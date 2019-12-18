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Все про:вбивство (1999) Шеремет (294) Антоненко Андрій (20)

 Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко відмовився давати свідчення слідству до того моменту, поки буде впевнений в неупередженості та об'єктивності розслідування. Цей крок викликаний, за словами адвокатів, тиском на слідство з боку вищого керівництва МВС, поліції, ГПУ і президента України, який проявився під час їхньої пресконференції.

Про це заявила група правового захисту (адвокати Станіслав Кулик, Костянтин Татарченко, Віталій Галенченко) Андрія Антоненка (Ріффмастер), передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відвідали його (Антоненка. - Ред.) В ІТТ (він досі не в СІЗО). Про стан Андрія. Настрій у нього спокійний, тримається, передає подяку всім за підтримку. Він до цих пір не розуміє, чому саме його "призначили" підозрюваним і за що. Андрій не тільки не визнає вини, а й жодного факту, які викладаються. Оскільки ці факти, в тому числі алібі легко перевірити, ми очікуємо від слідства швидкої реакції найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета. ДОКУМЕНТ

"За обставинами з підозри. З підозрюваної Юлею Кузьменко Андрій почав спілкуватися на тлі волонтерства, вже після згаданої паном Аваковим події. А саме після того, як їх познайомив її цивільний чоловік, з яким у процесі спілкування на байкерській тусовці вони виявили, що Юля була асистентом під час операції у сина, а потім і свідком під час ДТП, в яке потрапили дружина і діти Андрія. Андрій офіційно заявив для пана Авакова, що ДТП і хворобу серця сина він не організовував", - акцентували адвокати.

"Що стосується інших дійових осіб. Андрій особисто не знає і ніколи з ними ніяких справ не обговорював. Ми припускаємо, що ці люди могли підходити в загальній масі до нього після виступів. Але ми підкреслюємо: жодного разу в житті він не обговорював з ними ніяких питань", - зазначили адвокати.

"Щодо фотографій з цими особами. З Андрієм часто після виступів разом фотографуються люди, але не з усіма він надалі спілкується", - підкреслили захисники Антоненка.

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"Інші важливі деталі. Слідчий вчора намагався допитати Андрія, але він змушений був скористатися правом передбаченим ст. 63 Конституції України (тобто відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів). Такий вчинок був обумовлений тим, що його на всю країну вищі керівники поліції, міністр МВС, Генеральний прокурор, а також особисто Президент України в один голос фактично назвали злочинцем. З огляду на це ми припускаємо, що з боку слідчих буде певна упередженість. Андрій надалі даватиме свідчення, але тільки коли переконається в неупередженості слідства. Зараз, з урахуванням наявних у справі матеріалів і гучних заяв у ЗМІ керівництва країни, такої впевненості немає. І наостанок: Попереджаємо владу і громадськість, що наслідком переслідування невинних, зокрема, є безкарність справжніх злочинців", - резюмували адвокати.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати 01
Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165954
 
   
 Топ коментарі
 
"Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания следствию до того момента, как будет уверен в непредвзятости и объективности расследования.
Этот шаг вызван, по словам адвокатов, давлением на следствие со стороны высшего руководства МВД, полиции, ГПУ и президента Украины, которое проявилось во время их пресс-конференции."

Источник: https://censor.net.ua/n3165954

Правильно сделал.
И у них же "куча доказательств", зачем им его показания?
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Этим вы и отличаетесь от украинцев. Мы не ждем правды с "северного полюса", поэтому украинцы игнорируют их помойки.
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"мотивом подозреваемых следователи считают социально - политическую дестабилизацию в Украине" - то что не удалось у подозреваемых (или настоящих убийц) - хорошо получилось у следователей.
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Ні. Бо це питання піднімається не так. Підозрюваний має заявити клопотання про призначення експертизи. Якщо слідчий відмовить, потрібно звернутись до слідчого судді і по його ухвалі провести. Натомість адвокати нам якусь муть розповідають? ВОни зробили таке клопотання? Де воно?
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ну так они специально выдвинули тактику "отказа от показаний", типа раз я виновен - вы должны доказать. Если общественность начнет задавать вопросы "почему бы не пройти полиграф" - он скажет "я же отказался сотрудничать с предвзятым следствием!" и "прогрессивная общественность" схавает.
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Це його право, але я особисто і пальцем не поворушу як громадянин, задля його захисту при такій позиції. Раз так, то буду чекати вироку і про ніяку винуватість І НЕВИНУВАТІСТЬ зараз говорити не збираюсь. Бо таку позицію невинуватому не має сенсу обирати!
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Чому це немає? Припустимо у вас немає алібі на цей час (про алібі думають винуваті) та ще й пройшло бозна скільки часу.
Ви особисто пам'ятаєте де ви були у час закладки мини під авто Шеремета?
Впевнений на 99.9% що ні і 99.9% інших людей навряд чи наведуть юридично значимі докази їхнього алібі.
То раз нема залізобетонної аргументації то нащо допомагати рити (або створювати) слідству "факти" проти себе?
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Ну то йди на поліграф, я ж написав!!! Поклади перед слідством висновок експерта, що ти говориш правду і нехай роблять із ним що хочуть! Це доказ! Чому ти сам собі не бажаєш допомогти і сидиш під вартою?
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а раптом у мене буде переповнений сечовий міхур чи ще щось і покаже "неоднозначні відповіді" то на наступній пресконференції таке шоу з циганами влаштують що слідству вже і збирати нічого не доведеться....
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а раптом ти вбивця, і ось ці шоу адвокатів із циганами спрямовані на уникнення ублюдка від відповідальності?
Це точно той рівень дискусії, який слід обговорювати? Давайте не будемо інтереси адвокатів плутати із інтересом підозрюваного. Я не приймаю участь у цьому процесі і можу писати неупереджену правду.
Поліграфу бояться не безпідставно звинувачені, а ми, наші колеги - адвокати... подумайте над цим.
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Вам знайомий принцип що "краще відпустити 10 винуватих аніж засудити одного невинуватого"?
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чи може вам потрібно щоб він почав "стучати" на товаришів, щоб їх притягти якщо не за вбивство то хоча б за перехід на червоне світло?
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поліграф можна спробувати пройти пізніше, коли нервове напруження від арешту спаде та у присутності адвокатів чи близьких людей - так більше шансів. Але я б і сам відмовився його проходити у будь якому випадку - просто щоб не надавати тій стороні можливих додаткових козирів
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Згідний, але заявити клопотання можно і зараз.
"Але я б і сам відмовився його проходити у будь якому випадку - просто щоб не надавати тій стороні можливих додаткових козирів" - будучи невинуватим? Це маразм. Нехай тоді сидить під вартою і чекає вироку. "Хозяин барин"
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Може є деякі деталі моєї біографії (що не стосуються цього вбивства) які я не хочу оприлюднювати. Можна звісно відмовитись відповідати на подібні питання, проте це спричинить хвилювання та викривить подальші відповіді.
Тобто цим можна зманіпулювати якщо знати як, що і коли робити.
То повторюсь, нащо давати додаткові сумніви суспільству та додаткові козирі слідчім які і так заряджені мене потопити?
Вилили бруд - доводьте!
Доведете так щоб у нікого не залишилось сумнівів - честь вам і хвала.
А якщо ні - то треба ще зустрічний позов оформити про нанесення шкоди репутації та здерти грошей, щоб таким цирком більше не займались...
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А потом скажут что полиграфологов "не тех" назначили, заангажированных и заинтересованных, предвзятых и т.д. пипец страна в правовой беспредел падает
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Нема норми "поліграф" в кримінальному законодавстві, пан - невіглас в юриспруденції Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати - Цензор.НЕТ 7926
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Іване є. Я не винуватий що ти тупий в усіх галузях. Це такий собі дар. Бути тупим, в усьому!
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я теж не знав що поліграф є науково обгрунтованим доказом вини або невинуватості і по його показникам людину можна впевнено відправити на електричний стілець (це я фігурально)
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можна навести приклад відомого судового вироку на який вплинуло дослідження на поліграфі? (Бажано не в нашій країні-шапіто)
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давайте в нашій якщо є, проте у нас спотворене законодавство та використовується принцип вибіркового правосуддя, що взагалі не має жодного стосунку до справжнього правосуддя.
Тож давайте з нашого, але краще все ж таки з практики цивілізованих країн (звідки, до речі і прийшов поліграф)
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Звідки прийшов... із США значить. Ну шукати конкретні рішення, я дяки не маю, ось коротенька оглядова стаття, думаю її вистачить для об'єктивного сприйняття.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/krvis_2014_2_14.pdf
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Дякую за цікаву статтю, проте, якщо я правильно зрозумів, то тільки в Польщі використовують його у судочинстві більш-менш без обмежень, в решті країн або як непрямий доказ, або взагалі не у судочинстві, або використовують тільки на користь обвинувачуваного (тобто результат на користь невинуватості зараховується, а якщо результат на користь вини підозрюваного - то ні).
Тобто десь так як я і гадав.
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ні, так використовують в окремих штатах. Решта так як і в нас - за наявності згоди.
Питання не в цьому. Якщо ваш клієнт не бажає скористатись таким класним доказом на власну користь, то навіщо ви закликаєте натовп???
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Пану дебілу скажу, що вірогідність поліграфа - 70%. Він використовується слідчими, але не є безсумнівним доказом вини підозрюваного в суді. Тому раджу пану зняти обісрані штані і добре помити брудну дупу. Щоб не соромитись
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щоб переходити до образ треба навести хоч якісь аргументи на свою користь та й ще не один раз і переконливі. Звідки ви взяли цифру у 70%? Маєте посилання на джерела?
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Полиграф что, панацея? тут два варианта, он откажется от полиграфа что опять таки будет не на пользу, а согласится, и результаты допроса покажут что виновен, адвокат придумает что то про психологическое давление, волнение, не пописял и т.д.
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Чому ви не розглядаєте третій варіант - поліграф підтвердить непричасність ?
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так це теж нічого не доводить. Максимум можна розглядати як непрямий доказ. Хіба ні?
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Аваков і Зеленський - фальсіфікатори!!!!
Авакова і Зеленського на нари!!!!!!
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Ну дайте ему наконец яду!
Видите же, как человек страдает!
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Галоперидола с адреналином, и на благо неньки. Котлован за день выроет.
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"Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, Генеральный прокурор, а также лично Президент Украини в один голос фактически назвали преступником."
Источник: https://censor.net.ua/n3165954

Как много их в этом грязном деле отметилось.
Ну, вместе веселее будет ответ держать Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати - Цензор.НЕТ 2384
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ага якщо не вистачає доказів - давитимуть "авторитетом" (поки що) тих хто звинувачує
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Вон, как уважают украинские граждане судебную систему Украины, на последнем месте стоит в рейтинге доверия.
То есть скорее в церковь пойдут, свечки ставить и молить защиты/помощи, чем к аваковским следакам.
На последнем месте стоят суды, прямо перед ними - органы прокуратуры. Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати - Цензор.НЕТ 8033
Инджойте.

Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати - Цензор.НЕТ 7281
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а знайшов - то ще у жовтні було.... ну-ну
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Видалили мой коментар про те що у *********** зависокий рейтинг і це ще було до нормандії, ринку землі і підвищення тарифів ЖКГ?

ай-яй-яй як некрасиво! Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати - Цензор.НЕТ 6291
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ВЫ, малята, уверены что все дураки и взяли его на ровном месте просто так?
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Ну брали же уже аваковцы человека на ровном месте в деле покушения на Гандзюк и месяц держали в СИЗО.
Потом вынуждены были отпустить после того, как активисты и журналисты доказали, что он абсолютно не имеет отношения к этому.
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Доказывают в суде, а не активисты. Увы.
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Активисты могут показать достоверную информацию о том, где был человек и чем занимался во время совершения преступления.
Человека отпустили из СИЗО и вообще оставили в покое.
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Активно выступал по этому поводу Денис Казанский, давал интервью разным СМИ.
Здесь его блог на эту тему:

Нападение на Катерину Гандзюк. Свидетели утверждают, что полиция арестовала не того человека.

http://deniskazansky.com.ua/napadenije_na_gandziuk/
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Арестовали по подозрению.
Ты думаешь что всех подозреваемых обязательно сажают?
Децкий сад!
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По какому именно подозрению, на основании чего?
Его на момент совершения преступления даже не было в Херсоне.
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Сейчас главные СМИ не газетки, а ТВ и интернет-издания.
Казанского цитировали тогда многие.
Примеры:

"Эспрессо"
https://ru.espreso.tv/news/2018/08/12/zhurnalysty_utverzhdayut_chto_v_dele_gandzyuk_polycyya_khersona_posadyla_levogo_cheloveka

Его интервью "112"
https://video.112.ua/podozrevaemyy-novikov-ne-byl-v-hersone-na-moment-napadeniya-na-gandzyuk-kommentiruet-kazanskiy-276352.html

В интернете на его блог подписаны почти 90 тысяч человек, они тоже репостили его информацию еще шире.
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Этот Казанский был свидетелем отсутствия обвиняемого на месте преступления?
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Что мешает Вам прочитать информацию по ссылкам, которые я даю?
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Информация типа "мне сказал Петя, что ему рассказала Варя, что она видела Женю, который с изменившимся лицом бежал к пруду"?
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Информация подтвердилась, именно поэтому Новикова и освободили.
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попутно поживившись из передачек, которые ему родственники носили
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и где вы увидели суд ?
цирк во главе с Зеленским в роли прокурора
консерва вскрыта, Зеленский кидала
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Наличие мины - это скорей свидетельство того, что он невиновен по этому делу, и следакам пришлось прибегать к подбросу улик. "Нормальный" убийца вряд ли хранил бы дома взрывчатку после того, как его сообщников вызвали на допрос, и после того, как сообщники самозастрелились.
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90% убийц - тупые, и попадаются на таких проколах.
Если бы все были умные, то тюрьмы были бы пустые.
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а ще бакенбарди поголив в день закладки а на фото через 2 дні знову відростив
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може це 90% мусорів тупі і тому займаються підробкою улік та силовим вибиванням необхідних їм показань?? Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати - Цензор.НЕТ 1038
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Если бы не был замешан,то спокойно ответил на интересующие вопросы,ведь обвинение в убийстве,а не проезд зайцем в трамвае.
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Если следователь заинтересован в раскрытии преступления - с ним нужно сотрудничать. Если его интерес тебя посадить, чтобы закрыть дело - он враг, он потом использует твои слова против тебя.
Мне отец, который столкнулся со следователем во времена СССР, описал. как это делается. Следователь вызывал его ( неопытного студента ВУЗа ) к себе каждый день 30 дней подряд и требовал каждый раз писать объяснительную по одному и тому же вопросу. Затем показал первую объяснительную и тридцатую и сказал:"Не сходятся. Ты лжешь следствию".
Отец ответил:"Вы бы еще через год меня вызвали, когда много чего забудется, и сравнивали объяснительные". В конце-концов его оправдали ( вмешалась "Комсомольская правда"). Иначе бы посадили.
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где вы видели следоавателей не врагов ?
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мусора мрази, они только для своих нужд собирают информацию
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Даже на закрытых встречах с лояльными по мнению Авакова-Геращенко журналистами, блогерами не помогают им убедить их в виновности арестованных.
Что уже тогда говорить о скептиках....
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Визнання вини царина доказів!!!!!!!
Для цього ж їх і закрили, щоби попрацювати з ними.
Але - дизентерія хвороба заразна.........вона супроводжується діареєю..
Цією хворобою заразились, і слідчі, і прокуратура оскільки джерелом є свій у дошку прокурор.
Вбивство ніколи не доводиться у суді за косвеними доказами
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Хіба що треба розкрити "підпал Рейхстагу" і визначити добровільний рух по захисту України від агрессора поза законом.
Бо очко не залізне , бояться гніву який накіпає через їх послуги господарям. Тим більше Беня не задоволений.
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Невиновные так себя не ведут. По крайней мере мог бы попытаться вспомнить где был в тот момент.
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точно, Зеленский , как президент , объявляет их убийцами
и требует пожизненного,
это нормик,
а чел посылает мусоров и нанятого ими Зеленского, то это
да, проблема
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Жизнь вообще не справедливая штука. Тем более жизнь в нашей стране. Но если чел попал в такую ситуацию, то он должен сделать все максимально от себя зависящее, чтобы разбить обвинения. А позиция - доказывайте, ничего говорить не буду - это, извините, позиция преступника.
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вы наверное смотрите «милицейскай с руплёвки» ?
я угадал ?
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сейчас главное алиби не светить до «суда имени зиленского»,
чтобы мусора не перестреляли свидетелей
защиты и не уничтожили улики,
раз за дело взялся президент, то головы
будут отрезать как при кучме ...
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у нас презумпця невинуватості - це поліція має довести, що він влаштував, а не він виправдовуватись через те що телефони були вимкнені.
Звісно, якщо задум був що може якійсь свідок раптом згадає щось у зв'язку з наведеними доказами - то це треба було робити раніше.
Зараз мало кто що може згадати - справа 100% вісяк, якщо тільки самі виконавці або замовники не захочуть зізнатись.
А для цього треба мати дуже велику мотивацію
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позор Зеленскому, кидале и брехуну
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Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания следствию до того момента, как будет уверен в непредвзятости и объективности расследования. Этот шаг вызван, по словам адвокатов, давлением на следствие со стороны высшего руководства МВД, полиции, ГПУ и президента Украины, которое проявилось во время их пресс-конференции.Источник: https://censor.net.ua/n3165954

Аргументы подозреваемого не выдерживают критики.Первое,на счет его уверенности.Чисто субъективное высказывание, с непонятной аргументацией,причины этой неуверенности.В чем причина?Может какие нарушения были при задержании или пытки,может мину ему подкинули и так далее?
Ну а аргумент с давлением на него президента и министра мвд,так это вааще полный цирк.
Про то,где мину взял,и почему решил ее перепрятать при помощи пособника,полный молчок.
Ну да ладно.Пускай молчит.Думаю в суде ему это зачтется.
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Та насрать, його право гарантовано Конституцією. Хай слідчі самі працюють, ніхто не забов'язаний їм допомагати.
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Странная позиция, если не виновен. Надо защищаться, представлять убедительные доказательства своей невиновности, а не включать игнор. Этим он только подтверждает выводы следствия.
P.S И не надо мне включать, что менты сейчас нарисуют ему что хочешь. Дело слишком громкое, чтоб что-то нарисовать.
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он не даёт мусорам возможности устранить свидетелей и доказательства невиновности,
сам Зеленский предъявил обвинения, теперь бандиты не остановятся ни перед чем
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На засіданні суду, де вирішувався запобіжний захід, пан Антоненко звернув увагу судді Вовка на те, що об'єктивно не є подібним до особи на відео: інша статура, інше волосся на тварі, інша форма ушей. Яка була реакція суду? Жодної. Як казав мій дідо, "ні насеру, ні дякуй". На тому ж засіданні він заявив, що белетристика про "велич арійської раси" в підозрі є абсурдною, бо поміж його предків є євреї. Реакція? Жодна. Далі сім осіб посвідчили, що в ту ніч Антоненко знаходився з ними. Реакція? Знову ж "ні насеру, ні дякуй". Не було навіть найменшої спроби оцінити (спростувати, підтвердити, поставити під знак запитання) арґументи Антоненка та свідків.
У цій ситуації відмова свідчити є натуральною: його і так ніхто не збирається слухати з метою об'єктивної оцінки, що вже продемонстровано. Адвокати декілька днів не могли отримати доступу до слідчих, усі від них бігали, як від прокажених, затягуючи час. Мабуть, розраховують на те, що підслідчий сам їм дасть якусь соломину, за яку можна буде вхопитись. Тактика мовчання в цьому випадку є розумною.
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Если супержлоб Порошенко расщедрился на 19 миллионов за человека, который знал, что бронежилеты пробиваются гвоздем, но все равно отправил их в армию, то, значит, следы ведут к самому Порошенко. К сожалению, у новой власти нет политической воли загнать этого морального урода под шконку, это ее погубит
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похоже Зеленскому что то подарили, ...
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О чём можно рассуждать не имея на руках материала следствия.
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Зе та Аваков самі перетворили цю справу на політичну з невідомими для них самих наслідками.
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Там все просто, Зеленський дав йому час до Нового року аби показати надійні результати. А, якщо Аваков перестане бути міністром МВД то, йому буде дуже скрутно. Втратить бізнес і буде ховатися від "колекторів".
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брехня - пецеаналы эту хрень ваяют
остальное бла бла бла
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Молодець, так і треба. Якщо ви мене звинувачуєте то, надавайте докази і ніхто не забов'язаний свідчити проти себе і допомагати слідакам знайти хоч щось аби не виглядати дурнями. Будь-який слідчий ще до арешту впевнений в вашій вині і в кожному слові шукає виключно щось, що допоможе звинуватити хоч в чомусь. Якщо ви думаєте що, надаєте слідчому докази своєї невинності то, ви помиляєтесь. Слідчий тільки дивиться на чому вас впіймати. Ніколи не говоріть кого ви знаєте чи не знаєте. Хай замість вас з представниками влади спілкується адвокат. І ніколи не брешіть це, гарантована стаття, навіть якщо ви доведете свою непричетність до справи в якій вас звинувачували. Кожен шиє сам собі статтю своїми устами.
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