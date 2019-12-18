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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:судова реформа (911) суддя (998) звільнення (744) Євромайдан (561) Вища рада правосуддя (279) ВККСУ (346) Маселко (33)

 ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко. ФОТО

Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю, яка заарештувала під час Євромайдану побитого фотографа Сергія Нужненка, Валентину Маліновську. Громадські активісти побоюються, що ВРП відмовиться звільнити також суддю Саніна, який заборонив Євромайдан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

"Вища рада правосуддя знущається з усіх нас з особливим цинізмом. Сьогодні ВРП відмовилась звільнити суддю Шевченківського суду Києва МАЛІНОВСЬКУ Валентину Миколаївну. Ця суддя 03.12.13 року кинула за грати фотографа Сергія Нужненка, якого звіряче побили беркути 01.12.13. Навіть Вища кваліфкомісія ще у квітні минулого року визнала її такою, що не відповідає займаній посаді і надіслала у ВРП подання про звільнення Маліновської. Півтори роки ВРП тягнула і нарешті вирішила. А що, маски вже давно скинули, навіщо далі ховати свою суть? Ну і маленький нюанс - невістка судді Маліновської вже тривалий час працює керівником відділу у .... Вищій раді правосуддя", - розповів адвокат.

"До речі, 19 квітня ВРП буде розглядати питання про звільнення відомого судді Саніна, який заьоронив Майдан. Його теж вже півтори роки як мали звільнити.

Спершу думав, що з нього вчергове зроблять сакральну жертву, але тепер думаю, що і йому нічого не загрожує. Такі судді як Маліновська та Санін потрібні ВРП", - додав Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко

"Про затримання і суд над Сергієм Нужненком в інтерв'ю Громадському:

1 грудня 2013 року в Києві в ході зачистки вулиці Банкової від демонстратів працівниками "Беркута" були затримані і по-звірячому побиті 9 осіб, серед яких був і Сергій Нужненко. Пізніше всіх їх назвуть "в'язнями Банкової". Сергій Нужненко згадує ті події і розповідає про те, як просувається розслідування у вже його справі.

Сергій Нужненко: Мене звинуватили в тому, що я власноруч побив 70 працівників "Беркута". Бив я їх, очевидно, фотоапаратом і планшетом, які чомусь залишилися цілими.

Наталя Соколенко: А як на це реагували судді?

Сергій Нужненко: розглядати мою справу суддя Маліновська допомагала прокурорам, слідчим. Вийшла дуже смішна історія. Згідно з рапортом, мене затримали о шостій годині вечора на Банковій, але згідно з другим протоколом, мене затримали о першій годині ночі вже в лікарні на Братиславській. Коли суддя почула від слідчого і прокурора підтвердження, що мене два рази затримували, вона просто посміхнулася і продовжила далі свою справу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ: В справах Євромайдану визнали винними 59 осіб

І ще статті про таких суддів і Нужненка: тут і тут.

ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого беркутівцями під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко 01

Суддя Маліновська

ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого беркутівцями під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко 02

Побиття фотографа Сергія Нужненка

ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого беркутівцями під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко 03
ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого беркутівцями під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко 04
ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого беркутівцями під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко 05
ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого беркутівцями під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165950
 
   
 Топ коментарі
 
Був дзвінок з Банкової.
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Невже так складно - звільнити всіх суддів і довічно заборонити їм претендувати знову на посади суддів.
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Невже так складно - звільнити всіх суддів і довічно заборонити їм претендувати знову на посади суддів.
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Польща намагається прийняти такий закон, так Європа здійняла вереск аж до виходу з ЄС. Десь так.
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Польша пытается этим подмять под ГП назначение судей, чтобы назначить 50% судей лояльных "правильной" партии. Там не вой нужно поднимать, а выгонять нахрен за такое.
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Нет плять будут назначать судей лояльній такой опозиции на подобии банді януковича!
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А цю всп не свинарник створював? Іщо заважало свинарнику за п"ять років звільнити і притягнути суддю маліновську? ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9394
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а що заважає зараз твоєму зелі ?
він же звільняє всіх
може переконання антимайданщика ?
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Зеля такий мій як і твій,і він на майдані не був,і не клявся що притягне всіх винних,а що заважало майданеру потроху і порубію коли були при владі п"ять років притягнути всіх винних.Де справи і де покарані? Натомість зробили таку судову реформу і створнили таку всп що гірше ніж при шлепері. ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1857
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каломойський з авакяном і нарітним фронтом, батьківщиною і бувшими регіоналами
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Потрох зі свинарчуками п"ять років нікого не притягував,а ти хочеш щоб зеля за пів-року й до тебе добрався ? Прийде черга і до всп і суддів і прокурорів і тд і тп.
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Виктор Пользователь, а як там слідство НАБУ по Гладковському не проясниш? Докази всі зібрали? До суду справу вже передали? Бубочка брифінг провів? ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8552 Шо, вср"лася нова влада?
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а коли ж вже до Бєні черга підійде? Все ж є проти нього...бубочці ще, мабуть, 10 днів треба, а то він ще й одного роу не президент, все не вистачає часу
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всьо...свинарника немає,є клоун-балабол. що заважає йому розігнати свинарник?
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Так вже почав, тому Порох і Дубневич почали майно і бізнес на дітей переписувати...
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"А цю всп не свинарник створював" уявіть собі ні. ВСП -це колегіальний орган тобто склад сформований із представників: суддів (обирає з"їзд суддів), прокурорів (обирає конференція), адвокатів (обирає з"їзд адвокатів), представники вишів, і лише одну особу призначає Президент. Президент не може без згоди ВСП звільнити суддю.Прийміть до уваги, що більшість членів ВСП- це пташенята Портнова, Ківалова
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Нікому більше цього не кажіть в не вважайте себе розумним а когось дурнями.Маючи повну владу в країні свинакрник пальцем не поворухнув щоб щось поміняти бо ці фемідні холуї їх влаштовували.Вони ж вважали що прийшли на завжди? Інакше яке виправдання що досі перацюють ті судді прокурори і недобита беркутня?
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деточка! разве тебе не ведомо, КТО и КАК набирал в "Высший совет правосудия"????
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Вся нынешняя власть антинародна, преступна и такие судьи сейчас под их прикрытием.
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А під чим була ця суддя минулі п"ять років? Теж невістка всралась
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Саме Богдан і Ко і намагається нині розігнати ВРП. А ВРП заробляє під занавіс все можливе бабло.
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Если нельзя выкинуть слово из песни, то следует выкинуть всю песню.
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Надо срочно воскрешать Сашка Білого. 😡
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правильно Зеленський хоче розігнати нахрін цю ВСП
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Це який саме ВСП? Набраний Зе-бандою з прихвостнів Коломойського, чи таки потужно реформований сивочолим гетьманом?
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Патріоти, активісти, волонтери, фронтовики - це ворог зеленої вати. Для влади вони злочинці. І ця влада ніколи не покарає суддю, який карає ворога.
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це вороги, як цієї так і всіх попередніх влад.
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Ну просто( ОТКАЗАЛСЯ),потому что за неправилтное решение в виде" отказался" нет уголовной ответственности
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Думаю ,следующий Майдан сделает выводы и будет отправлять таких "судей" прямо на суд божий. Вера людей в закон это та ветка на которой сидят судьи и прочие законники. Такие как Малиновская активно ее пилят. Ну ладно одна гниль попалась, но остальные судьи то чего молчат? Эта ситуация подрывает авторитет всей судебной системы.
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Досвід попередніх років говорить що, чиновникам нічого не загрожує.
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В Украине вся судебная система прогнившая, враждебная народу, если и появляется честный судья - его быстро убирают
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Цінний кадр для всіх папєрєднікав і для нинішньої влади згодиться, а судова кліка своїх не здає.
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Ворон ворону глаз не выклюет.
Своя рубашка ближе к телу
Рука руку моет, вор вора кроет.
Шито - крыто...
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"Богдан распорядился", "Пеця бережно сохранил", Зеля продолжает традиции. Все они чувствуют поддержку большинства, а мы не большинство. Честно признаем: совкодрочеров, русофилов, ностальгирующих за рукой барина с плетью, кормящего челядь объедками - большинство. Посмотрите вокруг, как ведёт себя основная масса: о чём говорит на работе, в транспорте, на рынке. На хрен никому ничего не надо!!! И не будет надо!!! Только когда иногда меньшинство доведено до кипения и агрессивно до такой степени, что его начинают бояться ВСЕ, начинаются подвижки. Вспомните как работала Верховна Рада после майдана? Результативно! Накал остыл, большинство захотело дружбы с рашкой. Эти судейские кадры ценны бали Свинохряку, Пете, ценны, Зеле. Они улыбаются, потому что чувствуют свою нужность, и за ними большинство серой массы, которой всё по "барабану!!!" Война влияет? Да никак не влияет? ****, пока не передохнут все, кто видел пионера, будем бултыхаться в дерьме. Не хочется? И мне не хочется!! А оно, *****, рядом и его можно только убить! Для особо ранимых - дождаться их смерти (естественной убыли и высыхания дерьма под землёй).
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>>пока не передохнут все, кто видел пионера

