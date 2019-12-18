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Все про:імпічмент (172) США (5834) Трамп (2031) Ненсі Пелосі (5)

 "В Америці ніхто не може бути над законом", - Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася з відкритим листом до членів нижньої палати Конгресу, закликавши їх затвердити на голосуванні в середу імпічмент президенту США, аби "захистити Конституцію".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", текст звернення оприлюднено на офіційній сторінці конгресвумен від Демократичної партії.

"Жоден з нас не прийшов до Конгресу для того, щоби оголошувати імпічмент президенту. Але перше, що зробив кожний у Конгресі, постав у сесійній залі Палати представників з піднятою рукою і склав священну присягу: "Я урочисто присягаюся, що підтримуватиму й захищатиму Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів – зовнішніх та внутрішніх", - наголосила спікер нижньої палати.

Вона зауважила, що ця клятва наділяє усіх законодавців обов'язком хранителів Конституції.

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"Якщо ми не діятимемо, ми зречемося від свого обов'язку", - підкреслила Пелосі.

Законодавець привітала голів профільних комітетів, які провели розслідування з імпічменту та сформували офіційні звинувачення.

"Дуже сумно, що факти чітко вказали на те, що президент зловживав владою для своєї особистої, політичної вигоди, і що він перешкоджав Конгресу, наголошуючи, що є вищим за будь-яку відповідальність, вищим за Конституцію, вищим за американський народ. У Америці ніхто не може буди понад законом", - наголосила спікер Палати представників.

Як відомо, в середу, 18 грудня, очікується голосування в нижній палаті американського Конгресу щодо імпічменту Трампу. У разі, якщо статті звинувачення будуть схвалені більшістю законодавців, процес імпічменту перейде до Сенату Сполучених Штатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165940
 
   
 Топ коментарі
 
Долго же ты будешь им запасаться. Смотри чтобы мыши не поели.
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Ну, в эпоху Обамы был разгром Ливии силами НАТО, хотя ООН вовсе не выдавала на это мандата. Мухомор Кадафич, конечно, был гнида редкостная; но разве это повод превращать страну 3-го мира в полные руины ?
Дональд Фредович, кстати, не начал ни одной войны, и не втянул Америку ни в одну военную авантюру.
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И у нас... Страна лохов-янелохов
"В Америке никто не может быть над законом", - Пелоси призвала конгрессменов утвердить импичмент Трампу - Цензор.НЕТ 7367
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Ну, в эпоху Обамы был разгром Ливии силами НАТО, хотя ООН вовсе не выдавала на это мандата. Мухомор Кадафич, конечно, был гнида редкостная; но разве это повод превращать страну 3-го мира в полные руины ?
Дональд Фредович, кстати, не начал ни одной войны, и не втянул Америку ни в одну военную авантюру.
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США абсолютно логичны и последовательны в своих поступках. Никто в США не может быть над законом. Что происходит в других странах это не важно, если это на пользу США.
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Расскажите, пожалуйста, какую "пользу США" принесла война в Ираке, которая стоила 6 триллионов долларов:
"Лондонская «Гардиан» в 2008 году опубликовала выдержки из новой книги о войне в Ираке лауреата Нобелевской премии в области экономики, главного экономиста Всемирного банка Джозефа Стиглица. По его подсчетам только первые 10 дней боевых действий в 2003 году обошлись США в 5,5 миллиардов долларов. Он предположил, что прямые и косвенные потери от этой войны будут стоить человечеству 6 триллионов долларов. Половина этой суммы придётся на долю США" (Википедия)

