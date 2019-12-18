 Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати

Про це заявила група правового захисту (адвокати Станіслав Кулик, Костянтин Татарченко, Віталій Галенченко) Андрія Антоненка (Ріффмастер), передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відвідали його (Антоненка. - Ред.) В ІТТ (він досі не в СІЗО). Про стан Андрія. Настрій у нього спокійний, тримається, передає подяку всім за підтримку. Він до цих пір не розуміє, чому саме його "призначили" підозрюваним і за що. Андрій не тільки не визнає вини, а й жодного факту, які викладаються. Оскільки ці факти, в тому числі алібі легко перевірити, ми очікуємо від слідства швидкої реакції найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

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"За обставинами з підозри. З підозрюваної Юлею Кузьменко Андрій почав спілкуватися на тлі волонтерства, вже після згаданої паном Аваковим події. А саме після того, як їх познайомив її цивільний чоловік, з яким у процесі спілкування на байкерській тусовці вони виявили, що Юля була асистентом під час операції у сина, а потім і свідком під час ДТП, в яке потрапили дружина і діти Андрія. Андрій офіційно заявив для пана Авакова, що ДТП і хворобу серця сина він не організовував", - акцентували адвокати.

"Що стосується інших дійових осіб. Андрій особисто не знає і ніколи з ними ніяких справ не обговорював. Ми припускаємо, що ці люди могли підходити в загальній масі до нього після виступів. Але ми підкреслюємо: жодного разу в житті він не обговорював з ними ніяких питань", - зазначили адвокати.

"Щодо фотографій з цими особами. З Андрієм часто після виступів разом фотографуються люди, але не з усіма він надалі спілкується", - підкреслили захисники Антоненка.

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"Інші важливі деталі. Слідчий вчора намагався допитати Андрія, але він змушений був скористатися правом передбаченим ст. 63 Конституції України (тобто відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів). Такий вчинок був обумовлений тим, що його на всю країну вищі керівники поліції, міністр МВС, Генеральний прокурор, а також особисто Президент України в один голос фактично назвали злочинцем. З огляду на це ми припускаємо, що з боку слідчих буде певна упередженість. Андрій надалі даватиме свідчення, але тільки коли переконається в неупередженості слідства. Зараз, з урахуванням наявних у справі матеріалів і гучних заяв у ЗМІ керівництва країни, такої впевненості немає. І наостанок: Попереджаємо владу і громадськість, що наслідком переслідування невинних, зокрема, є безкарність справжніх злочинців", - резюмували адвокати.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".



