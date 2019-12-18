 Тернопільська облрада проведе виїзне засідання під стінами Верховної Ради через закон про ринок землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні, яке 17 грудня підписав голова обласної ради Віктор Овчарук, інформує пресслужба облради.
Згідно з повідомленням, на розгляд виїзного засідання обласної ради винесено питання про категоричну незгоду з проєктом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
На виїзне засідання запрошено народних депутатів України від Тернопільської області, голів районних рад, мерів міст обласного значення.
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
В иуропе их миллионы и они дотационны
У штатников в сельском хозяйстве вообще работает 3 процента от числа работающих В основном сельхозпродукцию выпускают агрохолдинги. Они - на самоокупаемости. И не дотационны
А фермеры занимаются тем,куда агрохолжинги не заходят - экологически чистые продукты,магазинчики шаговой доступности,цветы... Но они - также не дотационны.
Вот и надо подумать: а есть у нас деньги на дотации?
ПыСы У нас в сельском хозяйстве работает 30 процентов от числа работающих...
В ивропе фермеры - дотационны
В США - нет
Так понятнее?
Форма собственности это уже другой вопрос
Но ты в состоянии понять,что американский налогоплательщик за это не платит.
А европейский - платит
Это понятно?
А теперь,внимание! Вопрос:
какую модель выберут в Украине?
Может ли она дотировать 30 процентов теперишних сельхозработников?
О нацбезопасности с слугами урода просто смешно слушать.
The federal government spends more than $20 billion a year on subsidies for farm businesses. About 39 percent of the nation's 2.1 million farms receive subsidies, with the lion's share of the handouts going to the largest producers of corn, soybeans, wheat, cotton, and rice.1
The government protects farmers against fluctuations in prices, revenues, and yields. It subsidizes their conservation efforts, insurance coverage, marketing, export sales, research, and other activities. Federal aid for crop farmers is deep and comprehensive.https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies
Federal farm subsidies: What the data says https://usafacts.org/reports/farm-subsidies-usda-ccc-crop-insurance
И останетесь вы с Кернесом и ошметками двух областей.
А там глядишь и образуется такая мининарасия.
Потом их поддержали области восточнее и Киев.
Тогда Янык сбег.
От ты в савецкой школе учился?
там четко учили,основное - закладывали в череп лозунги и напрочь отучали думать
Ибо думающий человек - лютый враг всякого авторитаризма.
Не,ну если нравиццо жисть - продолжайте.
А мне вот надоело
И никому я теперь делать за них хорошо не буду.
Да, я учился в савецкай школе и прошел 90-е, которые меня научили не верить абсолютно ничему с того, что говорят по телевайзеру.
Не,я понимаю,что научится тяжело,но если ж не старатся - то и не выйдет
А тиливизар я уже лет 10 не смотрю.
Даже футбол только в интернете.Ну нету и меня дебилизатора
Ффсе,оно мне больше ненадо.
тут все грамотные и мудрые. Токо живут почему то в говне.
Вот и сейчас. Операция прошла успешно! высший класс! Самые передовые технологии и лучшие врачи Все по последним достижениям науки!
Вот только больной после операции помер
Это надо дорввться до корыта и начать так гадить,что за полгода уже все на пределе.
biz.censor.net.ua/resonance/3087198/prodaja_mrii_chto_izvestno_o_pokupatelyah_iz_saudovskoyi_aravii
blogs.pravda.com.ua/authors/petrenko/55223b1daf0f4/
agropolit.com/spetsproekty/175-prodati-za-beztsin
узеленские.Он даёт им возможность разорить средних и мелких сельхозпроизводителей и заставить владельцев паев за недорого продать землю.Так,как это было сделано в эрефии несколько лет назад.
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Нам треба ринок землі, як в Європі, де в середньому фермер має 6 гектарів, а не, як у бананових республіках, де вся земля поділена між декількома ТНК(транс національні компанії) і вирощують лише три позиції на експорт сировиною - рапс, соя, кукурудза.
Але найгірше в тому, що продану землю ТНК вже назад не забереш. Це вже назавжди. Це договір оренди можна розірвати, якщо орендатор поводиться з землею якось не так. А продана земля вже навіки перестане бути українським скарбом.