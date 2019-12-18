 Польща може покинути ЄС через судову реформу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу про це йдеться в заяві першого голови Верховного суду.

Автори законопроєкту ініціюють протиріччя між законодавствами ЄС і Польщі, яке, швидше за все, призведе до того, що структури ЄС почнуть виявляти порушення зобов'язань, що випливають із договору в рамках Союзу, а потім до необхідності покинути ЄС.

У Верховному суді негативно оцінюють такі зміни і вважають, що вони загрожують незалежну судову систему Польщі.

Пропоновані зміни призведуть до усунення з професії суддів, чиї погляди не відповідають поглядам правлячої більшості, йдеться в повідомленні.

Читайте також: НАТО подає РФ "сильний сигнал", дислокуючи в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців, - Столтенберг

Під заявою підписалися 15 деканів юрфаків провідних польських вишів.

Нагадаємо, 8 грудня в польському Сеймі (нижня палата парламенту) проголосували за закон про Верховний суд, який запропонував президент країни Анджей Дуда.

В ЄС вважають, що судова реформа підриває верховенство права в Польщі, оскільки призначення суддів може впливати на неупередженість судів.