полностью не передохнут. у них есть дети, воспитанные в их же традициях. но надежда есть. у подрастающего поколения есть пример Майдана.
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...собственноручно избил 70 работников "Беркута". Затем на развалинах часовни...
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І чому дивуватися. В окружному Адмінсуді Києва виявлене організоване злочинне угруповування (памятаєте прослуховування Вовка?), і що? Вони своїх не здають, а в цього судді просто є необхідні зв'язки або покровитель.
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А 5 років президентства Порошенка вони так и працювали? А поцреоти п'ять років мовчали. Це і є перемога олігархів і вони пішли в наступ. Корито forever and ever.
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оргвывод по прдажной судейской ОПГ в Украине очевиден-суды присяжных и наемные европейские/американские арбитры.
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А Портнова на нары? Это он тогда судами управлял. Сейчас по всей видимости тоже управляет если активистов снова начали сажать по липовым обвинениям.
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она посадила фотографа в тюрьму, чтобы понадежнее спрятать от беркута и защитить от избиений
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рехВормі Вошьдя "впроваджуються", аж гудуть..
зекоманда, ви - клоуни.. тільки несмішні, для клоуна це - трагедія, а для людей - втрата часу та грошей
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Помню после майдана модно было судей, прокуроров и разный продажный мусор забрасывать по месту назначения - в мусорные баки, хорошее было начинание...
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Раки з'їдять і зашкваряться - тобто перетворяться на півнів. А якщо потім хтось наловить і з'їсть з пивом таких раків-півнів? Теж зашквар!
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Очевидно, що всіх100 % суддів треба звільнити. Підстави для цього є. Хто зробить цей крок? Порошенко міг то зробити, а не став. Цей того зробити не може, бо немає післяреволюційної людської злоби на суддів. І вони швиденько скинуть Президента.
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нужен разгон и переоснование партийно- кликушечного госуправления ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4130
пока не разгоним - будем видеть рожи ментов-понтов,прокуворов и алкопрокуВоров ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9377 ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9377 ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9377
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мама судья, папа судья, сыночек прокурочик....
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Дык судья ж ишо пригадицца! Такие судьи завсегда в спросе
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мудьи должны жить по-новому как шерсть и бпп
там все свои люди!!! ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1518
спасибо свинам за очередную рехворму!!!! ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5789 ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5789 ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5789 ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5789
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"ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого "беркутовцами" во время Евромайдана фотографа Нужненко" - уволить этот ВСП без выходного пособия.
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а кто это будет делать песики? и их попличники с за жиддя?
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Когда в судах исчезает Закон - появляется мистер Линч.
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А чого б бубочці зі світою не відвідати Вищу раду правосуддя і не провести спільний брифінг? ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4703
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После того, как США вчера осудили действия протестующих - не думаю. Потому что без санкции штатов митингующие становятся не "повстанцами", а "террористами", за стрельбу по которым становятся не "карателями", а "борцами за высшие ценности".
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Нічого, скоро бубочка із камерами прийде до ВСП, і скаже "Вийдіть, разбойнікі"...ніхто, правда, не вийде, але відосік можна буде запіліть
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Судья запретил майдан...
А если наоборот - носитель власти в стране не судья, а народ, пусть судья Конституцию и Цицерона перечитает на досуге!
Я к тому, что а если народ запретит судью, что будет?..
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Это скорее проститутка, нежели судья....ее бы саму на нары....
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І такими суддівськими блjадями забиті усі суди.
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Сумна доля на них чекає!Що на "вовків", що на малиновських! Скоро будуть землю гризти і зуби ломати. І не питатимуть "Боже, за що?" Бо вони не вірять ні в Бога, ні в чорта. Але Бог врозумить! А чорти в Пеклі лупцюватимуть їх всю Вічність, і не втомляться!
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Я что-то не понял. Вначале рассказывали, что 1 декабря на Банковой были провокаторы, которых возглавлял одетый в гражданское командир "Беркута". Даже фотки соответствующие постили. Теперь уже это не "провокаторы", а "герои", которых побили?
Я один чего-то не понимаю?
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одни и те же на манеже..преза только поменяли )
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