 Тернопільська облрада проведе виїзне засідання під стінами Верховної Ради через закон про ринок землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні, яке 17 грудня підписав голова обласної ради Віктор Овчарук, інформує пресслужба облради.

Згідно з повідомленням, на розгляд виїзного засідання обласної ради винесено питання про категоричну незгоду з проєктом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

На виїзне засідання запрошено народних депутатів України від Тернопільської області, голів районних рад, мерів міст обласного значення.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.