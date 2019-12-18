Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в сюжеті ТСН.
Це перша зустріч Тристоронньої контактної групи після переговорів у "нормандському форматі".
Згідно з домовленостями в Парижі, сьогодні повинні узгодити дату й остаточні списки в'язнів на обмін.
Крім того, в Мінську будуть говорити і про розведення військ, а саме - на яких наступних трьох ділянках фронту воно відбудеться.
Повинні також оновити план розмінування територій та домовитися, нарешті, як контролювати припинення вогню, яке має запанувати в кінці року.
Як повідомлялося, в комюніке за результатами саміту в "нормандському форматі" зазначено, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ закликають Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх" , починаючи з "всіх встановлених на всіх встановлених".
10 грудня президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про узгодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників з ОРДЛО.
Пізніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі Валерія Лутковська заявила, що Київ в рамках першого етапу обміну "всіх на всіх" розраховує на повернення 77 українських заручників з ОРДЛО.
Оскільки російські військові не дотримуються режиму тиші і продовжують стріляти , а натомість підвозять новітню техніку і **********, треба оголосити, що українські збройні сили будуть вчиняти захист на упередження.
По друге. З приходом пороженця Хомюка припинилась робота з населенням на території ЛуганДонії не підтримується рух здорових протестних сил, не плануються операції у підтримку цих сил.
По третє. Треба поставити питання рубо, альбо рашистські військові поважають рішення міжнародних спостерігачів і не чинять в іх роботі супротиву, альбо українські військові не будуть узгоджувати свої дії по нанесенню вогневої протидії на провокації РФії.
Ніхто не буде різати кинжалами ЛуганДонців. Але поважати себе треба, Якщо ми самі себе не будемо поважати то й мокшанці та обрізані маланці тим паче не будуть.