимира Зеленского.
"У нас хороший язык, русский, или украинский - неважно. Делят там что-то, войну создают… Понимаете, просто так толпа не создается, ее формируют. ... Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (видимо, имеется в виду Парубий. - Ред.) Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?
Вопросы? из интервью отца зе чётко видно что он ВАТНИК, антимайдановец убеждённый. Совок. И вы от его сына хотите независимой процветающей Украины?
Продаются женские часики: 1 часик $100 (C).
😂😂
А теперь внимательно следим за руками «кукловодов».
Во вторник был намечен митинг возле Рады против продажи земли. Неожиданно в первых рядах там появляются представители Нацкорпуса, контролируемого Аваковым. Которые начинают провокации против полиции, контролируемой все тем же Аваковым.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
- Драка под Радой - генеральная репетиция будущих столкновений, - эксперт
На всю страну показывается картинка: радикалы бьюся против полиции. Камни, палки, слезоточивый газ, кровь. Вызывая у электората Зеленского (да и у всей страны) ужасные воспоминания времен Майдана.
Далее появляется заявление Зеленского: мол, мы видим не мирный митинг против продажи земли, а попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Собственно, та же риторика, которая была у Януковича в 2013 году, когда 1 декабря, подконтрольные власти радикалы, устроили штурм Банковой.
- «Это были не голоса фермеров». Зеленский обвинил в столкновениях под Радой «старые элиты»
Теперь делаем вывод. Аваков в тесной связке с Коломойским-Зеленским устроил специальную провокацию, чтобы дискредитировать протесты против распродажи земли. И это только первый шаг такой дискредитации.
Задача - показать, что реально украинцы не против продажи. А это все некие радикалы и старые политики шатают ситуацию в стране и под Зеленским.
Еще одна задача: напугать украинцев, чтобы они реально не выходили протестовать. Ведь иначе придется находится рядом с неадекватными радикалами и можно пострадать.
Не удивлюсь, если скоро нам расскажут, что протесты против продажи земли организованы Кремлем. И это - месть Путина за некую мифическую жесткую позицию Зеленского в Париже.
В общем, годы идут, а политтехнологии все те же. Как и их основной инициатор и реализатор Аваков.
Как в 2013-2014 годах, так и сейчас…
подрался с полицией Авакова
ставки принимает - Космолот Авакова
Не помню ни одной акции, которую бы следовало поддержать...
Помните, после 2004 был такой КУПР ?
https://censor.net.ua/ua/resonance/3165674/pastor_proty_dyktatora_podvyg_laslo_tekesha_yakyyi_zlamav_rejym_chaushesku
А его "Нац Дружины" могут делать любые заявления, цена им грош в базарный день.
Вадик Титушко отдыхает ...
😀