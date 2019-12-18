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Все про:облрада (127) Тернопільщина (206)

 Тернопільська облрада проведе виїзне засідання під стінами Верховної Ради через закон про ринок землі

Виїзне шосте пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради відбудеться 18 грудня о 10:00 під стінами Верховної Ради України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні, яке 17 грудня підписав голова обласної ради Віктор Овчарук, інформує пресслужба облради.

Згідно з повідомленням, на розгляд виїзного засідання обласної ради винесено питання про категоричну незгоду з проєктом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

На виїзне засідання запрошено народних депутатів України від Тернопільської області, голів районних рад, мерів міст обласного значення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: Під Радою влаштували провокації, щоб дискредитувати мирну акцію аграріїв

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165935
 
   
 Топ коментарі
 
2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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Если тебе не повылазило - то слуги урода сейчас как раз и хотят под шумок принять закон о федерализации. Канешна они это называют типи " о децентрализации",но почитай,если умееш
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Дотации фермерам это не вопрос их убыточности а вопрос национальной безопасности, такое же как и содержание армии
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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Про один миллион - вопрос очень спорный
В иуропе их миллионы и они дотационны
У штатников в сельском хозяйстве вообще работает 3 процента от числа работающих В основном сельхозпродукцию выпускают агрохолдинги. Они - на самоокупаемости. И не дотационны
А фермеры занимаются тем,куда агрохолжинги не заходят - экологически чистые продукты,магазинчики шаговой доступности,цветы... Но они - также не дотационны.
Вот и надо подумать: а есть у нас деньги на дотации?
ПыСы У нас в сельском хозяйстве работает 30 процентов от числа работающих...
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Вы явно не в теме. В Европе кооперативы обрабатывают 80% сельхозземли. Есть кооперативы обрабатывающие по 2-3 млн гектар. В Америке самый большой кооператив CHS имеет оборот в 50 млрд долларов.
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Пляць,смотрю в книги... дальше по тексту
В ивропе фермеры - дотационны
В США - нет
Так понятнее?
Форма собственности это уже другой вопрос
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Дотации фермерам это не вопрос их убыточности а вопрос национальной безопасности, такое же как и содержание армии
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Дааа....
Но ты в состоянии понять,что американский налогоплательщик за это не платит.
А европейский - платит
Это понятно?
А теперь,внимание! Вопрос:
какую модель выберут в Украине?
Может ли она дотировать 30 процентов теперишних сельхозработников?
О нацбезопасности с слугами урода просто смешно слушать.
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Что Вы там читаете, где Вы там читаете???? Забил в гугле agriculture subsidies in US и сразу получил

