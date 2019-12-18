 ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

"Вища рада правосуддя знущається з усіх нас з особливим цинізмом. Сьогодні ВРП відмовилась звільнити суддю Шевченківського суду Києва МАЛІНОВСЬКУ Валентину Миколаївну. Ця суддя 03.12.13 року кинула за грати фотографа Сергія Нужненка, якого звіряче побили беркути 01.12.13. Навіть Вища кваліфкомісія ще у квітні минулого року визнала її такою, що не відповідає займаній посаді і надіслала у ВРП подання про звільнення Маліновської. Півтори роки ВРП тягнула і нарешті вирішила. А що, маски вже давно скинули, навіщо далі ховати свою суть? Ну і маленький нюанс - невістка судді Маліновської вже тривалий час працює керівником відділу у .... Вищій раді правосуддя", - розповів адвокат.

"До речі, 19 квітня ВРП буде розглядати питання про звільнення відомого судді Саніна, який заьоронив Майдан. Його теж вже півтори роки як мали звільнити.

Спершу думав, що з нього вчергове зроблять сакральну жертву, але тепер думаю, що і йому нічого не загрожує. Такі судді як Маліновська та Санін потрібні ВРП", - додав Маселко.

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"Про затримання і суд над Сергієм Нужненком в інтерв'ю Громадському:

1 грудня 2013 року в Києві в ході зачистки вулиці Банкової від демонстратів працівниками "Беркута" були затримані і по-звірячому побиті 9 осіб, серед яких був і Сергій Нужненко. Пізніше всіх їх назвуть "в'язнями Банкової". Сергій Нужненко згадує ті події і розповідає про те, як просувається розслідування у вже його справі.

Сергій Нужненко: Мене звинуватили в тому, що я власноруч побив 70 працівників "Беркута". Бив я їх, очевидно, фотоапаратом і планшетом, які чомусь залишилися цілими.

Наталя Соколенко: А як на це реагували судді?

Сергій Нужненко: розглядати мою справу суддя Маліновська допомагала прокурорам, слідчим. Вийшла дуже смішна історія. Згідно з рапортом, мене затримали о шостій годині вечора на Банковій, але згідно з другим протоколом, мене затримали о першій годині ночі вже в лікарні на Братиславській. Коли суддя почула від слідчого і прокурора підтвердження, що мене два рази затримували, вона просто посміхнулася і продовжила далі свою справу".

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І ще статті про таких суддів і Нужненка: тут і тут.

Суддя Маліновська

Побиття фотографа Сергія Нужненка







