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Все про:Польща (2030) судова реформа (911) Євросоюз (2720)

 Польща може покинути ЄС через судову реформу

У Польщі судова реформа може спровокувати вихід з Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу про це йдеться в заяві першого голови Верховного суду.

Автори законопроєкту ініціюють протиріччя між законодавствами ЄС і Польщі, яке, швидше за все, призведе до того, що структури ЄС почнуть виявляти порушення зобов'язань, що випливають із договору в рамках Союзу, а потім до необхідності покинути ЄС.

У Верховному суді негативно оцінюють такі зміни і вважають, що вони загрожують незалежну судову систему Польщі.

Пропоновані зміни призведуть до усунення з професії суддів, чиї погляди не відповідають поглядам правлячої більшості, йдеться в повідомленні.

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Під заявою підписалися 15 деканів юрфаків провідних польських вишів.

Нагадаємо, 8 грудня в польському Сеймі (нижня палата парламенту) проголосували за закон про Верховний суд, який запропонував президент країни Анджей Дуда.

В ЄС вважають, що судова реформа підриває верховенство права в Польщі, оскільки призначення суддів може впливати на неупередженість судів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165942
 
   
 Топ коментарі
 
правильно делают....а то у старушек проблемы с самощущением
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ЄС дозволяє Угорщині диктувати свої умови. ЄС дозволяє путіну, диктувати свої умови. Польща - не Угорщинаа. І не московія. Польща - не менш вагомий член ЄС, ніж Франція, чи Німеччина. Має право стояти на своїх національних інтересах.
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Нічого дивного, любий союз, в якому більше 10 учасників, то вже не стійкий монолітний союз, а колгосп
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Розсмішили поляки. Беруть на понти старушку Європу.
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правильно делают....а то у старушек проблемы с самощущением
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ЕС и в Украине мешает проводить судебную реформу, мешает убирать бывших.
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чим він заважає? Пєті за 5 років нікого не прибрав. І цей нічого не робить. Навіть Пєтю не посадив.
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" изменения приведут к устранению из профессии судей, чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства"
Не беріть приклад з України. Дурной пример заразителен.(С)
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эти "нисагласные" судии в большинстве своем - последыши тех, кто воинов Армии Краёвой по разнарядке НКВД приговаривал, артифакты советской оккупации. За них-то, этот окопавшийся недолюстрат, и радеет ЕС и всякие венецианские комиссии.
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та ти шо!? То, поляки за Мацкву і камуністав?
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А за кого те, кто голосуют за пособника пуйла в сокрытии улик убийства своего президента аж 2 срока подряд, а потом еще и демонстрации устраивают против нового национального правительства, подвякивая брюссельским вельможам
на страже прав недолюстрата.

Тарговица у поляков не на пустом месте приключилась. Русофильская гниль там испокон веков живет.
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Нічого дивного, любий союз, в якому більше 10 учасників, то вже не стійкий монолітний союз, а колгосп
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Ерунда, это не Брексит. А вот санкций/ограничений за это евробюрократы им подкинуть смогут, чтобы не было скучно.
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Могут попробовать. С Британией попробовали - нарвались на Брекзит.
И Польше лучше с Британией, чем с немчурой загребущей.
Будет брюссельская бюрократия слишком дергаться - нарвется на Полэкзит.
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Брексіт , Плексіт і пішло поїхало . Але , думаю , Польща від цього не програє . Вона більше на США орієнтована .
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а франко-дойчи - на русню и недоразвитых.
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ЄС дозволяє Угорщині диктувати свої умови. ЄС дозволяє путіну, диктувати свої умови. Польща - не Угорщинаа. І не московія. Польща - не менш вагомий член ЄС, ніж Франція, чи Німеччина. Має право стояти на своїх національних інтересах.
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Разница в том, что Франция и Германия больше отдают в ЕС чем получают, а Польша сидит у них на шее.
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Никто не сидит. Бизнес старой европы, не брезгающий и делишками с руснёй вопреки нашим интересам, неплохо устроился в Польше и не очень-то платит налоги до сих пор (вокруг этого тоже было давление на правительство Качиньского, когда оно захотело перекрыть налоговые преференции для таких euro-инвесторов.)
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Члены ЕС "раскачивают лодку".
В угоду кому?
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Nevydet Polsa poskolku dengi ot EC polucajet samyje bolsyje iz vsex stran.2017 godu polucyla 12 miliardov evro,sama vnesla 3 miliarda
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Со вступления Польши в Европейский союз до конца марта 2019 года в бюджет страны поступило более 163 млрд евро. Такие данные представило Министерство финансов Польши, сообщает Радио Польша.
http://archiwum.radiopolsha.pl/6/138/Artykul/41...
В действующем семилетнем бюджете на 2014−2020 годы для нее предусмотрено 105,8 млрд евро помощи.