The federal government spends more than $20 billion a year on subsidies for farm businesses. About 39 percent of the nation's 2.1 million farms receive subsidies, with the lion's share of the handouts going to the largest producers of corn, soybeans, wheat, cotton, and rice.1
The government protects farmers against fluctuations in prices, revenues, and yields. It subsidizes their conservation efforts, insurance coverage, marketing, export sales, research, and other activities. Federal aid for crop farmers is deep and comprehensive.https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies
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Agricultural subsidy in US https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_subsidy#United_States
Federal farm subsidies: What the data says https://usafacts.org/reports/farm-subsidies-usda-ccc-crop-insurance
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Похоже это Вы читать не умеете. Америка тратит на субсидии фермерам 20 млдр в год, а Европа 40 млрд. Так что субсидии есть и там и там.
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Біля 39% фермерів США від загальної кількості у 2 мільона отримують держсубсидії, зокрема найбільші виробники кукурудзи, пшениці, сої, хлопку і рису.
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Насчёт миллионов бабок,готовых продать пай за любые деньги - смешно.Как раз бабки и не очень стремятся к продаже земли, во-первых - пай даёт ежегодный гарантированный доход,а во-вторых - при продаже пая бабка рискует некоторое время не получать жилищную субсидию.А бабки свои деньги умеют считать.Продать пай стремятся в основном спившиеся оболтусы средних лет или наследники паев,живущие в городе.
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Т. е. и Пэтро с ПЭСом подключается к Юлькиному цирку.
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Смотри буде как в 13 - 14 году.
И останетесь вы с Кернесом и ошметками двух областей.
А там глядишь и образуется такая мининарасия.
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В 13 - 14 году если ты припамятовал чуть не отделились от вас три западные области,когда собирались не подчиняться президенту.
Потом их поддержали области восточнее и Киев.
Тогда Янык сбег.
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Ведь Тернопольский облсовет состоит на 90% из ПЭСа и то, что в Киев с представлением они едут без команды "Фас! " от Пэти, можно даже не сомневаться.😂
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Если тебе не повылазило - то слуги урода сейчас как раз и хотят под шумок принять закон о федерализации. Канешна они это называют типи " о децентрализации",но почитай,если умееш
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И капитуляцию хотят и бакс по 100 грн!
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Я хоть и вижу, что ты не штатная балаболка, а человек со своим мнением, но... Уж больно много за этот год я тут почитал и таких страшилок, что аж жуть брала. Теперь никому не верю.
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Пральна! Верь тока ивреям и тиливизору! Он любого в кацапии спроси и любой тебе правду скажіт:тиливизар ни врьот!
От ты в савецкой школе учился?
там четко учили,основное - закладывали в череп лозунги и напрочь отучали думать
Ибо думающий человек - лютый враг всякого авторитаризма.
Не,ну если нравиццо жисть - продолжайте.
А мне вот надоело
И никому я теперь делать за них хорошо не буду.
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Подостынь.
Да, я учился в савецкай школе и прошел 90-е, которые меня научили не верить абсолютно ничему с того, что говорят по телевайзеру.
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А вот думать так и не получилось?
Не,я понимаю,что научится тяжело,но если ж не старатся - то и не выйдет
А тиливизар я уже лет 10 не смотрю.
Даже футбол только в интернете.Ну нету и меня дебилизатора
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"Думать" о зраде на каждом шагу, как твердит великий вождь и учитель сывочолый гэтьман Пятро Ляксеевич с того самого телевизора?
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Пляць.я б каждого слугу урода и же за них пыцкающих к нам привозил и пусть они тут полгода поживут. Просто поживут А потом о зраде и прчей херне
Ффсе,оно мне больше ненадо.
тут все грамотные и мудрые. Токо живут почему то в говне.
Вот и сейчас. Операция прошла успешно! высший класс! Самые передовые технологии и лучшие врачи Все по последним достижениям науки!
Вот только больной после операции помер
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Провідні фермери просять захисту,от рагулі і припрутся

Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 6212
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А к многим идиотам не доходит, что это цирк от крупныъ агрохолдингов под ВР, а не "глас народа".
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А пятилетнее кривляние зеботов от мелких холдингов?
Это надо дорввться до корыта и начать так гадить,что за полгода уже все на пределе.
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Как банкротят местных латифундистов.
biz.censor.net.ua/resonance/3087198/prodaja_mrii_chto_izvestno_o_pokupatelyah_iz_saudovskoyi_aravii
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Как захватываются ресурсы банановых республик.
blogs.pravda.com.ua/authors/petrenko/55223b1daf0f4/
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в 1990-х Сорос был собственником большого количества недвижимости в Аргентине, в том числе и в Буэнос-Айресе через компанию IRSA. В этот список входили 13 самых важных офисных зданий, а также более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.
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Бразилія та Аргентина, ставши жертвами неоліберальних експериментів, таки схаменулись, коли зрозуміли, що більше 7% їх земельного національного багатства перебуває в руках іноземного капіталу, причому, капіталу спекулятивного (в Аргентині цей показник в деяких провінціях досяг 14%). Уряд Аргентини обмежив іноземцям право володіння землею на рівні тисячі гектарів та встановив загальний ліміт 15% від площі кожної провінції. Проте це не відшкодувало попередніх економічних втрат. В Бразилії ж спекуляції Сороса загострили соціальні протиріччя, що вилилось в потужний Рух безземельних селян, одним із головних методів якого є самозахоплення земельних ділянок.
agropolit.com/spetsproekty/175-prodati-za-beztsin
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Так как раз крупные латифундисты и выступают за такой рынок земли,что предлагают
узеленские.Он даёт им возможность разорить средних и мелких сельхозпроизводителей и заставить владельцев паев за недорого продать землю.Так,как это было сделано в эрефии несколько лет назад.
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рынок земли нужен только как то слуги подозрительноего быстро его пропихивают. так нельзя пусть проведут анализ рынка земли , обсуждение закона,референдум и т.д. а то как на срачку "натыснить кнопку и все "
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Вони вже гроші взяли за лобіювання цього закону. Вірніше, їхні куратори. Тому "трєугольнік будєт віпіт, будь то параллєлєпіпєд".
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Судя по всем этим событиям разрешать рынок земли в Украине нельзя.
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От, як стало жити в Аргентині і на Мадагаскарі після ринку землі, який нам пропонує Зеленський.
___________________
Нам треба ринок землі, як в Європі, де в середньому фермер має 6 гектарів, а не, як у бананових республіках, де вся земля поділена між декількома ТНК(транс національні компанії) і вирощують лише три позиції на експорт сировиною - рапс, соя, кукурудза.
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Сьогодні Україна експортує мед в Європу. Завтра латифундисти засиплять поля китайськими дешевими гербецидами і пестицидами і бджоли зникнуть. А разом з бджолами зникнуть всі фрукти і культури, що ними опилюються. Не буде ні яблук, ні гречки, щоб підкупати пенсіонерів на виборах.
Але найгірше в тому, що продану землю ТНК вже назад не забереш. Це вже назавжди. Це договір оренди можна розірвати, якщо орендатор поводиться з землею якось не так. А продана земля вже навіки перестане бути українським скарбом.
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Ти диви в Раді одні "фермери"без землі.Правда там її ніколи і не було. Вся земля в степовій Україні. Ну це і не важливо, головне попіаритися в Києві. Чим Київ і кияни завинили перед богом роками все лізе сюди...
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цікаво "молодих аграріїв" привезуть своїх, чи місцевих покличуть?
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Господа! Суть этой скоростной зе-"рехвормы" состоит в том, чтобы ПРОДАТЬ 10млн га сельхозземель, которые не отданы на приватизацию украинцам под предлогом что "нет свободных земель". Вы обсуждаете что бабушки свои паи будут продавать-не продавать, и сколько кому в одни руки, а в это время потенциально ваша собственность будет спи*жена и продана, а деньги получит коломой через схемы с гос.предприятиями.
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А откуда у государства сколько свободной земли появилось? Вроде все распахано, все кому-то принадлежит. А где можно посмотреть карту свободных земель?
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Тернопольчане, вы шо, не хотите быть владельцами земли? Я просто уверен - введи Клован рынок - каждый из вас сможет прикупить гектаров по десять. Чего бузим? Или вы подозреваете шо никто из вас нихера ничего не купит - только отберут то шо сейчас есть?
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Такий "ринок землі", який нам пропонують зелені, зробить Україну вільною від населення. Ніяких грошей в державу цей ринок не принесе, бо земля перші декілька років буде продаватись по копійчаним цінам. А потім, коли земля України буде фактично вся скуплена агромагнатами, ціна виросте в рази і купити її українцю буде неможливо. За антифермерських законах, що сьогодні впроваджені в Україні, фермери збанкрутують, продадуть свою землю магнатам і емігрують. Земельні магнати вирощують тільки рапс, кукурудзу і сою на експорт сировиною. Там вони і залишають свої прибутки. Для цього достатньо на всю Україну декілька тисяч робітників з Південної Азії, що згідні працювати і жити у вагончиках. Кому в Україні потрібні 40 млн. українців? Нікому не потрібні. Тому хоч круть-верть, хоч верть-круть, а українців в Україні не залишиться. Бо вони тут не потрібні. Цього хочуть ті, що пропихують "ринок землі по Зеленському"?
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Смотрю я на вот все эти Кловунские потуги - и понимаю шо у Зеро единственная надежда получить деньги и не свалить страну в дефолт - это "продать" землю. Клован, земля твоя, шо ли, шо ты собрался ее продавать?
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Наш народ не обманешь! Украинские крестьяне против рынка земли, потому что знают, что чем продавать землю за бесценок по 1200 долларов за Га непонятно кому, то лучше ее сдавать в аренду по 140 грн в год фермерским хозяйствам Порошенко или Косюка.
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не порох и косой не потянут....усе будет бенино
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Вообще проблем с законом не вижу. Поставить в одни руки 300 га и все в шоколаде.
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Зеленському збудували власну дорогу під Києвом. На Київщині, у районі сіл Рославичі та Іванковичі, збудували асфальтовану дорогу із ******** освітленням, закриту для транспорту пересічних громадян. Новозбудованою дорогою не їздить ніхто, крім президента і його команди - для решти громадян проїзд перекрито шлагбаумом.У сільраді Рославичів відмовилися відкрито коментувати питання появи нової дороги, але не на камеру розповіли, що шосе збудували у рекордний термін, ще й безпосередньо на розпайованій землі. При цьому, у власників паїв не питали дозволу на будівництво дороги на їхній землі.
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Ну тут всё понятно, кто желает жить в Украине, против рынка, остальным пох.й продать землю и варианты:свалить или дожить за эти копейки или купить ржавое корыто. Отак дожили, за копейки продать Родину и окончательно закрепить пропасть между рабами и олигархами. Владельцы земель потом расскажут рабам, что делать, как впрочем и на своих выдуреных у народа предприятиях. Всё в законе. Осталось поставить последнюю точку.
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