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Все про:Азербайджан (121) Зеленський (3909) інвестиції (260)

 Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну"

Президент Володимир Зеленський запросив азербайджанські підприємства інвестувати в інфраструктуру, туризм і будівництво доріг в Україні і пообіцяв захищати кожного інвестора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

"Ми з паном Президентом домовилися, що вже у січні делегація від Азербайджану приїде до нас в Україну, в Київ", – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на Українсько-азербайджанському бізнес-форумі в Баку.

За його словами, делегація має опрацювати кроки, спрямовані на активізацію співпраці між країнами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Азербайджану Асадовим інвестиції в Україну. ФОТО

"Це кейси і в енергетиці, і в освіті, і велика приватизація, про яку я розповів, яку ми готуємо в Україні. Це 500 підприємств, де ми хочемо бачити чистий бізнес, чисту інвестицію", – сказав Президент України.

Він також повідомив про низку інших питань, що обговорювалися під час сьогоднішніх перемовин, зокрема щодо будівництва доріг та розвитку інфраструктури в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що радий нещодавній появі на українському ринку азербайджанського мобільного оператора Bakcell.

"Наше завдання як держави сьогодні – захищати кожного інвестора, – підкреслив Президент. – Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну".

Крім того, він запропонував розглянути можливість інвестицій в український туризм, зокрема в Херсонській області.

"В Україні є багато чарівних, привабливих для туризму місць, яким просто бракує якісної інфраструктури", – додав він.

Володимир Зеленський зазначив, що вперше зустрічається з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, але вже задоволений початком діалогу.

"А далі мають бути реальні кроки. Коли люди щось обіцяють і потім це роблять - з'являється взаємна довіра", - констатував Глава Української держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165944
 
   
 Топ коментарі
 
Здриснув до азерів на час протестних мітингів. Де референдум щодо продажу землі, шкет криворізький?
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У Езопа є байка:
Якось хитрі лисиці переконали баранів, що ті сміливіші за соколів, сильніші за левів та розумнішіі за сов. Барани так почали пишатися ссобою, що вигнали пса, який їх охороняв, і обрали ватажком барана, який найголосніше та найкумедніше мекав. Вночі, прийшли вовки таі перерізали баранів, а хитрі лисиці досхочу ласували баранячами тельбухами і пили кров.
Як казади в давнину: "Хто має вуха, нехай чує!"
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Відразу видно, що порохоботи - тупикова гілка розвитку людини.
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Ой, вей, саравжні люди лише богообрані, куди вже нам, гоям, до вас!
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В коі то вєкі ти зашпрехала українською. Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну" - Цензор.НЕТ 1402
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Українська - моя перша матерна мова, але й російську дарувати кацапам я не збираюся. Саме це питання дивує росіян більш за все, вони вважають, що в Україні вбивають за російську мову, коли ви це зрозумієте та припините поділяти українців на різні категорії - почнеться новий стрибок у розвитку нашої славетної держави
Нас повинні з´єднувати класні дороги , дешеві авіаквитки , бажання перемоги, совмісні діти- тоді ми тільки зможемо вистояти.

Ваш постійний тролінг не заважає мені відноситись до вас добре, тому що ви ,впевнена, маєте зі мною спільну мету і бажання - це вільна і могутня Україна. Різні погляди на здійснення цього плану - це нормальне явище
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А може я маю до вас деяку симпатію і тому тролю. Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну" - Цензор.НЕТ 3554
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Овва! Українська мова для Татьяна Лайф - вже "матерна"?!! 😕
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Ошибочка, ты что, не видишь, как они научились "спам" давить? А это уже минимум макака.
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зеленский объявил людей виновными в убийстве
зеленский мусорская гнида
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Здриснув до азерів на час протестних мітингів. Де референдум щодо продажу землі, шкет криворізький?
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он кинул недоумков типа меня, голосовавших за него,
он кидала, кроме того он прокурором у мусоров и бандитов
подрабатывает
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У Езопа є байка:
Якось хитрі лисиці переконали баранів, що ті сміливіші за соколів, сильніші за левів та розумнішіі за сов. Барани так почали пишатися ссобою, що вигнали пса, який їх охороняв, і обрали ватажком барана, який найголосніше та найкумедніше мекав. Вночі, прийшли вовки таі перерізали баранів, а хитрі лисиці досхочу ласували баранячами тельбухами і пили кров.
Як казади в давнину: "Хто має вуха, нехай чує!"
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А він і не знав коли будуть голосувати за цей закон. Ага. Совпадєніє?
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та его просто затягали по заграницам...
помню, так и Ющ в стране по месяцу не появлялся...
вот ту, думаю, что не совпадение...
а нужно своей страной заниматься..
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А чому він не просить західних інвесторів ?
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те ж саме совкове мислення.
малорос !
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Совок почти ничего и ни у кого не просил...
была взаимная торговля..
потому и хлеб стоил 16 копеек, проезд в 5 коп. не менялся 30 лет, жилье, образование бесплатное и многое другое... в том числе практическое отсутствие ежедневного бандитизма, убийств и воровства..
да, не все было идеально, но назовите идеальную страну в мире??? может Франция, а может Германия или даже Америка??
да, нужно было начинать меняться к 80-м годам.. Но тогда, как и сейчас этого сделать было просто НЕКОМУ.. К власти пришли абсолютные профаны и кумовья..
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совок то відстале болото.
не бачу жодних плюсів.
я краще заплачу гроші за якісну медицину, наприклад, стоматологію, аніж піду лікувати зуба допотопним совковим приладдям.
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зря вы так... нормально было до 80 года..
да жаловались, что джинс и кросс небыло, но это было делом времени...
не забывайте просто разрушительную войну, откуда было СРАЗУ и ВСЕМУ взяться, если уничтожены 20 миллионов мужчин и прочие умы государства?? вы как дите малое - вот дай и все!!!
а народ ВСЕГДА жалуется.. нужно сказать спасибо за построенные города, поселки, фабрики, заводы, мосты, ГЭС, АЭС и прочее..
это все равно, что от бабушек и дедушек отказаться и не ходить на могилу...
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ви наче з якогось астралу сюди залетіли..
достатньо порівняти рівень життя та розвитку по кінострічках та фотках того часу.
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а шо ж там поривнювати? всьому свий час..., як дитина росте.... через 30 рокив, на вас скажуть, що ви злетили з астралу.... дивлячись на сьогодняшни и через 30 рокив фотки...
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"те ж саме совкове мислення" - мається на увазі таке ж саме як і у мародера?
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ніхріна собі! мене поставили в один ряд з такими величними та поважними індивидами, це я так різко виріс у тіоїх очах?
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он их будет сразу в кутузку , которую ещё не успел построить
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а ти чув ?
давай приклад.
можливо і були якісь натяки, але швидше за все інвестори сприйняли це як жартики.
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весь світ чув
приклади нижче
порохоботи не чули, приклади вище
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порохоботи чули все.
так де інвестори ?
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ти визнаєш, що брешеш, коли стверджуєш, що він західних інвесторів не запрошує?
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я стверджую, що він нікого не запрошував.
бо ніхто не прийшов - ти сам визнав.
отже ефективність дій твого президента нуль цілих, нуль десятих.
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ти точно в Україні живеш?
ось приклад
Зеленский объяснил, почему на международных встречах приглашает всех в Украину

Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и представил ряд перспективных проектов

Ти точно в Україні живеш????
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І багато вже приїхало ?
Може запрошувати порібно іншим чином ?
Хто повірить оцим відосам ?
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ти настільки чи то лінива чи тупа, що навіть не осилила всі ссилки проглянути, їх всього три, важко?
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багато інвесторів з'явилось ?
хто відгукнувся на заклик вашого зеленкуватного ?
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тобто ти визнаєш, що брешеш, коли стверджуєш, що він західних інвесторів не запрошує?
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ти визнаєш, що брешеш, коли стверджуєш, що він західних інвесторів не запрошує?
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тебе перемкнуло ?
перегорни листочок в методичці Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну" - Цензор.НЕТ 8614
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Ніщо так не сприятиме зростанню інвестицій Азербайджану в економіку України, як спільне виконання на піаніно президентом Азербайджану разом з Вофкой Членограєм новорічної мелодії на сцені 95 сортиру 😕
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Азербайджан вже давно робить інвестиції в Україну - шахраюватими базарніми торговцями.
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Диктатор,волею судьбы сидящий на нефти. Отличный инвестор. Эх,жаль кадаффи замочили. Тот еще инвестор был бы для зели.
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Высокие налоги, госконтроль, огромная бюрократия, запутанная разрешительная система, безответственные политики-популисты, военные действия на Донбасе, коррупция и блат везде, рынка земли и вообще рыночной економики нет - инвестируйте в наш гнилой колхоз)))
Смешной президент (наверное так было задумано)...
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Кот Матроскин ивестировал в корову ,родился теленок.Вумный котяра был
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А ти не соромся!
Запитуй!
Є телефони, емейли...
Що тобі заважає? Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну" - Цензор.НЕТ 780
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поняття "сором" і "порохобот" несумісні
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Пчела на сегодня является самым полезным на Земле существом.Людям до пчёл что до Марса
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може для начала уже существующих инвесторов защитить?
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Да. да, приезжайте, заройте свои сольды на поле чудес папы Бени, и ждите, пока они вырастут...Одни уже -Татнефть- зарывали деньги.
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Ну как бы уже вложились. Ватафон моя
А ты отказался Зеля ....
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Европейские технологии уже не подходят?
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К Азербайджану доверия больше, чем к Армении. 🤝
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Глупо полагать, что Азербайджан, будучи очень корумпированной страной, будет инвестировать в Украину, не экспортируя коррупцию и схематоз. Так что такими зазывами Зеленский вряд ли услужил Украине. Спишем это заявление на дипломатический выкрутас.
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Ну очень хотим! Так хотим,что ну *** вообще,и нее спим..яТ хотим что бы мир,очень хотим,пожалуйста не стреляйте,мы очень хотим мира,берите что хотите,мы всё сделаем.Вся его не еврейская ,а жидовская ущербная риторика уже зае..бала! Он может перейти на нормальный деловой язык?!
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Блин, нужно было на бакинский корпоративчик весь Квартал 95 захватить вместе с кордебалетом...
Это уже выглядит даже не как попрошайство, а как замануха богатого буратино на малину с веселыми девками и клофелином...
Вспомните судьбу эстонского инвестора в Затоке...
Как говорила старая уборщица публичного дома реформистам-соросистам с дипломами фэншуистов:
- Когда у нас в борделе кончались гости и падала прибыль, то меняли бл***й, а не кровати передвигали!
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Кароче, теперь ментам запретят бить и азербайджанцев! Не одним же армянам вся пахлава...
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Вова готовий приймати інвестиції з усіх боків і в усі дірки одночасно, як німецька актриса з порнофільмів, які він так ********.
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Дэнги давай, дэнги! Кавказское нищенство.
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