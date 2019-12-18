 Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати

Про це заявила група правового захисту (адвокати Станіслав Кулик, Костянтин Татарченко, Віталій Галенченко) Андрія Антоненка (Ріффмастер), передає Цензор.НЕТ.
"Вчора відвідали його (Антоненка. - Ред.) В ІТТ (він досі не в СІЗО). Про стан Андрія. Настрій у нього спокійний, тримається, передає подяку всім за підтримку. Він до цих пір не розуміє, чому саме його "призначили" підозрюваним і за що. Андрій не тільки не визнає вини, а й жодного факту, які викладаються. Оскільки ці факти, в тому числі алібі легко перевірити, ми очікуємо від слідства швидкої реакції найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
"За обставинами з підозри. З підозрюваної Юлею Кузьменко Андрій почав спілкуватися на тлі волонтерства, вже після згаданої паном Аваковим події. А саме після того, як їх познайомив її цивільний чоловік, з яким у процесі спілкування на байкерській тусовці вони виявили, що Юля була асистентом під час операції у сина, а потім і свідком під час ДТП, в яке потрапили дружина і діти Андрія. Андрій офіційно заявив для пана Авакова, що ДТП і хворобу серця сина він не організовував", - акцентували адвокати.
"Що стосується інших дійових осіб. Андрій особисто не знає і ніколи з ними ніяких справ не обговорював. Ми припускаємо, що ці люди могли підходити в загальній масі до нього після виступів. Але ми підкреслюємо: жодного разу в житті він не обговорював з ними ніяких питань", - зазначили адвокати.
"Щодо фотографій з цими особами. З Андрієм часто після виступів разом фотографуються люди, але не з усіма він надалі спілкується", - підкреслили захисники Антоненка.
"Інші важливі деталі. Слідчий вчора намагався допитати Андрія, але він змушений був скористатися правом передбаченим ст. 63 Конституції України (тобто відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів). Такий вчинок був обумовлений тим, що його на всю країну вищі керівники поліції, міністр МВС, Генеральний прокурор, а також особисто Президент України в один голос фактично назвали злочинцем. З огляду на це ми припускаємо, що з боку слідчих буде певна упередженість. Андрій надалі даватиме свідчення, але тільки коли переконається в неупередженості слідства. Зараз, з урахуванням наявних у справі матеріалів і гучних заяв у ЗМІ керівництва країни, такої впевненості немає. І наостанок: Попереджаємо владу і громадськість, що наслідком переслідування невинних, зокрема, є безкарність справжніх злочинців", - резюмували адвокати.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Ви особисто пам'ятаєте де ви були у час закладки мини під авто Шеремета?
Впевнений на 99.9% що ні і 99.9% інших людей навряд чи наведуть юридично значимі докази їхнього алібі.
То раз нема залізобетонної аргументації то нащо допомагати рити (або створювати) слідству "факти" проти себе?
Це точно той рівень дискусії, який слід обговорювати? Давайте не будемо інтереси адвокатів плутати із інтересом підозрюваного. Я не приймаю участь у цьому процесі і можу писати неупереджену правду.
Поліграфу бояться не безпідставно звинувачені, а ми, наші колеги - адвокати... подумайте над цим.
"Але я б і сам відмовився його проходити у будь якому випадку - просто щоб не надавати тій стороні можливих додаткових козирів" - будучи невинуватим? Це маразм. Нехай тоді сидить під вартою і чекає вироку. "Хозяин барин"
Тобто цим можна зманіпулювати якщо знати як, що і коли робити.
То повторюсь, нащо давати додаткові сумніви суспільству та додаткові козирі слідчім які і так заряджені мене потопити?
Вилили бруд - доводьте!
Доведете так щоб у нікого не залишилось сумнівів - честь вам і хвала.
А якщо ні - то треба ще зустрічний позов оформити про нанесення шкоди репутації та здерти грошей, щоб таким цирком більше не займались...
Тож давайте з нашого, але краще все ж таки з практики цивілізованих країн (звідки, до речі і прийшов поліграф)
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/krvis_2014_2_14.pdf
Тобто десь так як я і гадав.
Питання не в цьому. Якщо ваш клієнт не бажає скористатись таким класним доказом на власну користь, то навіщо ви закликаєте натовп???
Авакова і Зеленського на нари!!!!!!
Видите же, как человек страдает!
Источник: https://censor.net.ua/n3165954
Как много их в этом грязном деле отметилось.