Грубо говоря. только по программам макрофинансовой помощи ЕС Польша ежегодно получает около 7−9 млрд евро подарков - это с учетом перечисляемых ею средств в эти фонды.
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Большая часть этих денег идет на культивирование и прокормку немецких интересов и экспансии в Польшу.
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Не факт. Посмотри на дороги и парки - почти на каждой нормальной дороге табличка "построено с участием ЕС", то же по стадионам, паркам и пр. Если бы не деньги ЕС, дороги в Польше были бы как в Украине.
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вопрос - кем построено, какие "польские" фирмы на этом нагрели руки, пока польские и украинские работяги строили, а кто решал каким польским фирмам давать заказ, а каких держать на вторых ролях. Для доступа к этому еврокорыту Туск и пол'шевичьё и положило неугодного Качиньского под пуйлов топор (имхо).

конечно, деньги ЕС не ушли в оффшоры и результат вливаний налицо, но и результат немецкой экспансии и диктата в бизнесе, медиа и общественном сознании тоже налицо. Надо просто понимать, что палка - о двух концах и определять национальные приоритеты, осознавая все стороны проблемы.
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Понятно что откатили, но тем не менее эти миллиарды явно ощущаются, без них Польша была бы в заднице. Тем более с совками (ПиС) при власти.
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Есть и позитив, но есть и негатоив, который не следует игнорировать.

Совки - это не ПИС, а все остальные, недолюстрированные, от валенсы с квасневским до коморуского.
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Po dorogam vy nepravy eto tolko dajut cast deneg na nix.Iz 5 dorog 1 finansirujet casticno.Parki toze ne v uciot eto oni so svojix deneg .Bolnicy,skoli eto s EC deneg idut.Glavnoje vsio taki pomoc fermeram,pererabocikam tut polovina deneg idiot na pomoc i ecio oxrana prirody.Energeticeskije projekty toze finasirujet EC casticno do 40%
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парки и стадионы - возле них таблички с флагом ЕС и описанием сколько ЕС дало денег. Да поляки сколько-то своих докладывают, но все равно объем впечатляет.
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ну и нафиг мне эти таблички с символикой путинофильских евроидитов в парках моей страны? Территорию метят что-ли?

Обьем впечатляет лишь тех, кто плохо понимает, что такое 20 лет нормальной эволюции свободной страны... без патронажа ЕС.