Прежде, чем писать о "пользе" не торопитесь, и вспомните, что триллион - это единичка с 12 (!) нулями.
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Ну невозможно же бесконечно выпускать и накапливать оружие без его использования.
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Да ладно тебе фуфло гонять.
По итогам иракской войны право на добычу нефти отхватила компания "Лукойл".
Получалось что американские солдаты погибали за интересы российских нефтяных баронов.
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Понятия не имею, зачем подогревали арабскую весну и тп. с миллионами убитых, слишком масштабно для обычного человека, можно только предположить.
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Вот-вот. Пора Госдуме заняться вопросом: нет ли тут карупции. А то, понимашь, газеты проклинают американцев, а нефтяные бароны подгребают под себя целые страны чужими руками.
Как ты думаешь, Госдума откроет такое расследование ?
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Вы - акционер компании "Лукойл" (это же "Лукойл" главный бенефициар войны в Ираке, потому что именно "Лукойл" разрабатывает крупнейшее нефтяное месторождение Ирака, смотрите сами в Википедии, я уже приводила название месторождения раньше на форуме).
А если нет, то какие Ваши дивиденды от той войны, то есть то, что "можно пощупать руками"?
Дороги, мосты, железные дороги?
Больницы, школы?
Медобслуживание населения бесплатное?
Или, может, государственная пенсия, которая хотя бы равна стоимости пребывания в доме престарелых?
Спаси Христос, конечно, не в Ираке, кого из прогрессивного морового человечества волнуют эти арабы. Я про США, или про Вас, русского под флагом Беларуси.
Что ЛИЧНО ВЫ получили из того, что "можно пощупать руками" от той войны?

Чтобы лучше понять масштаб, то вот картинка, как выглядит 1 триллион долларов:, а таких триллионов США затратили три:

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Шо Вы мелите я не понимаю, Ираки, США, Лукойлы, предьявы какие-то.
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Мельница мелет, я софтвер пишу.
Вы написали, что война была выгодна производителям оружия, бо девать то его иначе некуда.
Я вам ответила, что прямым бенефициаром войны в Ираке является российская компания "Лукойл", то есть американцы оплатили своими 3 триллионами долларов успех "Лукойла" на ниве откачивания углеводородов Ирака.
Вы не купили акций "Лукойла"?
как странно, может Вы - лох?
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Когда нечего сказать, российские (под разными флагами) быстро уходят в "несознанку", чисто уголовники:
"Кофелек, кофелек, какой кофелек, не брал я никакой кофелек, гражданин начальник"(С)
Уходишь в "несознанку"? Давай "В Америці ніхто не може бути над законом", - Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 5861
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Ай да молодца, такое раскрутили, походы, владеете какой-то секретной информацией геополитического масштаба, что Вы делаете на этом форуме, ищите выходы на более широкие площадки.
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Что делаю на форуме?
Гнид давлю.
Врежешь по лахтинскому - и так хорошо и легко на душе.
"Эй, русский, сыру хочешь?"(С)
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Давай, давай, топай.
Много вас здесь было, "сумских американцев"
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т.е. амеры влезли в Ирак по заказу Лукойла?
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У вас есть вся информация, которую вы просили.
Делайте выводы сами.
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У меня есть информация, что Солнце движется с востока на запад, но это я не могу сделать вывод, что Солнце вращается вокруг Земли.
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Это у вас от дефицита школьного образования.
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Вы, очевидно, не имеете научно-технического образования.
Задача учёного: выстроить полную картину природного явления, основываясь на очень ограниченном количестве информации. Делается это так: исходя из имеющихся фактов, составляются несколько гипотез. Затем их ранжируют (приблизительно) по степени вероятности. Далее, берут две-три самые вероятные, и для их подтверждения или опровержения ищут ещё пару-тройку косвенных признаков. В итоге, истинной принимается та которую подтверждают максимальное количество достоверных фактов (экспериментов).
Собственно, разведка действует примерно так же. "В Америці ніхто не може бути над законом", - Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 3566
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Значит, походу, Вы уже проранжировали, отюстировали и тп и сделали вывод про "амеры влезли в Ирак по заказу Лукойла?" ну, выдайте этот вывод.
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Знаете, у меня есть такое правило: прекращать общение если собеседник переходит в рабочий режим "включить дурачка".
Всего доброго.
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А жаль, хотелось услышать ответ умного человека.
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А война в Ливии была на пользу США ? Поделитесь подробностями, пожалуйста.
Что Америка выиграла по итогам этой войны ? Были убиты четыре дипломата; но никакого расследования не было. Это в чьих интересах ?
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Вопрос не почему они туда поехали; не делайте вид что вы не поняли.
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Вы оцениваете итоги, а я говорю про причины решений. Вы, похоже, не поняли мой первый комментарий. Я говорил про то, что США будет соблюдать закон у себя, но спокойно относится к нарушению закона своими гражданами в других странах.
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В других странах есть много диких законов, которые с точки зрения цивилизованного человека являются преступными, например: телесные наказания, судебное преследование за инакомыслие и т.д.
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Лично я делаю ставку на Юлию Владимировну на тракторе.
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а кто,как не юльки помогли ему забраться на трон? "В Америці ніхто не може бути над законом", - Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 6874память у вас короткоВАТА
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Юля, видать, уже сто раз пожалела. У неё вообще с головой плохо. Топила против Пороха, и таки помогла Кварталу преуспеть. А теперь недовольна, и ещё гляди сядет разок. Для полноты биографии, третья посадка напрашивается. При Петре Алексеевиче её никто не трогал.
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Це, якраз поросьонко топив усіх аби самому видертися на гору, а потім сказав: "Так не доставайся же ты никому!"
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Так память у Юлии Владимировны девичья.
Забыла она, что при Порошенко она НЕ СИДЕЛА "В Америці ніхто не може бути над законом", - Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 9503
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Джулик привез 3 богатырей из правительства Порошенко, которые будут давать показания в сенате в январе. Плюс танкист Луценко дал ему в Вене подтверждающие документы. Нас ждет шоу. Будут выяснять, как Порошенко вместе с демократами умудрились раскрать 10 млрд американской помощи. Запасаемся попкорном
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Долго же ты будешь им запасаться. Смотри чтобы мыши не поели.
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вот ты как страус, голову в песок - и все, вокруг ничего нет. Я же говорю все как есть на самом деле. Привез ребят? Привез. По телеканалам уже выступили? Выступили. Документы ему Луцик дал? Не знаю, говорит что все дал. Увидим в январе, что да как. Но шоу будет то еще
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Кого привез-то? А то я в отличие от беларуса украинское ТВ редко смотрю.
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Экц сотрудник посольства Украины в США Телиженко, экс депутат от радикальной партии Артеменко и Экс-глава ЦИК Охендовский. На видео показания дали Шокин, и что удивительно (хотя если вдуматься, не очень), Луценко.
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Та да) показания, как Луцик от танков кацапских отбивался, и Шокин еле ходит, вечно ртутью притравленный... Ну че, поржем с очередного обсира вашего кацапсинского)))
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А кто про "украденные 10 млрд.$" заявил? Твоя больная фантазия?
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" у відповідь на заяву спікера Конгресу адміністрація Трампа оприлюднила, як беззаперечний доказ його невиновності , здобуте адвокатом Джуліані ексклюзивне відео виконання на піаніно його клієнтом новорічного поздоровлення народу Америки на сцені 95 сортиру. Всі залучені експерти підтвердили автентичність пред'явленого відео , що є підставою для припинення процедури імпічменту діючого президента як необгрунтованої " 🎹🎹🎹
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Ну, з такими облокатами Трампушці і плокулолів не потрібно. Я вже уявляю, як журналісти та експерти готовляться рвати Джуліані за ту кіношку.
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Очень хочется,чтобы в Украине это тоже стало законом-никто не может быть выше украинских законов (приведённых в цивилизованную норму,конечно) и второе,чтобы США и другие не были нам "направляющими" и диктующими,а Россия получила покарание за военную агрессию и сама бы захотела добрососедских отношений вместо имперских замашек
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Что бы не говорила Нэнси Пелотка Пелоси, солнцеликий не даст Трампа в обиду.
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А что же вы про ответ Трампа скромно умолчали? Кто знает английский, почитайте. Познавательно.

https://www.politico.com/f/?id=0000016f-1562-d580-a96f-3f66e9950000
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https://www.youtube.com/watch?v=2ai9Lv98TgI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ermadE4Ie_bnkEvkq1L8FRLhrbb0qy7VRRbuAHoTFecWXcF-NNrRhR9w прямая трансляция по импичменту с переводом
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