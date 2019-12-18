 Сьогодні в Мінську відбудеться перша після переговорів у "нормандському форматі" зустріч Тристоронньої контактної групи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Це перша зустріч Тристоронньої контактної групи після переговорів у "нормандському форматі".

Згідно з домовленостями в Парижі, сьогодні повинні узгодити дату й остаточні списки в'язнів на обмін.

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Крім того, в Мінську будуть говорити і про розведення військ, а саме - на яких наступних трьох ділянках фронту воно відбудеться.

Повинні також оновити план розмінування територій та домовитися, нарешті, як контролювати припинення вогню, яке має запанувати в кінці року.

Як повідомлялося, в комюніке за результатами саміту в "нормандському форматі" зазначено, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ закликають Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх" , починаючи з "всіх встановлених на всіх встановлених".

10 грудня президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про узгодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників з ОРДЛО.

Пізніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі Валерія Лутковська заявила, що Київ в рамках першого етапу обміну "всіх на всіх" розраховує на повернення 77 українських заручників з ОРДЛО.