Меня вот, например, взрывной рост кебабников в Варшаве в первые годы членства в ЕС отнюдь не впечатлил, а массированные нападки из ЕС на первое и второе правительства ПиС в Польше и глухое молчание по поводу убийства Президента
Качиньского и вовсе не впечатлили (как и до этого обшеевропейское информационное пособничество пуйловой агрессии в Чечне).
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U nix biudzet 100 miliardov evro,iz nix pust budet 9 miliardov EC deneg.U nix uze silnaja ekonomika i polne mozet konkurirovat s temi ze nemcami.Mnogo predpijatiji odnogo urovnia kak Germaniji po texnologijam necem ix neotlicis.Vy govoryte pro nemcev tak u nix torgovlia Polsa-Germanija jest na 10 raz bolse cem Germanija rosija.Germaniji Polsa na mnogo raz vaznej cem rosija,tam toze mnogo ix preprijatiji,targovyje centra i tak daleje
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Nemcy sebia neobyzajet s pomociu.Smotriu u nas torgovlia s Germanijej tut 2 strana,no fakt takoj oni nam prodajut na 3 raza bolse cem mi im.Eto komu teper vygodno svobodnaja torgovlia nam ili im?
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kazetsia vot zasiol LIDL vse dovolno,no realno tolko 18% jest nasi produkti vsio drugopje nemeckije ili drugije.Nemeckije fermery polucajet na 50% bolse subsidiji cem nasi vostocnoj evropi.Vot papribuj s nim konkurirovat.Vot kak raz izza etogo torgujetsia v EC.Net tak vsio prosto i nemcam vygoda jest bolsaja nesmotria na to sto oni glavnyje donori EC
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это все так, только вот минималка в Польше - 12 зл. = 2,7 Евро в час, а в Германии - 9,90 Евро.
Это все что нужно знать о "сильной экономике".
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Tak rosiji minimalka jest 60 evro centov ili 5 evro v den ili za dva casa poliaki zarabatyvajet bolse cem ruski v den..Zarplati tak da razlicajetsia,no so vremenem oni budet poxozyje.Raznica s kazdym godom tolko umensajetsia.Jest u poliakov mnogo zavodov i preprijatyke gde zarplaty takyje kak i Germaniji daze mozete nesomnevatsia v tom.U nas jest takyje tak u nix dumaju takze
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Раша тут причем?
Польша несмотря на все вливания, так и не смогла догнать Германию по зарплатам, разрыв как был 10 лет назад такой и остался, несмотря на "рост экономики". СЕйчас еще хуже становится, начинают экономить деньги - повышают тарифы на электричество, убирают детские выплаты.
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Netu takogo razryva jest mnogo u nix predprijatyji gde zarplati teze kak Germaniji i s kazdym godom ix jest bolse.Ja znaju i zdes preprijatyje sami raskazyvajet sto my sravnilis po zarplatam s nemcami takogo ze profilia.Uslovija te ze i kazdym godam ix stanovistsia bolse.Zarplaty vyrastajet na 10% v god vriatly takoje jest v Germaniji.Tut za god i za 10 nemozno dognat to sto 50 let natvoril ruski mir
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И где такие зарплаты?
Я тебе более скажу, пока есть гастарбайтеры из Украины, готовые работать нелегально за минималку, по 10 часов в день, в Польше только дурак может платить такие же зарплаты как в Германии. Посмотри на все иностранные инвестиции - Самсунги, и пр. - везде на конвейерах стоят украинцы, за копейки.
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U nas dopustim toze mnogo raboatjet s Ukrainy,no posmotrim na cifru eto vsego 0.5% ot vsex rabotujucix.Jesli neznajes jazyka ti xorosuju rabotu nepolucis,na etix i nado orentirutsia.Ne vse predprijatyja xocet platyt bolse vy verny im glavnoje pribyl,no uze jest sovsem drugogo myslenije gde im glavnoje liudi custvovali xoroso.Tut nuzno toze vremia pomeniat myslenije
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У вас нельзя взять на работу украинцев без визы. В Польше можно, люди едут по безвизу и работают. И таких основная масса. Потому на фабриках на низкооплачиваемой работе сугубо украинцы.
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Естественно это блеф. Польша никуда не уйдет, т.к. из ЕС получает денег больше чем отдает в виде взносов.
Но в Польше недовольны ЕСом - толерастией, попытками навязать им мигрантов и т.п.
Думаю поляки на волне Брекзита хотят урвать себе больше независимости, поэтому шантажируют ЕС.
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Да уж, этих хрен ссаными тряпками из ЕС выгонишь. Присосались надолго.
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ссаными тряпками не выгонишь всякую русню, окопавшуюся в ЕС и сеящую в ней пуйловый агитпроп.
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Да и тут нормальный народ ждёт не дождётся. Правда, с Борисом будет лишь полубрекзит, уже названный Brino (brexit in name only). Не дожали тори еврократию.
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Ссаными аквафрешами надо русню по морде херачить ,причем во всех странах ,скрепыши падлючие ....
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и не только аквафрешами, а чем под руку попадется. Но ЕС этого не поймёт.
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Вообще не пойму каким боком русня к этой теме? Кстати поляки очень наглый народ. Не не знаю как у себя на родине, но здесь ведут себя как будто им все должны и они пуп земли. Курвы так сказать
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Может ты в зеркало случайно посмотрел? Живу в Польше уже 3 года, общался со многими поляками в разных ситуациях и могу сказать только одно: в подавляющем большинстве намного культурней и вежливей наших соотечественников. хотя мудаки встречаются как и всюду.
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Евросоюзом рулят хабадские евроменеджеры - кому это понравится ?
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Тому, кто живёт в стеклянном доме - не стоит швыряться камнями.
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