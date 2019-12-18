 На мосту Патона в Києві виявили аварійне просідання покриття, рух обмежено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київавтодору"
Так, рух обмежено однією смугою з 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня.
"На мосту ім. Патона виявлено аварійне просідання покриття. Аби зупинити руйнування плити автопроїзду на споруді проведуть аварійно-відновлювальні роботи", - сказано в повідомленні.
Як зазначають в "Укравтодорі", роботи виконуватимуть цілодобово і, за можливості, рух по всіх смугах відновлять раніше.
"Під час робіт рух частково обмежено (крайня права смуга в напрямку лівого берега). Приносимо вибачення за незручності", - повідомили в комунальній корпорації.
Світла пам*ять загиблому воїну.
Співчуття рідним.
Смерть ворогам і зрадникам України та капітулянтам.
Що кажете, снайпери активізувалися ?
Далі відводьте війська ... І головне - =нє стрєлять= ...
У тлі лишилося 13 днів: воно пообіцяло повне припинення вогню до кінця року.
Тільки скільки наших ще вб*ють і поранять не відомо ...
І не буде цього, поки рашка не забере свої війська і ми не роззброїмо орків.
Але зе-зграя цього не розуміє і розуміти не збирається. Не хоче. У неї інше завдання.
это вы должны знать, если вы руководитель хоть маленькой фирмы!!
Я про другое. Украина в 21 столетии откатилась по сравнению с Украиной конца 80х в эпоху немого кино.
Чи ви просто не в курсі що її можна взагалі не хлорувати якщо вистачає, звісно, грошей
Он сам ?
Вместо того чтобы делать своевременные ремонты
Туризм теж потрібно розвивати - це додаткові надходження до скарбнички міста
Не знаєш за шо хапатись