Ну, вместе веселее будет ответ держать
То есть скорее в церковь пойдут, свечки ставить и молить защиты/помощи, чем к аваковским следакам.
На последнем месте стоят суды, прямо перед ними - органы прокуратуры.
Инджойте.
ай-яй-яй як некрасиво!
Потом вынуждены были отпустить после того, как активисты и журналисты доказали, что он абсолютно не имеет отношения к этому.
Человека отпустили из СИЗО и вообще оставили в покое.
Здесь его блог на эту тему:
Нападение на Катерину Гандзюк. Свидетели утверждают, что полиция арестовала не того человека.
http://deniskazansky.com.ua/napadenije_na_gandziuk/
Ты думаешь что всех подозреваемых обязательно сажают?
Децкий сад!
Его на момент совершения преступления даже не было в Херсоне.
Казанского цитировали тогда многие.
Примеры:
"Эспрессо"
https://ru.espreso.tv/news/2018/08/12/zhurnalysty_utverzhdayut_chto_v_dele_gandzyuk_polycyya_khersona_posadyla_levogo_cheloveka
Его интервью "112"
https://video.112.ua/podozrevaemyy-novikov-ne-byl-v-hersone-na-moment-napadeniya-na-gandzyuk-kommentiruet-kazanskiy-276352.html
В интернете на его блог подписаны почти 90 тысяч человек, они тоже репостили его информацию еще шире.
цирк во главе с Зеленским в роли прокурора
консерва вскрыта, Зеленский кидала
Если бы все были умные, то тюрьмы были бы пустые.
Мне отец, который столкнулся со следователем во времена СССР, описал. как это делается. Следователь вызывал его ( неопытного студента ВУЗа ) к себе каждый день 30 дней подряд и требовал каждый раз писать объяснительную по одному и тому же вопросу. Затем показал первую объяснительную и тридцатую и сказал:"Не сходятся. Ты лжешь следствию".
Отец ответил:"Вы бы еще через год меня вызвали, когда много чего забудется, и сравнивали объяснительные". В конце-концов его оправдали ( вмешалась "Комсомольская правда"). Иначе бы посадили.
Что уже тогда говорить о скептиках....
Для цього ж їх і закрили, щоби попрацювати з ними.
Але - дизентерія хвороба заразна.........вона супроводжується діареєю..
Цією хворобою заразились, і слідчі, і прокуратура оскільки джерелом є свій у дошку прокурор.
Вбивство ніколи не доводиться у суді за косвеними доказами
Бо очко не залізне , бояться гніву який накіпає через їх послуги господарям. Тим більше Беня не задоволений.
и требует пожизненного,
это нормик,
а чел посылает мусоров и нанятого ими Зеленского, то это
да, проблема
я угадал ?
чтобы мусора не перестреляли свидетелей
защиты и не уничтожили улики,
раз за дело взялся президент, то головы
будут отрезать как при кучме ...
Звісно, якщо задум був що може якійсь свідок раптом згадає щось у зв'язку з наведеними доказами - то це треба було робити раніше.
Зараз мало кто що може згадати - справа 100% вісяк, якщо тільки самі виконавці або замовники не захочуть зізнатись.
А для цього треба мати дуже велику мотивацію
Аргументы подозреваемого не выдерживают критики.Первое,на счет его уверенности.Чисто субъективное высказывание, с непонятной аргументацией,причины этой неуверенности.В чем причина?Может какие нарушения были при задержании или пытки,может мину ему подкинули и так далее?
Ну а аргумент с давлением на него президента и министра мвд,так это вааще полный цирк.
Про то,где мину взял,и почему решил ее перепрятать при помощи пособника,полный молчок.
Ну да ладно.Пускай молчит.Думаю в суде ему это зачтется.
P.S И не надо мне включать, что менты сейчас нарисуют ему что хочешь. Дело слишком громкое, чтоб что-то нарисовать.
сам Зеленский предъявил обвинения, теперь бандиты не остановятся ни перед чем
У цій ситуації відмова свідчити є натуральною: його і так ніхто не збирається слухати з метою об'єктивної оцінки, що вже продемонстровано. Адвокати декілька днів не могли отримати доступу до слідчих, усі від них бігали, як від прокажених, затягуючи час. Мабуть, розраховують на те, що підслідчий сам їм дасть якусь соломину, за яку можна буде вхопитись. Тактика мовчання в цьому випадку є розумною.
Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни
остальное бла бла бла