 Польща може покинути ЄС через судову реформу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу про це йдеться в заяві першого голови Верховного суду.
Автори законопроєкту ініціюють протиріччя між законодавствами ЄС і Польщі, яке, швидше за все, призведе до того, що структури ЄС почнуть виявляти порушення зобов'язань, що випливають із договору в рамках Союзу, а потім до необхідності покинути ЄС.
У Верховному суді негативно оцінюють такі зміни і вважають, що вони загрожують незалежну судову систему Польщі.
Пропоновані зміни призведуть до усунення з професії суддів, чиї погляди не відповідають поглядам правлячої більшості, йдеться в повідомленні.
Під заявою підписалися 15 деканів юрфаків провідних польських вишів.
Нагадаємо, 8 грудня в польському Сеймі (нижня палата парламенту) проголосували за закон про Верховний суд, який запропонував президент країни Анджей Дуда.
В ЄС вважають, що судова реформа підриває верховенство права в Польщі, оскільки призначення суддів може впливати на неупередженість судів.
Не беріть приклад з України. Дурной пример заразителен.(С)
на страже прав недолюстрата.
Тарговица у поляков не на пустом месте приключилась. Русофильская гниль там испокон веков живет.
И Польше лучше с Британией, чем с немчурой загребущей.
Будет брюссельская бюрократия слишком дергаться - нарвется на Полэкзит.
В угоду кому?
http://archiwum.radiopolsha.pl/6/138/Artykul/41...
В действующем семилетнем бюджете на 2014−2020 годы для нее предусмотрено 105,8 млрд евро помощи.
Грубо говоря. только по программам макрофинансовой помощи ЕС Польша ежегодно получает около 7−9 млрд евро подарков - это с учетом перечисляемых ею средств в эти фонды.
конечно, деньги ЕС не ушли в оффшоры и результат вливаний налицо, но и результат немецкой экспансии и диктата в бизнесе, медиа и общественном сознании тоже налицо. Надо просто понимать, что палка - о двух концах и определять национальные приоритеты, осознавая все стороны проблемы.
Совки - это не ПИС, а все остальные, недолюстрированные, от валенсы с квасневским до коморуского.
Обьем впечатляет лишь тех, кто плохо понимает, что такое 20 лет нормальной эволюции свободной страны... без патронажа ЕС.
Меня вот, например, взрывной рост кебабников в Варшаве в первые годы членства в ЕС отнюдь не впечатлил, а массированные нападки из ЕС на первое и второе правительства ПиС в Польше и глухое молчание по поводу убийства Президента
Качиньского и вовсе не впечатлили (как и до этого обшеевропейское информационное пособничество пуйловой агрессии в Чечне).
Это все что нужно знать о "сильной экономике".
Польша несмотря на все вливания, так и не смогла догнать Германию по зарплатам, разрыв как был 10 лет назад такой и остался, несмотря на "рост экономики". СЕйчас еще хуже становится, начинают экономить деньги - повышают тарифы на электричество, убирают детские выплаты.
Я тебе более скажу, пока есть гастарбайтеры из Украины, готовые работать нелегально за минималку, по 10 часов в день, в Польше только дурак может платить такие же зарплаты как в Германии. Посмотри на все иностранные инвестиции - Самсунги, и пр. - везде на конвейерах стоят украинцы, за копейки.
Но в Польше недовольны ЕСом - толерастией, попытками навязать им мигрантов и т.п.
Думаю поляки на волне Брекзита хотят урвать себе больше независимости, поэтому шантажируют ЕС.