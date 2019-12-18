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Все про:Азербайджан (121) Зеленський (3909) студенти (162)

 Не обманювати самого себе, поважати батьків і працювати, - Зеленський поділився секретами успіху зі студентами в Баку

Під час офіційного візиту до Азербайджану Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Діти, які вивчають в освітньому центрі українську мову, продемонстрували свої знання, заспівавши президентському подружжю відому українську пісню "Одна родина".

Студенти та громада цікавилися ситуацією на Донбасі та щиро бажали Україні миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Смачно по-українськи!" - Зеленський показав українські продукти в магазині в центрі Баку. ФОТО

Спілкуючись зі студентами, Володимир Зеленський поділився секретами успіху.

"По-перше, не можна брехати самому собі. По-друге, треба поважати тих, хто тебе народив. І ще – працювати щодня", – сказав Президент.

Президентське подружжя поспілкувалося зі студентами-українознавцями та слухачами недільної школи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165952
 
   
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Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
https://enigma.club/articles/zelenskiy-pobuduvav-sobi-dorogu-do-maetku-bez-dozvolu-ta-proekta-pryamo-po-zemli-zhiteliv-s-roslavichi-video

Зеленський побудував собі дорогу до маєтку без дозволу та проекта прямо по землі жителів с. Рославичі (Відео)

Ну що, шановні, журналісти розповіли нам про чергові факти того, як скінчилась "епоха бідності" для одного коміка. Стало відомо, що спеціально для Зеленського до його маєтку під Києвом була побудована приватна дорога, причому без дозволу не тільки місцевого самоврядування, а просто навіть не спитав власників землі, по котрій йде дорога. Хоча, судячи з інтерв'ю тата Зеленського, його з дитинства привчали не звертати уваги на, цитата, - "тупу біомасу".
Подробиці у відеосюжеті.
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Брехливе і нікчемне створіння ще щось там вякає про повагу до батьків після того, як порівняло свою маму з порноактрисою? 😕
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Для меня Зеленский -не президент,На данном этапе в Украине власть оккупирована кремлевским прихвостнем ...
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Не обманывать самого себя, а только нечистивых гоев, как предписано Торой
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Для меня Зеленский -не президент,На данном этапе в Украине власть оккупирована кремлевским прихвостнем ...
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Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
https://enigma.club/articles/zelenskiy-pobuduvav-sobi-dorogu-do-maetku-bez-dozvolu-ta-proekta-pryamo-po-zemli-zhiteliv-s-roslavichi-video

Зеленський побудував собі дорогу до маєтку без дозволу та проекта прямо по землі жителів с. Рославичі (Відео)

Ну що, шановні, журналісти розповіли нам про чергові факти того, як скінчилась "епоха бідності" для одного коміка. Стало відомо, що спеціально для Зеленського до його маєтку під Києвом була побудована приватна дорога, причому без дозволу не тільки місцевого самоврядування, а просто навіть не спитав власників землі, по котрій йде дорога. Хоча, судячи з інтерв'ю тата Зеленського, його з дитинства привчали не звертати уваги на, цитата, - "тупу біомасу".
Подробиці у відеосюжеті.
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Это все провокация порохоботов, на самом деле то велосипедная дорожка, по которой каждый день ездит на роботу Голобородько и местные жители все довольны, шо ******..они всю жизнь хотели, чтобы по их земле проложили такую хрень дорожку

Че-то сразу вспомнилась дорога с резиновым покрытием до маетку Януковича (чтобы царскую жопу не сильно трясло), которую моментально построили как только тот стал Презом
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Брехливе і нікчемне створіння ще щось там вякає про повагу до батьків після того, як порівняло свою маму з порноактрисою? 😕
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Цікаво, у чому воно успіху досягло? У брехні, маніпуляції, мімікрії? А! Ще у грі на традиційному музичному інструменті нетрадиційним способом! Невже у цьому є заслуга батьків?
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Не обманывай себя зелебоба,освободи Украину от своего присутствия,даже дурковатых 73% лохов уже нет,остались откровенные враги или проплаченные.
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Детки, не слушайте Скомороха. Сами скоморохами станете. Оно вам надо?
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І додати нічого! Себе ж він не обманює і батьків своїх любить... А щодо решти "біомаси" (чи як там його батько людей назвав), то "я вам нічєго нє должєн"
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Себя обманывать нельзя - других можно. Почти по талмуду.
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Всё неправильно сказал. Мы, порохоботы, категорически против. По соевому правильно так: обманывать себя и других, не уважать родителей и не работать каждый день.
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Хочешь не обманывать себя,выслушай зеленского и понимай все наоборот.
Оно ни одного дня не прожило без лжи, советы брехунов действуют только на идиотов.
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гражданочка, у вас в слове "порошенко" 9 ошибок.
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у тебя мания преследования, кацап?
Слухай сюды, потеряйся , так же как и потерял свой аквафреш , троль без опознавательных знаков.
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это вы не обо мне,но каждое слово о себе написали.
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зеленський перерахував тези, особливо ненависні порохоботам
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«Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали… Он в любой момент бросит эту фигню… Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну», - не сдерживал эмоций отец президента.
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», - подытожил отец Владимира Зеленского.
"У нас хороший язык, русский, или украинский - неважно. Делят там что-то, войну создают… Понимаете, просто так толпа не создается, ее формируют. ... Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (видимо, имеется в виду Парубий. - Ред.) Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?
Вопросы? из интервью отца зе чётко видно что он ВАТНИК, антимайдановец убеждённый. Совок. И вы от его сына хотите независимой процветающей Украины?
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Так, кто или что мешает папаше этого/, так называемого президента, приехатьв Киев и сказать это в лицо самому Парубию или самому Порошенко? Или денег на билет не хватает от К.Рога до Киева и обратно?
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Ну, судя по комментариям шоколадок на Цензоре, "биомасса" это еще мягко сказано.
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Пойду еще рошенку куплю, не понимаю каким деревом надо быть чтоб вообще смотреть квартальный мочеполовой юмор, не то что деньги платить!
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Не обманывать самого себя, уважать родителей и работать, - не платя налогов в Украине выводя деньги от концертов и проката сериалов в кипрский офшор, а так же выводя, точнее ворую, деньги вкладчиков ПриватБанка в сговоре с Беней.
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Чистить зубы по утрам, сиськи брить, проветривать шкаф...Как интересно! А про рояль и исусство его освоения оно студентам не рассказывало!? "По-приколу" - типа.. чисто...
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себя обманывать низззя,
а зебилов НАДО и ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ))))
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Не в бровь , а в глаз! Прям "Капитан Очевидность"! И как это до него никто до этого не додумался? Золотые слова! Нужно записать, что бы не забыть и взять на вооружение.
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Не нудите. Коммерческого успеха Зеля добился.
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как отец я защищаю своего сына. Он быстро все хватает. Он умный человек.
Его приглашали в саму! рассию давно.

во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
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Яка хата,- такий й тин. Який батько,- такий й син...Вікова українська мудрість... Звідсіля і Україна-порноактриса, і українці-хохли, і "сєньор-голодомор", і ібанітові палички...З наролдження виховували цього вилупка у зневазі до України і всього українського...Сєпарська сциклива наволоч!
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Коли Зєля стояв за фно з піднятими руками і спущеними штанами він не обманював себе,бо знав що то не яйця стукають по клавішам,а звучить фонограма...А от ми думали навпаки і з гордості за нього обрали його презом...Бо хто ще так міг?..Обманулись...Тому він правий - себе не обманюй - обманюй інших...
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