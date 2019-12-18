 "В Америці ніхто не може бути над законом", - Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", текст звернення оприлюднено на офіційній сторінці конгресвумен від Демократичної партії.
"Жоден з нас не прийшов до Конгресу для того, щоби оголошувати імпічмент президенту. Але перше, що зробив кожний у Конгресі, постав у сесійній залі Палати представників з піднятою рукою і склав священну присягу: "Я урочисто присягаюся, що підтримуватиму й захищатиму Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів – зовнішніх та внутрішніх", - наголосила спікер нижньої палати.
Вона зауважила, що ця клятва наділяє усіх законодавців обов'язком хранителів Конституції.
"Якщо ми не діятимемо, ми зречемося від свого обов'язку", - підкреслила Пелосі.
Законодавець привітала голів профільних комітетів, які провели розслідування з імпічменту та сформували офіційні звинувачення.
"Дуже сумно, що факти чітко вказали на те, що президент зловживав владою для своєї особистої, політичної вигоди, і що він перешкоджав Конгресу, наголошуючи, що є вищим за будь-яку відповідальність, вищим за Конституцію, вищим за американський народ. У Америці ніхто не може буди понад законом", - наголосила спікер Палати представників.
Як відомо, в середу, 18 грудня, очікується голосування в нижній палаті американського Конгресу щодо імпічменту Трампу. У разі, якщо статті звинувачення будуть схвалені більшістю законодавців, процес імпічменту перейде до Сенату Сполучених Штатів.
изжога?
Дональд Фредович, кстати, не начал ни одной войны, и не втянул Америку ни в одну военную авантюру.
"Лондонская «Гардиан» в 2008 году опубликовала выдержки из новой книги о войне в Ираке лауреата Нобелевской премии в области экономики, главного экономиста Всемирного банка Джозефа Стиглица. По его подсчетам только первые 10 дней боевых действий в 2003 году обошлись США в 5,5 миллиардов долларов. Он предположил, что прямые и косвенные потери от этой войны будут стоить человечеству 6 триллионов долларов. Половина этой суммы придётся на долю США" (Википедия)
Прежде, чем писать о "пользе" не торопитесь, и вспомните, что триллион - это единичка с 12 (!) нулями.
По итогам иракской войны право на добычу нефти отхватила компания "Лукойл".
Получалось что американские солдаты погибали за интересы российских нефтяных баронов.
Как ты думаешь, Госдума откроет такое расследование ?
А если нет, то какие Ваши дивиденды от той войны, то есть то, что "можно пощупать руками"?
Дороги, мосты, железные дороги?
Больницы, школы?
Медобслуживание населения бесплатное?
Или, может, государственная пенсия, которая хотя бы равна стоимости пребывания в доме престарелых?
Спаси Христос, конечно, не в Ираке, кого из прогрессивного морового человечества волнуют эти арабы. Я про США, или про Вас, русского под флагом Беларуси.
Что ЛИЧНО ВЫ получили из того, что "можно пощупать руками" от той войны?
Чтобы лучше понять масштаб, то вот картинка, как выглядит 1 триллион долларов:, а таких триллионов США затратили три:
Вы написали, что война была выгодна производителям оружия, бо девать то его иначе некуда.
Я вам ответила, что прямым бенефициаром войны в Ираке является российская компания "Лукойл", то есть американцы оплатили своими 3 триллионами долларов успех "Лукойла" на ниве откачивания углеводородов Ирака.
Вы не купили акций "Лукойла"?
как странно, может Вы - лох?
"Кофелек, кофелек, какой кофелек, не брал я никакой кофелек, гражданин начальник"(С)
Уходишь в "несознанку"? Давай
Гнид давлю.
Врежешь по лахтинскому - и так хорошо и легко на душе.
"Эй, русский, сыру хочешь?"(С)
Много вас здесь было, "сумских американцев"
http://www.lukoil.com/Business/Upstream/Overseas/WestQurna-2
Делайте выводы сами.
Задача учёного: выстроить полную картину природного явления, основываясь на очень ограниченном количестве информации. Делается это так: исходя из имеющихся фактов, составляются несколько гипотез. Затем их ранжируют (приблизительно) по степени вероятности. Далее, берут две-три самые вероятные, и для их подтверждения или опровержения ищут ещё пару-тройку косвенных признаков. В итоге, истинной принимается та которую подтверждают максимальное количество достоверных фактов (экспериментов).
Собственно, разведка действует примерно так же.
Всего доброго.
Что Америка выиграла по итогам этой войны ? Были убиты четыре дипломата; но никакого расследования не было. Это в чьих интересах ?
Забыла она, что при Порошенко она НЕ СИДЕЛА
ПелоткаПелоси, солнцеликий не даст Трампа в обиду.
https://www.politico.com/f/?id=0000016f-1562-d580-a96f-3f66e9950000