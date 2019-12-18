EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  2683  37
Матеріали за темою:
Все про:земля (476) Мінекономрозвитку (181) Милованов Тимофій (108) Висоцький Тарас (4)

 Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України планують змінити систему оподаткування землі, щоб боротися з тіньовим бізнесом. За розрахунками уряду, такі зміни принесуть громадам додаткові 13 млрд грн надходжень на рік до місцевих бюджетів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на пресмарафоні "Фінальна версія. Земельна реформа" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

"Бізнесу доведеться платити податки. За різними оцінками є 35-40% тіньового обробітку земель. Є ідея запровадити єдину мінімальну сплату з кожного гектара. 100% іде до місцевого бюджету, що призведе до унеможливлення ухилення від сплати податків. За нашими підрахунками, це має збільшити надходження до бюджету приблизно на 13 мільярдів гривень на рік", — зазначив Висоцький.

Зокрема, у Мінекономіки додали, що подібні зміни не стосуватимуться бізнесу, який справно сплачує податки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський

"З землею дуже легко боротися з тіньовою економікою, бо земля — це актив. Ми через супутник можемо бачити, що там щось росте. Нехай просто кожен заплатить ту саму суму, в залежності від якості землі, звичайно. Це має бути прив’язано до нормативно грошової оцінки", — прокоментував міністр економічного розвитку Тимофій Милованов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165956
 
   
 Топ коментарі
 
В частности, в Минэкономики добавили, что подобные изменения не коснутся бизнеса, который исправно платит налоги.Источник: https://censor.net.ua/n3165956

Це в них жарт такий, чи вони всіх за ідіотів мають?
 показати весь коментар
 
Удивительная вещь. Увеличивают налоги и при этом не могут освоить те ресурсы, что уже собираются. Даже с тем же акцизом на топливо который как бы должен идти на дороги и мешкованием гривны на счетах тергромад. Это не говоря о качестве трат.
 показати весь коментар
 
Каким образом НАЛОГИ влияют на теневой рынок?
Вообще-то по идее чем выше налоги, тем больше в тень уходит.
Занес бабло "нужным людям" и не паришься. Все местное руководство в теме и в доле.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В частности, в Минэкономики добавили, что подобные изменения не коснутся бизнеса, который исправно платит налоги.Источник: https://censor.net.ua/n3165956

Це в них жарт такий, чи вони всіх за ідіотів мають?
 показати весь коментар
 
 
А за одно і збільшать податки за присадибні ділянки... З іншої сторони щось та потрібно робити. Аксіома - не чекай добра простому люду від будь-якої влади.
 показати весь коментар
 
 
Ну то в першу чергу! На то воно й розраховано. З присадибних, легально орендованих. А хто в тіні, там і залишиться. Просто хтось за них має ж заплатити, чи як?
 показати весь коментар
 
 
Стращают увеличением налогов, чтобы зубожилый народ легче согласился избавиться от своей земли.
 показати весь коментар
 
Есть ещё интереснее фраза:"Бизнесу придется платить налоги. По разным оценкам есть 35-40% теневой обработки земель".Источник: https://censor.net.ua/n3165956
Иначе говоря 60-65 % работают не в теневом бизнесе.Вспомните Марк Твена,не дословно:"Половина продавцов нечестные люди."
Последовал протест,требующий опровержения.
На следующий день напечатали:"Половина продавцов честные люди."
Опровержения не последовало.
Словоблудие - это излюбленный приём СМИ и чиновников.
 показати весь коментар
 
Тепер бабло пилятимуть на місцях, а для людей нічого на зміниться.
 показати весь коментар
 
 
Ну разве что стоимость каждого огурца и помидора резко подскочит.
 показати весь коментар
 
 
Удивительная вещь. Увеличивают налоги и при этом не могут освоить те ресурсы, что уже собираются. Даже с тем же акцизом на топливо который как бы должен идти на дороги и мешкованием гривны на счетах тергромад. Это не говоря о качестве трат.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, на заправке чек не допросишься. Я б на месте мера порвал бы владельцев АЗС.
Это конечно если за бюджет переживал, а не за свой карман.
 показати весь коментар
 
Так ты на легальных заправках заправляйся.
 показати весь коментар
 
 
Ну у нас в городе одна Укрнафта.
Но даже когда заправляешься на ВОГе ио БРСМ, чек нужно просить. Не попросишь - не дадут.
 показати весь коментар
 
Мне на КLO раза три возвращали деньги, при чём через пару дней, когда кассир ошибался.
В 5-00 утра в конце смены её/его можно понять и простить.
Отсылал фото чека и просил проверить видео наблюдение. Делов то!
 показати весь коментар
 
Все легко и просто, когда в этом есть заинтересованность и когда этим занимаются.
 показати весь коментар
 
Каким образом НАЛОГИ влияют на теневой рынок?
Вообще-то по идее чем выше налоги, тем больше в тень уходит.
Занес бабло "нужным людям" и не паришься. Все местное руководство в теме и в доле.
 показати весь коментар
 
 
у мародёров Коломойского от земли воюющей Украины слюни до пола.Устроили из Рады восточный базар- первоначально по 200 000 гектаров иностранцам, теперь цену понемногу сбавляют.
 показати весь коментар
 
 
заживем ! Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 1998 скоро . может быть . наверное какие налоги с кого предприятия закрываются не смотря на конец эпохи бедности Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 1998 как только дебилы что то объявят ну на пример вчера объявили конец эпохи рейдества та с утра в родном городе бубочки случился рейдерский захват автостанции Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 598 зебилы!
 показати весь коментар
 
 
НГО є вигаданою цифрою. Вона не відповідає ринковій вартості землі і може бути завищена у декілька разів, а іноді і у десятки!
 показати весь коментар
 
Сергей, я работаю в компании, которая арендует десятки га в Винницкой и Николаевской областях. Знаю на практике. Как у Вас с этим?
 показати весь коментар
 
я не займаюсь с/г землею. Маю іноді справу із землею під забудову, водного фонду, рекреації і т.п... Там рідко питання стоїть про гектари, а тим паче десятки га, але по чесному викупати від органів місцевого самоврядування землі для будівництва (наприклад) супермаркету, багатоповерхівки і т.п., із їх НГО може лише ідіот.
 показати весь коментар
 
Земля в аренде под карьерами. % от НГО и без вариантов.
 показати весь коментар
 
Корыто не должно быть пустым! иначе , для чего они перлись во власть. Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 59
 показати весь коментар
 
 
С тех пор когда земля стала товаром в мире все поменялось . Исчезло рабство и много чего появилось нового. Частная собственность на землю -это пережиток прошлого который навязывают Украине , так как сами не могут от него избавиться .
 показати весь коментар
 
 
И снова поиски алмазов у дупах пересичных хрыстьян!
 показати весь коментар
 
 
Феодально-крепостническая реформа от слуг народа.
 показати весь коментар
 
 
Не знаете? А я вам расскажу - понавыбирают себе в свои громады всякую сволочь, которая всё разворует, и поедут в Киев на Грушевского протестовать против злочынной влады!
 показати весь коментар
 
Нащо ви в громади вибираєте наволоч?
 показати весь коментар
 
Раньше приказу Адского Порошенко, нынче же - по приказу Злобного Зебулона!
 показати весь коментар
 
Вся рехворма економіки в розширені податкової бази. Скоро згадаємо налог на димар, вікно, та фруктові дерева.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору