 Не обманювати самого себе, поважати батьків і працювати, - Зеленський поділився секретами успіху зі студентами в Баку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Діти, які вивчають в освітньому центрі українську мову, продемонстрували свої знання, заспівавши президентському подружжю відому українську пісню "Одна родина".
Студенти та громада цікавилися ситуацією на Донбасі та щиро бажали Україні миру.
Спілкуючись зі студентами, Володимир Зеленський поділився секретами успіху.
"По-перше, не можна брехати самому собі. По-друге, треба поважати тих, хто тебе народив. І ще – працювати щодня", – сказав Президент.
Президентське подружжя поспілкувалося зі студентами-українознавцями та слухачами недільної школи.
https://enigma.club/articles/zelenskiy-pobuduvav-sobi-dorogu-do-maetku-bez-dozvolu-ta-proekta-pryamo-po-zemli-zhiteliv-s-roslavichi-video
Зеленський побудував собі дорогу до маєтку без дозволу та проекта прямо по землі жителів с. Рославичі (Відео)
Ну що, шановні, журналісти розповіли нам про чергові факти того, як скінчилась "епоха бідності" для одного коміка. Стало відомо, що спеціально для Зеленського до його маєтку під Києвом була побудована приватна дорога, причому без дозволу не тільки місцевого самоврядування, а просто навіть не спитав власників землі, по котрій йде дорога. Хоча, судячи з інтерв'ю тата Зеленського, його з дитинства привчали не звертати уваги на, цитата, - "тупу біомасу".
Подробиці у відеосюжеті.
хреньдорожку
Че-то сразу вспомнилась дорога с резиновым покрытием до маетку Януковича (чтобы царскую жопу не сильно трясло), которую моментально построили как только тот стал Презом
Илларионов: На Нормандской встрече Украина проиграла России со счетом 26:0
Для тех кто ещё не понял кто такой зеленский и его окружение...
Оно ни одного дня не прожило без лжи, советы брехунов действуют только на идиотов.
Слухай сюды, потеряйся , так же как и потерял свой аквафреш , троль без опознавательных знаков.
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», - подытожил отец Владимира Зеленского.
"У нас хороший язык, русский, или украинский - неважно. Делят там что-то, войну создают… Понимаете, просто так толпа не создается, ее формируют. ... Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (видимо, имеется в виду Парубий. - Ред.) Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?
Вопросы? из интервью отца зе чётко видно что он ВАТНИК, антимайдановец убеждённый. Совок. И вы от его сына хотите независимой процветающей Украины?
а зебилов НАДО и ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ))))
😂
Его приглашали в саму! рассию давно.
во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.