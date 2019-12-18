 Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.
"Ми з паном Президентом домовилися, що вже у січні делегація від Азербайджану приїде до нас в Україну, в Київ", – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на Українсько-азербайджанському бізнес-форумі в Баку.
За його словами, делегація має опрацювати кроки, спрямовані на активізацію співпраці між країнами.
"Це кейси і в енергетиці, і в освіті, і велика приватизація, про яку я розповів, яку ми готуємо в Україні. Це 500 підприємств, де ми хочемо бачити чистий бізнес, чисту інвестицію", – сказав Президент України.
Він також повідомив про низку інших питань, що обговорювалися під час сьогоднішніх перемовин, зокрема щодо будівництва доріг та розвитку інфраструктури в Україні.
Володимир Зеленський наголосив, що радий нещодавній появі на українському ринку азербайджанського мобільного оператора Bakcell.
"Наше завдання як держави сьогодні – захищати кожного інвестора, – підкреслив Президент. – Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну".
Крім того, він запропонував розглянути можливість інвестицій в український туризм, зокрема в Херсонській області.
"В Україні є багато чарівних, привабливих для туризму місць, яким просто бракує якісної інфраструктури", – додав він.
Володимир Зеленський зазначив, що вперше зустрічається з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, але вже задоволений початком діалогу.
"А далі мають бути реальні кроки. Коли люди щось обіцяють і потім це роблять - з'являється взаємна довіра", - констатував Глава Української держави.
Нас повинні з´єднувати класні дороги , дешеві авіаквитки , бажання перемоги, совмісні діти- тоді ми тільки зможемо вистояти.
Ваш постійний тролінг не заважає мені відноситись до вас добре, тому що ви ,впевнена, маєте зі мною спільну мету і бажання - це вільна і могутня Україна. Різні погляди на здійснення цього плану - це нормальне явище
зеленский мусорская гнида
он кидала, кроме того он прокурором у мусоров и бандитов
подрабатывает
Якось хитрі лисиці переконали баранів, що ті сміливіші за соколів, сильніші за левів та розумнішіі за сов. Барани так почали пишатися ссобою, що вигнали пса, який їх охороняв, і обрали ватажком барана, який найголосніше та найкумедніше мекав. Вночі, прийшли вовки таі перерізали баранів, а хитрі лисиці досхочу ласували баранячами тельбухами і пили кров.
Як казади в давнину: "Хто має вуха, нехай чує!"
помню, так и Ющ в стране по месяцу не появлялся...
вот ту, думаю, что не совпадение...
а нужно своей страной заниматься..
малорос !
была взаимная торговля..
потому и хлеб стоил 16 копеек, проезд в 5 коп. не менялся 30 лет, жилье, образование бесплатное и многое другое... в том числе практическое отсутствие ежедневного бандитизма, убийств и воровства..
да, не все было идеально, но назовите идеальную страну в мире??? может Франция, а может Германия или даже Америка??
да, нужно было начинать меняться к 80-м годам.. Но тогда, как и сейчас этого сделать было просто НЕКОМУ.. К власти пришли абсолютные профаны и кумовья..
не бачу жодних плюсів.
я краще заплачу гроші за якісну медицину, наприклад, стоматологію, аніж піду лікувати зуба допотопним совковим приладдям.
да жаловались, что джинс и кросс небыло, но это было делом времени...
не забывайте просто разрушительную войну, откуда было СРАЗУ и ВСЕМУ взяться, если уничтожены 20 миллионов мужчин и прочие умы государства?? вы как дите малое - вот дай и все!!!
а народ ВСЕГДА жалуется.. нужно сказать спасибо за построенные города, поселки, фабрики, заводы, мосты, ГЭС, АЭС и прочее..
это все равно, что от бабушек и дедушек отказаться и не ходить на могилу...
достатньо порівняти рівень життя та розвитку по кінострічках та фотках того часу.
або в тебе.
приклад.
давай приклад.
можливо і були якісь натяки, але швидше за все інвестори сприйняли це як жартики.
приклади нижче
порохоботи не чули, приклади вище
так де інвестори ?
бо ніхто не прийшов - ти сам визнав.
отже ефективність дій твого президента нуль цілих, нуль десятих.
ще і тупеньке.
ось приклад
Зеленский объяснил, почему на международных встречах приглашает всех в Украину
Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и представил ряд перспективных проектов
Ти точно в Україні живеш????
Може запрошувати порібно іншим чином ?
Хто повірить оцим відосам ?
хто відгукнувся на заклик вашого зеленкуватного ?
перегорни листочок в методичці
ще і тупеньке.
Смешной президент (наверное так было задумано)...
Запитуй!
Є телефони, емейли...
Що тобі заважає?
А ты отказался Зеля ....
Это уже выглядит даже не как попрошайство, а как замануха богатого буратино на малину с веселыми девками и клофелином...
Вспомните судьбу эстонского инвестора в Затоке...
Как говорила старая уборщица публичного дома реформистам-соросистам с дипломами фэншуистов:
- Когда у нас в борделе кончались гости и падала прибыль, то меняли бл***й, а не кровати передвигали!