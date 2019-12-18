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Все про:Велика Британія (1088) отруєння (685) Скрипаль (468)

 Скрипалі живі, але відмовляються зустрічатися з представниками РФ, - посол Британії в РФ Брістоу

Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія живі, але не бажають йти на контакт з представниками російського посольства

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив посол Великої Британії в Росії Лорі Брістоу в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

"Так, вони живі. Що стосується надання доступу представникам російського посольства, ми, власне, передали запит від співробітників посольства Скрипалям. Скрипалі вирішили не зустрічатися з представниками російського посольства", - повідомив Брістоу.

Він також нагадав про заяву Юлії Скрипаль щодо небажання її батька зустрічатися з представниками ЗМІ. Брістоу додав, що рішення не виходити на зв'язок із російським посольством і журналістами - вибір Скрипалів, а завдання британської влади полягає в захисті цієї сім'ї.

"Вони вільні люди, наше завдання - захистити їх. Була спроба вбити їх за допомогою бойової хімічної речовини", - заявив посол.

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Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165946
 
 
 Топ коментарі
 
Да скрипаль та еще "вата". Жив он или сдох-по барабану. И как это уживается в одном теле? Поддерживать кражу Крыма у Украины и быть противником путлера. Все кацапы-паршивые имперцы с голыми задницами.
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Да, так... Но "юнные Путинцы" какие настойчивые! "Дайте нам его увидеть, пирожков от Красной Шапочки передать"...
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Даже чаю не попьют.... С полонием
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Да скрипаль та еще "вата". Жив он или сдох-по барабану. И как это уживается в одном теле? Поддерживать кражу Крыма у Украины и быть противником путлера. Все кацапы-паршивые имперцы с голыми задницами.
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Да, так... Но "юнные Путинцы" какие настойчивые! "Дайте нам его увидеть, пирожков от Красной Шапочки передать"...
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Никиту Исаева недавно завалили новой версией Новичка.А труп немедленно сожгли
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з цієї історії мене цікавлять лише обвинувачення, які отримає рашка.
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Пашу Шеремета фюрер кремля завалил за интервью Михаилу Соколову на радио Свобода,где Паша прямо сказал кто есть кто в войне против Украины,ютуб вам в помощь.
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Тююю.. Чего?? А сцыкуха та ж писала в фисбучиках что это всё недоразумение... а теперь встречаться не хочет..
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Так они от предыдущей встречи с соотечественниками никак не отойдут, а тут снова шо опять.
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зимой чудный вид на шпили Солсбери, приглашаются новички, и истинные ценители.
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Недошпиленый этот скрипаль кокой-то, как путина любить и "крымнаш!" кричать - так это пожалуйста, а как взять и самому на шарфике удавиться, чтобы путину приятное сделать - так не хочет.
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